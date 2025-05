Ta broń to artyleria idealna. TRBM 155HG przeleci pół kraju i zmiecie cel z powierzchni ziemi

W zmieniającym się krajobrazie współczesnych działań wojennych precyzja i zasięg uderzenia zyskują kluczowe znaczenie. Jednak tradycyjne systemy artyleryjskie, choć pozostają ciągle skuteczne, to coraz częściej nie nadążają za wymaganiami współczesnych pól walki, gdzie przeciwnik stosuje zaawansowane środki walki elektronicznej i środki przeciwdziałania. Jakoś trzeba je więc niszczyć i to właśnie ma umożliwić przełomowa amunicja artyleryjska Sceptre TRBM 155HG firmy Tiberius Aerospace.

Sceptre TRBM 155HG, czyli przyszłość dalekosiężnej artylerii

Sceptre TRBM 155HG odchodzi zupełnie od tradycyjnego rodzaju amunicji artyleryjskiej. Ten napędzany silnikiem strumieniowym pocisk kal. 155 mm ma zrewolucjonizować precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu, oferując możliwości mogące zmienić układ sił na współczesnym polu walki. Co ciekawe, można go wystrzeliwać z klasycznych systemów NATO kal. 155 mm, co eliminuje potrzebę stosowania specjalistycznych platform. Czym więc wyróżnia się ten rodzaj amunicji?

Czytaj też: Wojskowi w szoku. Chiny dokonały przełomu

Sceptre TRBM 155HG

Najważniejsze jest to, że po wystrzeleniu Sceptre TRBM 155HG do gry wkracza jego napęd strumieniowy zasilany ciekłym paliwem, który rozpędza pocisk do prędkości nawet Mach 3,5 i wynosi go na pułap ponad 19800 metrów. Tak wysoka trajektoria nie tylko zapewnia zasięg od 140 do 160 km, ale również zmniejsza podatność na zakłócenia elektroniczne i zagłuszanie sygnału GPS z ziemi. Kluczowym atutem Sceptre jest też precyzja, bo parametr CEP poniżej 5 metrów nawet w środowiskach o ograniczonej dostępności GPS po prostu robi wrażenie (i robotę na polu bitwy). Tak wysoką dokładność zapewnia hybrydowy system naprowadzania (GPS + nawigacja inercyjna), który to ma być wspomagany przez algorytmy SI oraz łącze danych umożliwiające koordynację w locie.

Czytaj też: StormShroud wkracza do służby. RAF prezentuje drona, który zmyli każdy radar

W zestawieniu z istniejącymi rozwiązaniami artyleryjskimi Sceptre wypada wyjątkowo korzystnie, choć oczywiście nie możemy porównywać go do tradycyjnej amunicji, a tej rakietowej.

ER GMLRS — choć osiąga podobny zasięg (do 150 km), to wymaga specjalistycznych wyrzutni HIMARS lub M270. Do tego jego głowica bojowa jest cięższa, co ogranicza zastosowanie w precyzyjnych uderzeniach o niskiej sile rażenia.

— choć osiąga podobny zasięg (do 150 km), to wymaga specjalistycznych wyrzutni HIMARS lub M270. Do tego jego głowica bojowa jest cięższa, co ogranicza zastosowanie w precyzyjnych uderzeniach o niskiej sile rażenia. Long-Range Maneuvering Projectile (LRMP) — pocisk od General Atomics o zasięgu do 120 km, który nie wykorzystuje napędu strumieniowego, a tym samym nie dorównuje Sceptre ani prędkością, ani zasięgiem.

— pocisk od General Atomics o zasięgu do 120 km, który nie wykorzystuje napędu strumieniowego, a tym samym nie dorównuje Sceptre ani prędkością, ani zasięgiem. Ramjet 155 mm od Nammo — rozwijany we współpracy z Boeingiem, wykorzystuje napęd na paliwo stałe, co może ograniczać logistykę tankowania i skracać okres przechowywania względem konstrukcji Tiberiusa.

Wprowadzenie Sceptre TRBM 155HG na służbę nie jest ot byle zwiększeniem potencjału wojska. W gruncie rzeczy jest to amunicja rewolucyjna, bo kosztuje poniżej 10% ceny standardowego pocisku GMLRS, a jej konstrukcja złożona z jedynie 25 unikalnych elementów i 20-letni okres przechowywania znacząco obniżają koszty eksploatacyjne i logistyczne. Dodatkowo możliwość jej odpalania z istniejących systemów artyleryjskich bez konieczności inwestowania w nowe platformy zwiększa manewrowość i dostępność w działaniach bojowych. Dodajmy do tego zdolność do rażenia celów wysokiej wartości głęboko na terytorium przeciwnika, z dużej odległości i dużą precyzją, a tak oto otrzymamy broń, która może istotnie utrudnić planowanie i prowadzenie działań przez wroga.

Czytaj też: Zmiana, która wstrząśnie lotnictwem. Chiny zaskoczyły ekspertów na całym świecie

Chociaż dotąd nie padły żadne konkrety na temat oficjalnych zakupów tej rewolucyjnej amunicji artyleryjskiej, to kampanie testowe i prezentacja publiczna na konferencji Future Artillery 2025 sugerują gotowość do wczesnej produkcji i wdrożenia Sceptre TRBM 155HG przez siły USA oraz sojuszników. Projekt przewiduje też możliwość licencjonowania i kooperacji przemysłowej, co może przyciągnąć partnerów z innych krajów. Trudno się temu dziwić, bo dzięki połączeniu nowoczesnego napędu, zaawansowanego naprowadzania i atrakcyjnej ceny — system ten może odegrać kluczową rolę w przyszłości artylerii polowej.