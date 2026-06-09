Przyszłość gier wygląda inaczej niż myślisz. Najważniejsza zmiana dotyczy samych graczy

Najbardziej interesujące w najnowszych danych z USA nie jest samo to, że branża rośnie, bo to akurat wiemy od dawna. Znacznie ciekawsze jest to, że rośnie razem z ludźmi, którzy przez ostatnie dekady nie “wyrastali” z gier, tylko wnosili je ze sobą w dorosłość. W pewnym sensie przyszłość, o której kiedyś spekulowaliśmy przy konsolach, handheldach, cyfrowych bibliotekach i grach dostępnych wszędzie, nie czeka już za rogiem. Ona już teraz po prostu siedzi po pracy na kanapie, odpala Wordle’a, Steama, Switcha albo handhelda i nazywa to normalnym elementem dnia.

Średni gracz ma 37 lat, a to bardzo ważna informacja

Nowy raport Entertainment Software Association pokazuje, że przeciętny amerykański gracz ma dziś 37 lat. Dwie dekady temu średnia wynosiła zaś około 29 lat, więc nie mówimy o drobnej korekcie demograficznej, tylko o przesunięciu całego środka ciężkości branży. W USA 67% osób w wieku od 5 do 90 lat gra co najmniej godzinę tygodniowo, co przekłada się na 212,3 mln ludzi. Ponad połowa graczy ma już 35 lat lub więcej. Gracze zaczynają też coraz mocniej przypominać ogólną strukturę społeczeństwa. Mężczyźni stanowią 53 procent graczy, kobiety 46 procent, a wśród Baby Boomers kobiety grają nawet częściej niż mężczyźni. Jest to więc bardzo dalekie od starego stereotypu, w którym “gracz” automatycznie oznaczał młodego faceta przy strzelance albo innym mordobiciu demonów w piekle.

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Jak z kolei wpływa to na całą branżę? Tutaj musimy wrócić do odległych wręcz czasów. Pandemia była dla rynku gier czymś dziwnym. Z jednej strony dała mu ogromny impuls, bo zamknięci w domach ludzie potrzebowali rozrywki, kontaktu i prostego sposobu na oderwanie się od rzeczywistości. Z drugiej strony ten wzrost był tak nietypowy, że późniejsze spowolnienie wyglądało dla wielu firm jak ostrzeżenie przed końcem złotych czasów. Teraz widać, że był to raczej powrót do bardziej normalnego rytmu.

Wydatki konsumentów na gry w USA wyniosły w 2025 roku 60,7 mld dolarów, czyli po przeliczeniu około 223,4 mld zł. Z tego 52,3 mld dolarów przypadło na treści, 5,4 mld dolarów na sprzęt, a 2,95 mld dolarów na akcesoria, co daje odpowiednio około 192,5 mld zł, 19,9 mld zł i 10,9 mld zł. Najważniejsze jest to, że stanowi to najwyższy poziom od pandemicznego 2021 roku, ale tu jednak trzeba zachować chłodną głowę. Sama liczba 60,7 mld dolarów wygląda potężnie, ale nie mówi jeszcze, że każdemu segmentowi rynku jest dobrze. Wielkie produkcje AAA drożeją, studia nadal potrafią ciąć zatrudnienie, a odbiorcy coraz częściej rozkładają czas między darmowe gry, subskrypcje, starsze tytuły i mobilne gierki.

Granie stało się dorosłą technologią codzienności

Mam coraz silniejsze wrażenie, że przyszłość grania nie polega na jednym wielkim skoku graficznym. Bardziej chodzi o dopasowanie gier do życia dorosłego człowieka. Do pracy, zmęczenia, rodziny, krótkich przerw, podróży, braku czasu na siedzenie trzy godziny przed telewizorem i chęci wrócenia do hobby bez poczucia, że trzeba na to wręcz planować cały wieczór.

Pisałem już o tym przy wyborze między PC, konsolą i handheldem w 2026 roku, a jeszcze wyraźniej widać to przy samym graniu na ROG Ally X. Handheldy nie wygrywają z komputerem mocą, a formą i dostępnością. Podobny kierunek widzę nawet przy laptopach z GeForce RTX 50, gdzie granie coraz mniej da się oddzielić od pracy, mobilności i lokalnych obliczeń AI. Sprzęt gamingowy przestał być wyłącznie sprzętem do gier. Stał się jednym z narzędzi codziennego życia cyfrowego, a to bardzo pasuje do obrazu gracza, który ma 37 lat, pracę, obowiązki i często większy budżet niż czas.

Właśnie tu widzę największą zmianę. Dawniej branża obiecywała przyszłość głównie przez grafikę. Więcej polygonów, lepsze tekstury, wyższa rozdzielczość, ray tracing, coraz bardziej filmowe sceny. Dziś równie ważne staje się łatwy powrót do gry, cross-save, tryb uśpienia, szybkie wznawianie po wygaszeniu sprzętu, granie z kanapy czy granie na przenośnym ekranie.

