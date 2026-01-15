Nowy wymiar sprzątania i fantastyczna wizja przyszłości. Roborock na CES 2026

Saros Rover. Nowa era, w której schody są realnym terenem do sprzątania

Zacznijmy od urządzenia, które na stoisku robiło największe zamieszanie. Saros Rover to robot sprzątający z tak zwaną architekturą „wheel-leg”. Roborock opisuje ją jako dwie kończyny z kołami, które potrafią niezależnie się unosić i opuszczać, utrzymując korpus w poziomie, gdy teren się zmienia. W praktyce ma to dawać nie tylko pokonywanie przeszkód, ale też małe skoki, szybkie manewry i — co najważniejsze — wjazd na schody i sprzątanie stopni po drodze.

To co prawda nie jest jeszcze produkt, który jutro kupimy w sklepie, tylko pokaz możliwości i kierunku, w jakim producent chce iść dalej. I jeśli do tej pory wielopoziomowe mieszkanie było dla robota grzecznym powodem do kapitulacji, to Rover jest sygnałem, że ta wymówka zaczyna tracić sens — i że jednak się da!

Roborock Saros 20. Flagowiec, który ma ogarniać dom taki, jaki jest

Saros 20 to klasyczny flagowiec do wszystkiego, tylko, że Roborock mocno podkreśla tu nie jedną funkcję, a gotowość na realne warunki — progi, dywany o różnej wysokości, ciasne przestrzenie i skomplikowany układ pomieszczeń.

Sercem konstrukcji jest AdaptiLift Chassis 3.0, czyli adaptacyjne podwozie. Roborock deklaruje pokonywanie dwuwarstwowych progów do 8,5 cm oraz pojedynczych do 4,5 cm, a do tego dynamiczne dopasowanie wysokości podczas pracy na dywanach o runie do 3 cm. To może brzmieć skomplikowanie, ale w domu przekłada się na banalny efekt — mniej stref odciętych od sprzątania, mniej kombinowania z rampami i mniej sytuacji, w których robot utknął, bo ktoś zostawił coś, co w teorii miało być małą przeszkodą.

Druga oś zmian to nawigacja. Saros 20 dostaje system StarSight 2.0, czyli czujniki 3D we współpracy z kamerą RGB, i rozpoznawanie ponad 200 typów przeszkód, w tym obiektów od 2 na 2 cm. Roborock dodaje też, że względem klasycznych systemów LDS ma to oznaczać 21 razy wyższą częstotliwość próbkowania oraz wsparcie VertiBeam do prowadzenia robota przy ścianach i obiektach o nieregularnych kształtach, takich jak kable.

Saros 20 ma architekturę TripleLift, czyli niezależne unoszenie podwozia, szczotki głównej i dwóch obrotowych mopów — tak, by na dywanach mopy „zniknęły”, a przy mopowaniu szczotka nie roznosiła brudu. Do tego dochodzi FlexiArm, czyli praca przy krawędzi, również w problematycznych wnękach przyściennych.

A co z mocą, która na co dzień jest również bardzo istotna? Roborock podaje tu do 35 000 Pa mocy ssania, a mopowanie realizują dwa obrotowe mopy do 200 obrotów na minutę z naciskiem 8–13 N, regulowanym zależnie od zabrudzenia. Jest też funkcja StainTarget AI Cleaning — wykrycie mokrego zabrudzenia i przejście w tryb samego mopowania, z unoszeniem szczotek, żeby nie przenosić brudu.

W stacji RockDock Saros 20 ma myć mopy gorącą wodą do 100 stopni Celsjusza, suszyć ciepłym powietrzem o temperaturze 55 stopni Celsjusza i automatycznie opróżniać kurz nawet przez 65 dni. Opcjonalnie dostępna jest też wersja stacji z automatycznym uzupełnianiem i odprowadzaniem wody. A dla geeków — w aplikacji działa SmartPlan 3.0, jest obsługa Matter i integracje głosowe z Alexa (Amazon), Siri (Apple) i Google Home. Funkcje dla zwierzaków, czyli rozpoznawanie naszych pupili, robienie im zdjęć czy podgląd wideo, są opcjonalne i będą aktywowane wyłącznie za zgodą użytkownika.

Saros 20 Sonic. Kiedy mop ma być główną bronią, a nie dodatkiem

Saros 20 Sonic to drugi Saros z CES 2026, ale z inną filozofią — tu Roborock skupia się na precyzyjnym mopowaniu, krawędziach i stabilnej pracy w trudniejszych wnętrzach. System VibraRise 5.0 ma generować do 4000 drgań na minutę i pracować z naciskiem 14 N, a sam mop jest większy o 27% względem poprzednich rozwiązań. Najciekawsze jest jednak to, że to pojedynczy mop o wysuwanej konstrukcji, który ma czyścić do absolutnie samej krawędzi.

Podwozie AdaptiLift Chassis 3.0 wraca z tymi samymi deklaracjami progów (8,5 cm dwuwarstwowo i 4,5 cm pojedynczo) i obsługi dywanów do 3 cm. Silnik HyperForce to znów moc do 35 000 Pa, a system zapobiegający plątaniu łączy DuoDivide i boczną FlexiArm Arc, dla włosów nawet do 40 cm. Idąc dalej, mamy system RetractSense, który chowa moduł LiDAR pod niskimi meblami (wysokość robota to zaledwie 7,98 cm) i Reactive AI 3.0 z potrójnym światłem strukturalnym, RGB i VertiBeam, z omijaniem ponad 200 typów obiektów.

