NVIDIA rozdaje RTX 5090 za screen z gry. W Polsce za taką wydajność płaci się 25000 zł

Konkurs NBA 2K27 DLSS 5 Poster Challenge rozpoczął się 10 września i potrwa do końca 2026 roku. Sama idea jest prosta. Trzeba znaleźć w NBA 2K27 moment, który zasługuje na uwiecznienie, a więc byle efektowny wsad, blok, przechwyt, rzut rozstrzygający spotkanie albo inną scenę, którą równie dobrze można byłoby wydrukować i powiesić na ścianie.

NVIDIA chce zamienić NBA 2K27 w generator plakatów

W głównej kategorii trzeba uruchomić grę na komputerze lub laptopie z GeForce RTX serii 50 albo skorzystać z GeForce NOW Ultimate, włączyć DLSS Neural Rendering i opublikować własny klip lub zrzut ekranu zgodnie z instrukcjami NVIDII. W przypadku X oraz Instagrama zasady wymagają m.in. oznaczenie profilu @NVIDIAGeForce i wykorzystanie hashtagu #RTXPoster.

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Co ciekawe, posiadanie NBA 2K27 i RTX-a 50 nie jest jedynym sposobem na wygraną. NVIDIA przewidziała też kategorię opartą na aktywności pod oficjalnymi wpisami. Można głosować, komentować, wskazywać ulubione momenty czy odpowiadać na kolejne zadania konkursowe. Łącznie wybranych zostanie czterech zwycięzców – dwóch za własne materiały z gry i dwóch właśnie za tego typu zaangażowanie.

RTX 5090 za konkurs. Taka karta jest dziś absurdalnie droga

Nagrody nie są też zwyczajnymi kartami. NVIDIA przygotowała cztery GeForce RTX 5090 Founders Edition z indywidualną okleiną NBA 2K27. Regulamin wycenia podstawową kartę na 1999 dolarów, a samo specjalne wykończenie na kolejne 600 dolarów, więc oficjalna wartość każdej nagrody wynosi 2599 dolarów.

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Tyle że przeliczanie tych 2599 dolarów bezpośrednio na złotówki byłoby dziś bardzo mylące. Polski rynek RTX 5090 żyje we własnej rzeczywistości. Sprawdziłem aktualne oferty i najtańszy model, którego mogłem jednocześnie potwierdzić jako faktycznie dostępny w dużym polskim sklepie, to Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC za 24999 zł.

NBA 2K27 jest idealnym poligonem dla DLSS 5

Sam konkurs nie byłby jednak szczególnie interesujący, gdyby nie wybór gry. NBA 2K27 jest pierwszym komercyjnie dostępnym tytułem wykorzystującym DLSS 5 z 3D-Guided Neural Rendering. Technologia korzysta z informacji pochodzących bezpośrednio z silnika gry i wykorzystuje model neuronowy do wpływania m.in. na sposób prezentowania oświetlenia i materiałów. W koszykówce ma to sporo sensu. Mamy skórę zawodników, tkaniny strojów, błyszczący parkiet, reflektory, cienie oraz całą masę zbliżeń i powtórek, a twórcy zachowują kontrolę nad efektem i mogą lokalnie określać, jak mocno model ingeruje w poszczególne fragmenty obrazu.

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Właśnie brak takiej kontroli najbardziej przeszkadzał mi podczas pierwszej prezentacji DLSS 5. Pisałem wtedy, że NVIDIA zrobiła z DLSS 5.0 kontrowersyjną technologię, ale kilka miesięcy później zacząłem jednak patrzeć na tę technologię inaczej. Eksperymenty z Gothicem, Need for Speedami czy innymi starszymi produkcjami pokazały, że DLSS 5 może być fascynującym sposobem na “remasterowanie podczas grania”. Dziś jednak możemy rzucić okiem na dzieła graczy w NBA 2K27 i sprawdzić, czy ta technika ma rzeczywiście potencjał.

Źródła: NVIDIA – NBA 2K27 DLSS 5 Poster Challenge, NVIDIA – oficjalny regulamin konkursu