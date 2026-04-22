Elektryczny rower na żądanie. Ten zestaw robi z roweru e-bike bez zabijania klasyki i sensu

Rynek rowerów elektrycznych od kilku lat skręca w dwóch kierunkach naraz. Z jednej strony dostajemy coraz bardziej dopracowane, lekkie i drogie konstrukcje, które próbują udawać zwykły rower jak najbardziej. Z drugiej zaś strony nie znika marzenie wielu rowerzystów, żeby zamiast kupować cały nowy e-bike, po prostu dodać sobie wspomaganie wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebne. Widać to w projektach bardzo lekkich modeli, w konwersji klasycznych rowerów na elektryczne i w całej modzie na sprzęt, który ma pomagać, ale nie dominować jazdy. Problem jest jeden.

Czytaj też: DAB 1 nie jest najmocniejszy, ale może być jednym z najciekawszych elektrycznych motocykli

Dotychczas taki kompromis zwykle kończył się połowicznym sukcesem. Albo zestaw do konwersji był wyraźnie cięższy, bardziej toporny i pełen kabli, albo sam rower po przeróbce przestawał przypominać maszynę, którą ktoś kupił właśnie za jej lekkość, prostotę i prowadzenie. Dlatego projekty pokroju Sonder x Skarper czy lekkich elektrycznych graveli wzbudzają dziś tyle uwagi, bo pokazują, że branża ewidentnie szuka sposobu, by dodać moc bez zabijania charakteru roweru. Właśnie w ten punkt próbuje uderzyć Cyplore.

Cyplore to nie jest zestaw dla każdego roweru

Cyplore to zestaw do konwersji przygotowany z myślą o klasycznych rowerach z tylnym mocowaniem 142 x 12 mm, a więc przede wszystkim o nowocześniejszych szosach i gravelach. Producent pokazał go na Eurobike 2025, a obecnie promuje go jako ultralekki system do rowerów thru-axle, z piastą w tylnym kole, akumulatorem w formie bidonu i sterowaniem mocowanym magnetycznie. Najważniejsze jest więc to, że Cyplore nie udaje rozwiązania uniwersalnego. Nie ma tutaj obietnicy “przerób każdy rower w weekend”.

Czytaj też: Pokazali rower bez łańcucha. Pedałujesz i jedziesz, ale wszystko dzieje się inaczej

Cały projekt Cyplore od początku wygląda na skrojony pod znacznie węższą grupę odbiorców, bo takich ludzi, którzy już mają lekką szosę, gravela albo sportowy hybrydowy rower i nie chcą wrzucać na niego ciężkiego, budżetowego napędu. Mocowanie 142 x 12 mm automatycznie zawęża listę kompatybilnych modeli, więc właściciele starszych, tańszych czy bardziej miejskich konstrukcji raczej nie powinni robić sobie wielkich nadziei.

W praktyce to właśnie odróżnia Cyplore od bardziej “demokratycznych” zestawów. Taki Swytch nadal mocno gra prostotą montażu, ale jego akumulator wisi na ramie, a sam system wprowadza widoczną ingerencję w bryłę roweru i koła. Wspomniany Skarper z kolei celuje w wygodę przypinania i odpinania, lecz sam moduł jest dużo cięższy. Cyplore idzie w inną stronę: ma być jak najmniej widoczny i jak najmniej odczuwalny wtedy, kiedy wspomaganie nie pracuje. Chociaż brzmi to sensownie, ale oznacza też wyższy próg wejścia i znacznie bardziej niszowy profil klienta.

Klucz nie tkwi tu w samej mocy, ale niskiej wadze… którą niszczy akumulator

Na papierze ten napęd nie wygląda jak potwór. Oficjalna strona Cyplore mówi o 250 watów mocy znamionowej i 23 Nm momentu obrotowego, który ma przekładać się na ekwiwalent 50-Nm silnika między korbami. Umówmy się jednak – tego typu przeliczniki zawsze warto traktować ostrożnie, bo porównywanie małego silnika w piaście do centralnego napędu potrafi bardziej zaciemniać obraz niż go wyjaśniać. Znacznie istotniejsze od samych cyferek wydaje się jednak coś innego, bo Cyplore próbuje sprzedać obietnicę “niewidzialnego” wspomagania. Producent podkreśla obecność czujnika momentu obrotowego, sprzęgła odłączającego napęd przy wyłączonym wspomaganiu i czterech trybów jazdy – od łagodnego Smooth po agresywniejszy Train. Do tego dochodzi synchronizacja z komputerami rowerowymi i eksport danych do Stravy.

Czytaj też: Rower ze sztuczną inteligencją. Przesada? Sprawdźmy

Najmocniejszy argument Cyplore jest prosty: masa. W aktualnych materiałach producent podaje około 1,7 kg dla zestawu Flex i około 2,5 kg dla wersji One z gotowym kołem. Jest to bardzo mało jak na segment wspomagania do roweru, zwłaszcza jeśli porównamy to z cięższymi systemami zakładanymi z zewnątrz albo z pełnoprawnymi e-bike. Problem w tym, że taka lekkość nie bierze się znikąd. Oficjalna specyfikacja mówi o akumulatorze o pojemności zaledwie 111 Wh i deklarowanym czasie ładowania na poziomie jednej godziny. Producent obiecuje z kolei ponad 50 km zasięgu, ale przy tak małym akumulatorze należy czytać to jako jazdę na wsparciu opcjonalnym, a nie ciągle “na prądzie” w stylu klasycznego miejskiego elektryka. Na szosie albo gravelu ma to sens, kiedy sięgamy po pomoc nie nieustannie, a przy jeździe pod wiatr, na podjeździe, po ciężkim dniu albo przy powrocie do domu. Jeśli jednak ktoś liczy na to, że 111 Wh zmieni jego rower w wygodnego połykacza kilometrów bez wysiłku, to szybko zderzy się z fizyką.

Dwie wersje Cyplore, ale nie dwa identyczne światy

Cyplore oferuje dziś dwa warianty. Flex ważący około 1,7 kg jest zestawem “kit-only”, a więc propozycją dla osób, które chcą zbudować rozwiązanie wokół własnego koła. Wariant One dorzuca z kolei gotową obręcz z włókna węglowego, która ma już zintegrowany silnik i waży łącznie około 2,5 kg. Cyplore Flex ma kosztować 599 dolarów, a Cyplore One 779 dolarów, czyli odpowiednio około 2155 zł i 2802 zł. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to źle jak na sprzęt dla właścicieli droższych graveli i szos, ale warto pamiętać, że mówimy o projekcie, który nadal porusza się wokół etapu przedsprzedaży, a to oznacza, że końcowy koszt dla polskiego klienta może okazać się wyższy.

Źródła: Cyplore, Eurobike