Rodzice grają z dziećmi, ale to nie kończy rozmowy o bezpieczeństwie

Raport ESA mocno akcentuje rodzinny wymiar grania. 75 procent amerykańskich rodziców gra co tydzień, a spośród nich 81 procent grało ze swoimi dziećmi. 73 procent rodziców woli nawet, żeby dzieci spędzały czas przy grach niż w mediach społecznościowych. Jest to mocna teza, ale nie tak absurdalna, jak mogłaby się wydawać jeszcze kilka lat temu. Gry przynajmniej często mają wyraźniejsze struktury, klasyfikacje wiekowe, platformowe kontrole rodzicielskie i łatwiejsze do opisania zasady niż nieskończony strumień krótkich filmów.

Problem zaczyna się tam, gdzie gra przestaje być tylko grą, a zaczyna przypominać platformę społecznościową z czatem, ekonomią, awatarami, treściami użytkowników i kontaktami między nieznajomymi. Roblox jest tutaj najlepszym przykładem, bo firma mierzy się z intensywną presją wokół bezpieczeństwa dzieci, a w 2026 roku zapowiedziała konta “Roblox Kids” dla użytkowników w wieku 5-8 lat i “Roblox Select” dla grupy 9-15 lat. Czat ma być domyślnie wyłączony dla najmłodszych, a treści trafiające do tych kont mają przechodzić dodatkową kontrolę.

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Jeżeli branża chce być traktowana jak dojrzała część kultury, musi też przyjąć do wiadomości, że będzie oceniana jak dojrzała część infrastruktury cyfrowej. Nie tylko za to, czy gra ma PEGI 12 albo ESRB T, ale też za to, czy system kontaktu, monetyzacji i rekomendacji nie wykorzystuje słabszych punktów dzieci, rodziców oraz osób podatnych na impulsywne zakupy.

Europa już dokręca śrubę, a USA patrzy na wiek i czat

Wątek regulacyjny wydaje mi się tu równie ważny jak demografia. W USA i Europie coraz częściej pojawiają się rozmowy o weryfikacji wieku, czasie ekranowym, zakupach w grach i bezpieczeństwie dzieci. Europejski Parlament wskazywał w 2025 roku między innymi na ryzyka związane z mechanizmami przypominającymi hazard, uzależniającym projektowaniem usług i ochroną nieletnich w środowisku online.

Roblox

PEGI za to od czerwca 2026 roku rozszerza kryteria ocen o nowe kategorie “interaktywnych ryzyk”, obejmujące między innymi opcjonalne zakupy, płatne losowe przedmioty, mechanizmy wymagające logowania o określonych porach oraz nieograniczoną komunikację online. Stanowi to rozsądny kierunek, bo dzisiejsza gra może być bezpieczna pod względem przemocy czy języka, a jednocześnie problematyczna przez ekonomię, czat albo presję codziennego powrotu.

Starszy gracz oznacza inną przyszłość gier

Dla mnie najciekawsza konsekwencja starzenia się graczy nie dotyczy samego wieku. Dotyczy projektowania. Jeśli główny odbiorca ma coraz częściej 35, 45 albo 60 lat, to zmieniają się potrzeby. Nawet większa czcionka przestaje być “opcją dostępności”, a zaczyna być warunkiem wygodnego grania. Możliwość pauzy w grze single-player przestaje być drobiazgiem. Tryb łatwego powrotu po kilku dniach przerwy staje się ważniejszy niż kolejny system sezonowych obowiązków, bo nagle palce zapominają, co robi każdy przycisk. Zwłaszcza że starsze grupy wiekowe częściej grają po to, by odpocząć, zabić czas albo utrzymać umysł w aktywności.

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Nie twierdzę, że gry stały się nagle cyfrowym dobrem publicznym i lekarstwem na wszystkie problemy. Byłaby to bowiem wielka przesada. Widzę jednak, że medium dojrzało razem ze swoimi odbiorcami. Dziś obok rywalizacji, refleksu i spektaklu godnego wielkich imprez e-sportowych mamy relaks, rytuał, kontakt z rodziną, chwilę samotności, ćwiczenie pamięci, ucieczkę od scrollowania i prostą przyjemność wracania do światów, które znamy od lat.

Przyszłość grania naprawdę nadeszła

Gry nie muszą więc już udowadniać, że są duże. Są ogromne. Nie muszą udowadniać, że grają w nie wyłącznie dzieci. Grają rodzice, kobiety, starsi dorośli i ludzie, którzy nigdy nie nazwaliby siebie graczami. Nie muszą też udowadniać, że przynoszą pieniądze, bo 60,7 mld dolarów wydatków konsumenckich w jednym kraju mówi samo za siebie. Teraz jednak zaczyna się trudniejszy etap. Branża musi udowodnić, że potrafi być dojrzała nie tylko demograficznie i finansowo, ale też etycznie. Jeśli gry stały się jednym z głównych sposobów odpoczynku, kontaktu i cyfrowej obecności, to nie mogą wiecznie chować się za argumentem, że są “tylko rozrywką”.

Źródło: Entertainment Software Association