Stacja RockDock zapewnia mycie mopów w temperaturze do 100 stopni Celsjusza, suszenie w 55 stopniach Celsjusza, automatyczne opróżnianie do 65 dni, a do tego automatyczne dozowanie detergentu i szybkie ładowanie. Tutaj również jest dostępny wariant z podłączeniem do wody na wybranych rynkach. I tak samo jak w Sarosie 20, jest tu SmartPlan 3.0, Matter oraz wbudowany asystent głosowy „Hello Rocky”, działający też offline. Funkcje kamery — ponownie — mają być opcjonalne i uruchamiane za zgodą.

Qrevo Curv 2 Flow. Rolkowy mop, który myje się w locie

Jeśli w Sarosach chodzi o to, żeby robot nie przegrywał z domem jako środowiskiem, to Qrevo Curv 2 Flow jest próbą rozwiązania najbardziej irytującego problemu mopowania — rozmazywania. Klucz to mop rolkowy i system SpiraFlow, czyli samoczyszczenie mopa w czasie rzeczywistym.

Roborock podaje do 220 obrotów na minutę rolki i 15 N nacisku, żeby radzić sobie z mokrymi zabrudzeniami, typu kawa czy błoto, bez pięciu prób. Rolka ma 270 mm szerokości, a w trakcie pracy jest stale płukana czystą wodą. To za sprawą ośmiu punktów zwilżania i skrobaczki kontrolującej wilgotność oraz odprowadzającej brudną wodę.

Edge-Adaptive wysuwa rolkę poza obrys robota, żeby mopować nawet 10 mm od krawędzi. Na dywanie rolka unosi się do 15 mm, a osłona rolki tworzy fizyczną barierę oddzielającą strefy mokre i suche w jednym cyklu. Jeśli chodzi o moc, to tutaj mamy do 20 000 Pa, a DirTect ma rozpoznawać typ zabrudzenia i dobierać strategię — na przykład zwiększyć ssanie przy kurzu albo przejść w tryb samego mopowania, unosząc szczotki przy mokrych plamach.

Reactive AI, czyli światło strukturalne w połączeniu z kamerą RGB, ma omijać ponad 200 typów przeszkód, także w nocy, i wykrywać obiekty od około 5 cm szerokości i 3 cm wysokości. Stacja zapewnia mycie mopa w temperaturze do 75 stopni Celsjusza, suszenie w 55 stopniach Celsjusza i automatyczne opróżnianie kurzu nawet do 65 dni. W aplikacji, tak samo jak wcześniej, także jest SmartPlan 3.0, obsługa Matter, sterowanie głosowe (Alexa, Siri Shortcuts, Google Home) i do pięciu profili Wi-Fi. Są też funkcje związane ze zwierzętami (rozpoznawanie, lokalizowanie, zdjęcia, rozmowy wideo), a całość ma certyfikat TÜV SÜD dotyczący bezpieczeństwa w domach z dziećmi i zwierzętami.

Roborock F25 ACE Pro. Mokre sprzątanie z pianą

Na tle robotów F25 ACE Pro wygląda jak sprzęt z innej bajki — i w sumie tak jest, bo to odkurzacz myjący, który ma wejść tam, gdzie robota zwykle nie wypuszczamy. Szybkie akcje po kuchni, łazience, rozlane płyny, naniesione błoto na butach i trudniejsze rzeczy, które zdążyły już przywrzeć do podłogi. Roborock stawia tu na chemiczno-mechaniczną przewagę w postaci JetFoaming.

Według Roborocka system ma zamienić 1 ml koncentratu czyszczącego w około 167 milionów mikropęcherzyków, które mają szybciej osadzić się na powierzchni i rozpuścić trudne zabrudzenia. Aktywacja jest prosta i intuicyjna, bowiem ze spustu na uchwycie — kiedy naciśniemy przycisk, mieszane jest powietrze z roztworem, a następnie rozpylanie przez przednią dyszę.

Jeśli chodzi o moc, to mamy tutaj do 25 000 Pa (co jak na wet & dry brzmi bardzo konkretnie), a do tego nacisk do 30 N i 430 obrotów na minutę dla szczotki. W trybie automatycznym działa czujnik DirTect, który ma dopasowywać moc i ilość wody do zabrudzeń.

Obecny jest tutaj również system JawScrapers, który ma ograniczać plątanie, a w teście SGS przy 2 tysiącach włosów o długości 50 cm, producent uzyskał 0% zaplątanych i ponad 90% skuteczności usuwania. Jest też czyszczenie do krawędzi 0 mm, SlideTech 2.0 (wspomagane koła) i FlatReach 2.0, czyli położenie urządzenia na płasko, pod kątem 180 stopni, przy wysokości 12,5 cm do wjazdu pod meble.

Stacja dokująca ma myć rolkę wodą o temperaturze do 95 stopni Celsjusza, a testy TÜV SÜD potwierdzają 99,99% eliminacji bakterii. Suszenie ma trwać 30 minut przy hałasie w wysokości 48 dB, a w aplikacji dochodzi między innymi zdalne sterowanie, włącznie z ręcznym prowadzeniem urządzenia, oraz regulacja ilości detergentu.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć po CES 2026 w wykonaniu Roborocka?

Roboty sprzątające przestają być sprzętem od kurzu, a zaczynają być próbą automatyzacji całego procesu sprzątania bez przygotowań. Stąd nacisk Roborocka na realne progi i dywany (AdaptiLift), krawędzie, które mają wreszcie wyglądać jak posprzątane, a nie tylko „prawie”, mopowanie, które nie rozmazuje, tylko zbiera brud w kontrolowany sposób (rolka + samoczyszczenie) i stacje, które mają zamknąć temat obsługi na tygodnie.

A Saros Rover? On jest tu po to, żeby pokazać, że nawet schody — największy przeciwnik robotów do tej pory — mogą stać się kolejną powierzchnią do ogarnięcia bez naszej ingerencji.