Dlaczego warto kupić telewizor Samsung Neo QLED? Oto, co zyskujesz

Czym jest technologia Samsung Neo QLED?

Neo QLED to rozwinięcie technologii QLED, które opiera się na dwóch filarach – kropkach kwantowych (Quantum Dots) i podświetleniu Mini LED. Kropki kwantowe to mikroskopijne nanokryształy półprzewodnikowe, które emitują światło w precyzyjnie określonych kolorach. Dzięki temu telewizory Samsung Neo QLED wyświetlają żywe i dobrze oddające rzeczywistość barwy. Wąskie pasmo emisji kropek kwantowych i ich silna fluorescencja pozwalają na dokładne odwzorowanie szerokiej gamy kolorów, więc różnica jest naprawdę zauważalna. Modele QN70F, QN80F, QN85F i QN90F otrzymały certyfikat „Real Quantum Dot Display” od TÜV Rheinland, co potwierdza, że spełniają międzynarodowe standardy dla wyświetlaczy Quantum Dot. Certyfikat oznacza, że kolory – czerwony, zielony i niebieski – są wyraźnie oddzielone i nie mieszają się.

Podświetlenie Mini LED to także jed zen z atutów serii Neo QLED. Zamiast tradycyjnych diod LED, telewizory Samsung wykorzystują tysiące mikroskopijnych diod Mini LED, które precyzyjnie sterują jasnością i kontrastem w poszczególnych obszarach ekranu. Dzięki temu uzyskujemy głęboką czerń, wysoki kontrast i jasność sięgającą nawet 2000 nitów. Efekt? Doskonała jakość obrazu zarówno w ciemnym salonie, jak i w jasno oświetlonym pomieszczeniu.

Sercem telewizorów Samsung Neo QLED jest procesor NQ4 AI – w zależności od modelu w wersji Gen2 lub Gen3. Szczególnie ten drugi zasługuje na uwagę – NQ4 AI Gen3 wykorzystuje aż 128 sieci neuronowych wspieranych przez sztuczną inteligencję, które w czasie rzeczywistym analizują i optymalizują obraz. Dzięki temu każdy materiał, niezależnie od źródła, wygląda wyraźniej, ostrzej i bardziej naturalnie niemal w każdych warunkach.

Dlaczego warto wybrać Samsung Neo QLED 4K?

Telewizory Neo QLED mają kilka cech, które wyróżniają je spośród innych urządzeń na rynku. Dlaczego modele QN70F, QN80F, QN85F i QN90F to dobry wybór dla osób szukających jakości i funkcjonalności?

1. Jakość obrazu dzięki kropkom kwantowym

Kropki kwantowe w Neo QLED sprawiają, że kolory są intensywne i naturalne, niezależnie od poziomu jasności. Telewizory Samsung pokrywają ponad 90% przestrzeni barw DCI-P3, czyli standardu używanego w kinematografii. Oznacza to, że filmy, seriale czy gry prezentują się dokładnie tak, jak planowali ich twórcy. W telewizorach Neo QLED 100% koloru czerwonego i zielonego pochodzi z kropek, co zapewnia czysty i szczegółowy obraz. Niezależnie od tego, czy oglądamy mecz, film przyrodniczy czy gramy w gry, kolory są żywe, a detale wyraźne – od zieleni boiska po subtelne odcienie w scenach nocnych.

2. Samsung Vision AI – Twój telewizor, który wie, co lubisz

Wprowadzenie Samsung Vision AI to bez wątpienia największa zmiana w telewizorach marki od lat. System debiutował podczas targów CES 2025, a teraz trafia do modeli dostępnych w sprzedaży. Co potrafi?

Uczy się, co i jak oglądasz – algorytmy głębokiego uczenia analizują rodzaj treści, styl oglądania i preferencje użytkownika. Z czasem telewizor sam wie, jak ustawić jasność, kolory czy poziom dźwięku w zależności od tego, co się dzieje na ekranie – czy to film akcji, mecz czy talk-show.

