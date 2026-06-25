Strzelili sobie w stopę? Microsoft podnosi ceny konsol Xbox Series

Wcześniej zobaczyliśmy spore podwyżki cen na produkty Apple, które objęły tablety, laptopy oraz komputery. W tamtym przypadku nawet najtańszy iPad podrożał o ponad 35 procent, a najtańszy MacBook Pro kosztuje teraz 1500 złotych więcej. Raczej nikt nie spodziewał się, że na podobny ruch zdecyduje się Microsoft. Ten sam, który co prawda wprowadził nowe szefostwo do Xboxa, ale i nie inwestował w konsolę przesadnych środków w ostatnim czasie.

Dzięki działaniom Ashy Sharmy, mogło się wydawać, że Xbox wraca na dobre tory. Pojawieniu się nowej szefowej marki towarzyszyło uczucie świeżości w szeregach marki, które paradoksalnie spotęgowało odwołanie się do nostalgii. Z okazji 25. rocznicy Microsoft przygotowuje specjalną edycję konsoli Xbox Series X, której przedsprzedaż rozpocznie się w listopadzie. Do tego czasu zapewne także i ona będzie kosztowała więcej, niż mogliśmy się tego jeszcze niedawno spodziewać.

Microsoft podnosi ceny konsol Xbox Series. Wszystkich, z wyjątkiem tej, którą wycofuje

Dla tych, którzy cierpliwie odkładali pieniądze na zakup konsoli, ostatnie miesiące pełne są złych wieści. Nie tak dawno Sony ponownie podniosło cenę PlayStation 5, co było drugą podwyżką w ciągu roku. Teraz za konsolę Playstation 5 w wersji Slim zapłacimy 2679 złotych, co jest ceną o 180 złotych wyższą niż w 2020 roku, a wersja bez napędu kosztuje średnio 200 złotych mniej. Z kolei Playstation 5 Pro kosztuje co najmniej 3899 złotych.

Źródło: Xbox

Microsoft, który w ostatnich latach w Polsce mierzył się z pytaniami, czy Xboxy w ogóle będą w sprzedaży, dołącza do ponurego trendu podnoszenia cen za sprzęt elektroniczny. Na nasze szczęście ogłoszenie dotyczy cen w Stanach Zjednoczonych. Czy to oznacza, że w Polsce nie dotkną nas te zmiany? Sądząc po realiach rynkowych raczej bym się tego nie spodziewał, ale nie rozmawiajmy o moim pesymizmie.

W Stanach Zjednoczonych od 1 sierpnia konsole staną się droższe o:

Xbox Series S (512 GB): Wzrost o 100 $ (z 399,99 $ na 499,99 $ ). Premierowa cena z 2020 r. wynosiła 299,99 $;

Wzrost o 100 $ (z 399,99 $ na ). Premierowa cena z 2020 r. wynosiła 299,99 $; Xbox Series S (1 TB): Wzrost o 150 $ (z 449,99 $ na 599,99 $ );

Wzrost o 150 $ (z 449,99 $ na ); Xbox Series X (1 TB Digital): Wzrost o 150 $ (z 599,99 $ na 749,99 $ );

Wzrost o 150 $ (z 599,99 $ na ); Xbox Series X (1 TB z napędem): Wzrost o 150 $ (z 649,99 $ na 799,99 $). Premierowa cena z 2020 r. wynosiła 499,99 $.

Ponadto Microsoft uśmierca wariant Xboxa Series X z dyskiem 2 TB.

Szykujmy się na konsole powyżej 4000 złotych

Także w tym miesiącu przedstawiciele Microsoftu mówili o zmianie strategii dotyczącej nadchodzącej konsoli, czyli Project Helix. Firma rozważa, czy nie dokonać zmian w modelu ekonomicznym dotyczącym sprzedaży sprzętu, gdyż w innym przypadku jego cena może być za wysoka. Z drugiej strony wydaje się, że Microsoft przygotowuje poniekąd fanów marki na nieciekawą przyszłość.

ROG Ally X może przetrzeć szlaki dla wyższych cen Xboxów

Spójrzmy chociażby na wycenę konsoli ROG Ally X. 3799 złotych za konsolę przenośną wydawało się ceną wygórowaną, a ta i tak wzrosła do poziomu 4199 złotych w sklepie ASUSa. Ponadto ostatnia premiera Valve pokazuje, że sytuacja na rynku nie należy do wybitnych. To otwiera szansę dla graczy pokroju Microsoftu czy Sony na wprowadzenie wyższej ceny nowych konsol. Jedyne, czego te firmy będą potrzebowały do sukcesu, to oddanych fanów z pokaźnymi kieszeniami, którzy nie złożą w sobie w tym czasie komputera. To, biorąc pod uwagę obecny kryzys, także nie należy do łatwych zadań.

Xbox Series X w promocji w Media Expert. Czy to ostatnia taka okazja?

P.S. To nie reklama, ale jeśli myśleliście o kupnie Xboxa Series X, to wersję bez napędu można dorwać w promocji za 1999 złotych. Nie wiadomo, czy ta sytuacja utrzyma się długo, więc jeśli szukacie sprzętu, by wpisać na nim kod do pobrania GTA VI, nadarza się okazja.