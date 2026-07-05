To już ostatnie dni na tańsze granie w chmurze

Nie każdy musi kupować nową kartę graficzną tylko dlatego, że pojawiła się kolejna gra z wysokimi wymaganiami i apetytem na VRAM. Dziś wystarczy do tego dobry ekran, stabilny Internet i zdalny dostęp do maszyny, która fizycznie stoi gdzieś indziej. NVIDIA właśnie o tym przypomniała, podkreślając, że do 8 lipca trwa letnia promocja GeForce NOW, co przy obecnych cenach komputerów brzmi wyjątkowo zachęcająco.

Ostatnie dni letniej promocji GeForce NOW

Do 8 lipca gracze mogą skorzystać z 35-procentowego rabatu na roczne subskrypcje GeForce NOW Performance oraz Ultimate. W Polsce oznacza to roczny plan Performance za 350,35 zł oraz roczny plan Ultimate w cenie 714,35 zł. Warto jednak od razu zauważyć, że nie mówimy tutaj o klasycznym abonamencie w stylu “płacę i dostaję wszystkie gry”. GeForce NOW działa inaczej.

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Usługa pozwala strumieniować obsługiwane tytuły, które mamy już w bibliotekach na platformach takich jak Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store czy Xbox, a w przypadku części produkcji także przez Game Pass. Pisałem już o tym przy kwietniowej aktualizacji GeForce NOW, bo właśnie to rozróżnienie ciągle jest kluczowe. NVIDIA nie sprzedaje tutaj “drugiego Game Passa”, a dostęp do zdalnego peceta z bogatą (ale nie nieskończoną) biblioteką gier, a przede wszystkim z mocą GeForce RTX.

Dzięki GeForce Now starszy laptop, Mac, telewizor, tablet, handheld albo zwyczajny komputer, który świetnie nadaje się do pracy, ale niekoniecznie do nowych gier, nagle może stać się ekranem do rozgrywki. Oczywiście pod warunkiem, że Internet nie zepsuje tej zabawy opóźnieniami i niestabilnością.

Ultimate to dziś najciekawszy wariant GeForce NOW

Najciekawszą ofertą w promocji pozostaje plan Ultimate, bo zapewnia on dostęp do wydajności klasy GeForce RTX 5080 w chmurze, z obsługą technologii takich jak DLSS, ray tracing oraz NVIDIA Reflex. Polska strona GeForce NOW podaje też, że nowe serwery z serii 50 zapewniają o 30 procent wyższą wydajność, a Ultimate pozwala korzystać z grania nawet w 5K przy 120 kl./s lub do 360 kl./s w 1080p w najbardziej wymagających grach.

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Oczywiście nie każda osoba potrzebuje takiego planu. Przy wielu grach tańszy pakiet Performance będzie rozsądniejszym wyborem, a to zwłaszcza jeśli ktoś gra okazjonalnie, nie celuje w najwyższe ustawienia i zwyczajnie chce mieć dostęp do biblioteki bez inwestowania w nową maszynę. Jednak Ultimate jest tym wariantem, który najlepiej pokazuje, dokąd NVIDIA prowadzi GeForce NOW. Chmura przestaje być tylko obejściem słabego komputera, a zaczyna przypominać usługę dającą dostęp do bardzo drogiego sprzętu bez kupowania go na własność.

Steam Summer Sale dobrze pasuje do tej układanki

Termin promocji nie jest przypadkowy. Steam Summer Sale 2026 trwa od 25 czerwca do 9 lipca, więc przez kilka dni nakłada się z końcówką obniżki GeForce NOW. Dla gracza oznacza to prosty scenariusz – można kupić taniej gry na Steamie, a potem uruchamiać je przez chmurę NVIDII, jeśli są obsługiwane przez usługę. Oczywiście jednak nie każdy tytuł z wyprzedaży Steam automatycznie zadziała w GeForce NOW. Warto to sprawdzić przed zakupem, bo model usługi nadal zależy od obsługi konkretnych gier i platform.

Jeśli idzie o nowe pewniaczki, to NVIDIA zapowiedziała 12 lipcowych nowości w GeForce NOW, a miesiąc otwiera Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains. Gra jest dostępna od 30 czerwca na Steamie oraz w sklepie Ubisoft i przenosi klasyczną formułę Monopoly do świata Gwiezdnych wojen, z podziałem na bohaterów oraz złoczyńców. W tym tygodniu do biblioteki dołącza także Meccha Chameleon na Steamie. Później lista robi się ciekawsza, bo 9 lipca pojawi się Assassin’s Creed Black Flag Resynced na Steamie i Ubisoft Connect.

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Następnie 15 lipca dojdą Denshattack! na Steamie oraz Xboxie z dostępnością w Game Passie, a także The Mound: Omen of Cthulhu na Steamie. 16 lipca pojawi się Heave Ho 2, 17 lipca Fogpiercer na Steamie i Xboxie również w ramach Game Passa, 20 lipca ZeroSpace, 21 lipca The Planet Crafter na Xboxie z Game Passem, 23 lipca Carnival Hunt, 30 lipca The Ranchers, a 31 lipca Corsair Cove na Steamie oraz Xboxie.

To co? Sięgniecie po komputer w chmurze, zamiast odpalać swój sprzęt w pokoju i podkręcać temperaturę w tak upalne lato?

Źródła: NVIDIA Blog