– algorytmy głębokiego uczenia analizują rodzaj treści, styl oglądania i preferencje użytkownika. Z czasem telewizor sam wie, jak ustawić jasność, kolory czy poziom dźwięku w zależności od tego, co się dzieje na ekranie – czy to film akcji, mecz czy talk-show. Analizuje otoczenie – dzięki czujnikom i mikrofonom może dopasować ustawienia obrazu i audio nie tylko do treści, ale też do warunków w pomieszczeniu. Hałas uliczny? Aktywny Wzmacniacz Głosu podniesie głośność dialogów. Zacieniony pokój? Obraz wyświetli się jaśniejszy i kontrastowy.

– dzięki czujnikom i mikrofonom może dopasować ustawienia obrazu i audio nie tylko do treści, ale też do warunków w pomieszczeniu. Hałas uliczny? Aktywny Wzmacniacz Głosu podniesie głośność dialogów. Zacieniony pokój? Obraz wyświetli się jaśniejszy i kontrastowy. Współpracuje z innymi urządzeniami – Smart Things to część większego ekosystemu urządzeń w domowej sieci. Telewizor może komunikować się z lodówkami, pralkami, czujnikami, smartfonem czy smartwatchem Samsung, m.in. umożliwiając sterowanie gestami.

Grasz? Oglądasz? Tworzysz? Vision AI robi różnicę

Gaming? Telewizor rozpozna rodzaj gry, wyłączy wszystkie zbędne w czasie grania funkcje i dobierze kontrast i kolorystykę obrazu. Dzięki temu każda scena jest responsywna i płynna, a opóźnienia minimalne.

Filmy? AI w czasie rzeczywistym analizuje i dostosowuje kontrast, kolory i jasność. Możemy też nauczyć telewizor, jak lubimy oglądać konkretny rodzaj treści.

Sztuka? Nowe modele Samsung Neo QLED Mini LED, QLED czy The Frame korzystają z platformy Art Store, na której dostępnych jest ponad 3000 dzieł sztuki. Wyświetlając wybrane reprodukcje, urządzenia automatycznie dopasowują barwy i jasność do pory dnia oraz otoczenia.

To nie jest kolejny marketingowy buzzword. To system, który naprawdę działa i który sprawia, że interakcja z telewizorem zaczyna przypominać współpracę z asystentem, a nie tylko pasywne wybieranie kanału.

Co ciekawe, badania Samsung potwierdzają, że Polacy doceniają te rozwiązania – 79% respondentów wskazało funkcje AI związane z obrazem i dźwiękiem (np. Wzmacniacz Głosu), jako szczególnie przydatne. Możemy też sami „nauczyć” telewizor swoich preferencji, wybierając ustawienia dla różnych kategorii treści, jak filmy, sport czy programy ogólne.

3. Bezpieczeństwo telewizorów Samsung i troska o środowisko

Samsung od ponad 20 lat rozwija technologię kropek kwantowych (Quantum Dot), stawiając na rozwiązania, które są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. W przeciwieństwie do starszych technologii opartych na kadmie, toksycznym metalu ciężkim, Samsung Neo QLED wykorzystuje kropki kwantowe na bazie indu i fosforu (InP). Certyfikat SGS, zgodny z unijną dyrektywą RoHS, potwierdza, że urządzenia są wolne od kadmu. Firma zaczęła prace nad bezkadmowymi kropkami w 2001 roku, a w 2015 roku wprowadziła pierwsze tego typu modele na rynek. Neo QLED wyróżniają się też trwałością – dzięki potrójnej warstwie ochronnej kropki kwantowe zachowują swoje właściwości przez ponad 10 lat, co oznacza, że telewizor będzie służył przez długi czas.

