Na ślad tajemniczego bezzałogowca naprowadziły obserwatorów ogólnodostępne zdjęcia satelitarne lotniska Pucheng Neifu w chińskiej prowincji Shaanxi, które są ogólnodostępne w usługach Apple Maps oraz Bing Maps. Sprawą zainteresowała się dokładniej redakcja The War Zone, która uzyskała od operatora satelitarnego Vantor dokładniejsze zdjęcia z 23 kwietnia 2026 roku, a dziś mam dla was jeszcze więcej informacji na ten temat.

Tajemniczy chiński dron przypomina amerykańskiego MQ-25 Stingray

Według najnowszych ustaleń wspomniana chińska maszyna przypomina MQ-25 Stingray, a więc wyjątkowego drona w rękach wojskowych USA. Szacunki co do wielkości wspominają z kolei, że mierzy ona około 20,1 metra rozpiętości skrzydeł oraz 14,9 metra długości, podczas gdy amerykański MQ-25 Stingray odpowiednio 22,9 oraz 15,5 metra. Jednocześnie pomimo ogólnego podobieństwa obu konstrukcji dzieli je kilka istotnych różnic.

Czytaj też: Pocisk poleci dalej i to bez silnika rakietowego. USA inwestują w niezwykły dopalacz artylerii

what a suprise! Three UAV spotted at Pucheng on apple maps. CH-7, Jiutian and a MQ-25 like UAV. pic.twitter.com/rREqLuFAdU — Charles Xu (@CharlesXu091121) November 18, 2026

Chiński bezzałogowiec ma bardziej spiczasty nos o odmiennym kolorze, pod którym może kryć się antena radarowa. Inaczej wygląda również umieszczony na grzbiecie kadłuba wlot powietrza. Jego charakterystyczne, ząbkowane krawędzie mogą mieć związek z ograniczaniem wykrywalności radarowej, a pozorny podział wlotu na dwa kanały rodzi nawet pytanie o obecność dwóch silników, podczas gdy amerykański MQ-25 korzysta z pojedynczego silnika Rolls-Royce AE 3007N.

Na podstawie samych zdjęć nie sposób jednak określić przeznaczenia chińskiej maszyny. Równie dobrze może być ona latającym tankowcem, bezzałogowcem do długotrwałych misji rozpoznawczych albo demonstratorem technologii. Brakuje również dowodów na to, że Chińczycy projektują ją z myślą o lotniskowcach.

Dlaczego Chiny miałyby pozazdrościć Amerykanom akurat tego drona?

Rozwój MQ-25 Stingray śledzę od lat, a już w 2021 roku pisałem o tym, jak jego demonstrator technologii tankował myśliwiec F-35C w powietrzu. W kwietniu 2026 roku pierwszy egzemplarz MQ-25A należący do amerykańskiej marynarki wojennej zaliczył swój pierwszy lot, a we wrześniu Boeing otrzymał zamówienie na pierwsze trzy maszyny w ramach produkcji małoseryjnej.

Wyjątkowość tego bezzałogowca sprowadza się do dość przyziemnego problemu. Lotniskowiec ma ograniczoną przestrzeń, a amerykańska marynarka musi dziś angażować część wielozadaniowych myśliwców F/A-18E/F Super Hornet do tankowania innych samolotów w powietrzu. Zużywa więc do tego drogich maszyn bojowych i angażuje ich pilotów do zadań, które docelowo ma wykonywać wyspecjalizowany bezzałogowiec. Samo tankowanie pozwala z kolei zwiększyć zasięg operacyjny i wydłużyć czas przebywania samolotów w powietrzu bez konieczności powrotu na pokład lotniskowca.

MQ-25 Stingray

Czytaj też: Wrogi dron czy ptak? Koreańczycy twierdzą, że ich radar dokonuje wręcz niemożliwego

Chińczycy mają coraz więcej powodów, żeby zainteresować się podobnym rozwiązaniem. Wystarczy spojrzeć na rozwój lotniskowca Fujian, nietypowego okrętu desantowego Sichuan typu 076 oraz pokładowego drona GJ-21, czyli morskiej odmiany bojowego GJ-11 Sharp Sword. Ten ostatni wyróżnia się konstrukcją typu latające skrzydło, ograniczoną wykrywalnością radarową oraz przystosowaniem do operowania z pokładów okrętów wyposażonych w katapulty i systemy hamowania samolotów. Do byle prostych sprzętów więc nie należy.

Chiny budują coś więcej niż kolejne drony

Samo lotnisko Pucheng Neifu również zasługuje na uwagę, bo na wcześniejszych zdjęciach satelitarnych pojawiały się tam konstrukcje przypominające rozpoznawczego bezzałogowca stealth CH-7 oraz ogromnego Jiutiana, czyli latającego nosiciela mniejszych dronów. Najwyraźniej mamy więc do czynienia z jednym z ośrodków, w których Chińczycy testują ciężkie bezzałogowce o zupełnie różnych specjalizacjach.

Czytaj też: Pocisk leciał, a oni zmienili mu cel. HIMARS właśnie dostał potężną sztuczkę

Jeśli tajemnicza maszyna z Pucheng rzeczywiście okaże się latającym tankowcem, to podobieństwo do MQ-25 będzie w moich oczach najmniej interesującym aspektem tego odkrycia. Znacznie ciekawsze jest bowiem to, że Chińczycy mogą przymierzać się do stworzenia całego lotnictwa bezzałogowego, w którym miejsce znajdą zarówno maszyny bojowe i rozpoznawcze, jak i wyspecjalizowane samoloty wsparcia.

O ile więc jeszcze niedawno zastanawialiśmy się nad tym, czy drony będą w stanie zastąpić pilotów myśliwców, tak dziś coraz bardziej realna staje się perspektywa, w której załogowych samolotów nie będą potrzebowały nawet do uzupełniania paliwa w powietrzu.

Źródła: The War Zone, Boeing, Marynarka Wojenna USA