4. Dźwięk, który dobrze współgra z obrazem

Samsung Neo QLED to nie tylko świetny obraz, ale też dźwięk, który dobrze oddaje to, co dzieje się na ekranie. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro sprawia, że odgłosy typu szum wiatru, kroki czy filmowe eksplozje poruszają się razem z akcją, co daje wrażenie bycia w centrum wydarzeń. Z kolei funkcja Wzmacniacz Głosu dba o to, aby dialogi pozostały wyraźne, nawet jeśli w tle jest sporo hałasu, a Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni dostosowuje akustykę do układu pokoju, uwzględniając, gdzie siedzimy. System Q-Symphony pozwala podłączyć do telewizora soundbar lub inne urządzenia audio (np. lifestyle’owe głośniki Samsung Music Frame) i w ten sposób uzyskać jeszcze bardziej przestrzenny dźwięk.

5. Design i praktyczne funkcje

Samsung Neo QLED to telewizory, które nie tylko dobrze działają, ale też świetnie się prezentują. Dziś telewizor to nie tylko ekran do oglądania treści. To także element wystroju – często centralny punkt salonu, który wpływa na jego charakter. Telewizor nie tylko musi oferować jakość, ale też dobrze wyglądać – bo przecież zwykle patrzymy na niego więcej, gdy jest wyłączony, niż gdy faktycznie coś oglądamy. Wtedy liczy się jego forma, nie tylko funkcja. Telewizory Samsung wyposażone w Vision AI mogą wyświetlać spersonalizowane obrazy dzięki funkcji Tapety AI.

Dzięki dostępowi do Art Store – z dziełami sztuki z ponad 70 renomowanych muzeów i galerii telewizor może stać się prawdziwą kolekcją. To funkcja, którą szczególnie docenią miłośnicy pięknych wnętrz i klasycznego designu. Modele są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (od 43 do 98 cali), więc łatwo dopasować odpowiedniej wielkości ekran do salonu czy sypialni. Flagowa platforma SmartThings sprawia, że telewizor Samsunga staje się centrum inteligentnego domu. Z jej poziomu możesz sterować urządzeniami jak oświetlenie, odkurzacz czy klimatyzacja. Dzięki funkcji Home Insights sprawdzisz również zużycie energii oraz otrzymasz powiadomienia o ewentualnych alertach bezpieczeństwa.

Porównanie telewizorów Samsung Neo QLED 2025: QN70F, QN80F, QN85F i QN90F

Telewizory Samsung Neo QLED 2025 – modele QN70F, QN80F, QN85F i QN90F, łączą technologię kropek kwantowych (Quantum Dot) dla szerokiej gamy kolorów, precyzyjne podświetlenie Mini LED zapewniające wysoki kontrast oraz AI, która w czasie rzeczywistym optymalizuje obraz i dźwięk. Wszystkie działają na systemie Tizen 9.0 z interfejsem One UI, oferują także zabezpieczenia Knox Matrix z 7-letnimi aktualizacjami oprogramowania. Wspierają SmartThings do sterowania urządzeniami inteligentnego domu i funkcje gamingowe (Automatyczny Tryb Gry czy FreeSync Premium). Modele różnią się jednak jasnością, liczbą stref podświetlenia, dźwiękiem i dodatkowymi funkcjami. Przyjrzyjmy się tym różnicom nieco bliżej.

Samsung QN70F – przystępny cenowo Neo QLED z technologią Vision AI

Samsung QN70F to podstawowy model w linii Neo QLED, oferujący obraz 4K z technologią Quantum Matrix Slim i Neo Quantum HDR. Szczytowa jasność wynosi około 1000 nitów, a pokrycie palety DCI-P3 sięga 90%. System audio 20W 2.0CH jest prosty, ale kompatybilny z Q-Symphony, co pozwala wzmocnić dźwięk za pomocą soundbara. Dla graczy przewidziano Motion Xcelerator 144Hz, niski input lag i cztery porty HDMI 2.1 (4K@120Hz). Dostępny jest w rozmiarach 55–85 cali.

QN80F – telewizor Neo QLED, który łączy jakość obrazu z przystępną ceną

Samsung QN80F oferuje więcej stref podświetlenia Mini LED dzięki technologii Quantum Matrix, co poprawia kontrast w porównaniu do QN70F. Jasność wynosi około 1200 nitów, a ekran ma błyszczącą powłokę. Dźwięk 30W 4.0CH z Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) i Dolby Atmos zapewniają bardziej przestrzenne wrażenia, a Q-Symphony synchronizuje telewizor z soundbarem. Gracze korzystają z 144Hz, FreeSync Premium Pro i funkcji Upłynniacz Ruchu AI , które wygładzają dynamiczne sceny. Model jest dostępny w rozmiarach 50–85 cali.

Samsung QN85F – Neo QLED z lepszym podświetleniem i designem premium

Samung QN85F jest bardzo podobny do QN80F z identyczną jasnością (1200 nitów), technologią Quantum Matrix i dźwiękiem 30W 4.0CH (OTS Lite, Dolby Atmos, Q-Symphony). Wersja QN85F wyróżnia się nowym wykończeniem obudowy w kolorze Eclipse Silver + Black (zamiast klasycznego Titan Black) oraz bardziej eleganckim wyglądem z cieńszymi ramkami i smuklejszym profilem. Funkcje gamingowe (144Hz, Upłynniacz Ruchu AI ) i AI (Skalowanie AI 4K, Wzmacniacz Głosu AI) są takie same jak w QN80F. Dostępny jest w rozmiarach 55–85 cali. Samsung QN85F to świetny wybór do jasnych salonów, szczególnie jeśli często oglądasz sport lub grasz w gry – dynamiczne treści wyglądają na nim wyjątkowo płynnie i kontrastowo. Tak jak w modelach QN70F i QN80F zastosowano tu błyszczącą powłokę ekranu, która podkreśla głębię kolorów, chociaż może odbijać więcej światła.

Samsung QN90F – topowy Neo QLED 4K z najlepszym obrazem

Samsung QN90F to najbardziej zaawansowany model 4K z linii Neo QLED, wyposażony w technologię Quantum Matrix i procesor NQ4 AI Gen3. Szczytowa jasność osiąga nawet ponad 2000 nitów, a matowa powłoka Glare-Free ogranicza odblaski nawet w jasnych pomieszczeniach. System audio 60W 4.2.2CH z Object Tracking Sound Pro, Dolby Atmos i SpaceFit Sound dostarcza przestrzennego dźwięku, a gracze docenią Motion Xcelerator 165Hz, FreeSync Premium Pro i wsparcie dla 4K@120Hz/144Hz, a nawet do 4K@165Hz. Funkcje AI (Skalowanie AI Pro czy Upłynniacz Ruchu) zapewniają szczegółowy obraz. Model dostępny jest w rozmiarach 43 do 98 cali. QN90F świetnie sprawdzi się w dużych salonach i przy wymagających zastosowaniach, np. kino domowe czy gaming na najwyższym poziomie.

Neo QLED z technologią Quantum Dot to przyszłość, którą możesz mieć już dziś

Samsung Neo QLED to telewizory, które łączą zaawansowaną technologię z praktycznymi rozwiązaniami, sprawiając, że oglądanie staje się wygodne i przyjemne. Modele QN70F, QN80F, QN85F i QN90F oferują bardzo dobrą jakość obrazu, dźwięk, który dobrze współgra z akcją oraz inteligentne funkcje, które dopasowują się do naszych potrzeb. Neo QLED spełnia wysokie standardy technologii kropek kwantowych, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Telewizory Samsung to nie tylko zaawansowana technologia, ale też troska o środowisko – dzięki bezkadmowym kropkom kwantowym i trwałość, która przekłada się na lata bezproblemowego użytkowania. To wybór, który łączy innowację z odpowiedzialnością – na dziś i na przyszłość.