Relacja z Auto China 2026. W Pekinie zobaczyłem przyszłość motoryzacji i ona wcale nie pyta Europy o zgodę

Targi odbywały się w tym roku pod hasłem Future of Intelligence — i już sama skala wydarzenia dobrze tłumaczyła, dlaczego Chiny są dziś najważniejszym miejscem do obserwowania zmian w branży. Chociaż obraz motoryzacji nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, już to sugerował. Niemniej, Auto China 2026 rozciągnięto na dwie lokalizacje w Pekinie, a całkowita powierzchnia ekspozycyjna sięgnęła około 380 tysięcy metrów kwadratowych. Mówimy więc nie o salonie samochodowym w klasycznym, europejskim rozumieniu, tylko o ogromnym, wielowarstwowym pokazie siły — przemysłowej, technologicznej i ambicjonalnej.

I właśnie to najmocniej zostaje w głowie po przejściu przez stoiska XPENG, BMW, MINI, smarta, BAIC, Mercedesa, BYD, Xiaomi, Li Auto, Dongfeng M-Hero, Aistaland, Huawei czy Volkswagena. W Pekinie samochód bardzo często przestaje być głównym bohaterem samym w sobie — staje się ekranem, salonem, asystentem, urządzeniem podłączonym do ekosystemu, demonstratorem mocy obliczeniowej albo manifestem tego, jak marka rozumie przyszłość. Czasem jest to fascynujące, czasem przesadne, a czasami i absolutnie absurdalne. Ale na pewno ani przez chwilę nie jest nudne.

XPENG pokazał, że samochód zaczyna być tylko jednym z elementów większej układanki

Na stoisku XPENG najlepiej było widać, że chińska motoryzacja bardzo szybko przestała mówić wyłącznie językiem samochodów. Oczywiście były auta — między innymi GX, MONA M03, nowy P7 i X9 — ale równie ważne były rzeczy, które jeszcze niedawno na targach motoryzacyjnych mogłyby wyglądać jak dodatek z zupełnie innej branży. Humanoidalny robot IRON, latający samochód ARIDGE Land Aircraft Carrier i opowieść o fizycznej sztucznej inteligencji tworzyły bardzo silne i przekonujące wrażenie, że XPENG nie chce być tylko producentem aut. Chce być firmą od mobilności w bardzo szerokim, technologicznym sensie.

I to robi różnicę. W Europie wciąż bardzo często rozmawiamy o elektromobilności przez pryzmat zasięgu, ładowania, ceny i dopłat. W Chinach ta rozmowa już dawno poszła dalej. Tutaj samochód elektryczny jest bazą i punktem wyjścia. Dopiero na nim buduje się system kamer, radarów, algorytmów, asystentów, ekranów, funkcji rozrywkowych i usług, które mają sprawić, że auto zacznie przypominać ruchome centrum dowodzenia… naszą codziennością.

XPENG robił to z dużą pewnością siebie. Nie wszystko musi od razu przekonywać europejskiego kierowcę, bo część tych rozwiązań jest projektowana pod zupełnie inne przyzwyczajenia i inny rynek. Ale naprawdę trudno zignorować skalę ambicji, zwłaszcza gdy za chwilę przechodzi się do europejskich marek i widać, że one w Pekinie muszą nie tylko pokazywać samochody, ale też udowadniać, że nadal rozumieją tempo gry.

Więcej o planach, ambicjach i już realizowanych projektach XPENG-a możecie przeczytać w pełnej relacji z wyjazdu do Guangzhou i Pekinu, gdzie miałem okazję doświadczyć autonomicznej jazdy z perspektywy kierowcy w centrum stolicy Państwa Środka czy na własne oczy zobaczyć latający samochód w akcji.

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BMW i MINI próbują mówić po chińsku, ale nie chcą stracić własnego akcentu

BMW w Pekinie było interesujące nie dlatego, że nagle zaczęło udawać chińską markę technologiczną. Wręcz przeciwnie — najciekawsze było to, jak Bawarczycy próbują dopasować się do rynku, który oczekuje cyfrowej intensywności, a jednocześnie zachować własny porządek, elegancję i poczucie prowadzenia. To trudna gra, bo w Chinach sama historia marki nie wystarcza. Tutaj trzeba jeszcze pokazać, że samochód nie jest spóźniony względem lokalnych konkurentów pod względem oprogramowania, interfejsu, inteligentnych funkcji i integracji usług. Widać jednak było, że Neue Klasse ze swoim designem i rozwiązaniami jak Panoramic Vision w iX3 czy nowej serii 7 przyciąga ogromne zainteresowanie, również w Chinach.

MINI było z kolei jednym z tych stoisk, które grały zupełnie inną emocją. Marka przywiozła do Pekinu dużą ekspozycję z 14 samochodami, w tym światową premierą MINI Countryman MINI x VAGABUND i chińską premierą elektrycznego MINI × DEUS The Skeg. I to dobrze oddawało, czym MINI próbuje być w świecie coraz bardziej podobnych do siebie elektrycznych sylwetek. Nie największym ekranem, nie najdłuższym zasięgiem, a własną marką, która nadal sprzedaje charakter, kolor, gest i personalizację.

Na tle chińskich gigantów MINI wyglądało momentami jak coś z kompletnie innej estetycznej rzeczywistości — mniejsze, bardziej nastawione na modę i bardziej świadome własnej teatralności. I to akurat działało, bo kiedy hala jest pełna samochodów, które obiecują inteligencję, autonomię, cyfrowy kokpit i życie w ekosystemie, auto z wyraźną osobowością zaczyna być czymś więcej niż tylko nostalgiczną ciekawostką.

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Smart, Mercedesi Volkswagen muszą odnaleźć się w świecie, który… bardzo szybko przestał być ich światem

Smart w Chinach ma ciekawą pozycję, bo marka już od dawna nie jest tym samym smartem, którego Europa pamięta głównie przez pryzmat mikroaut do miasta. W Pekinie dużo mocniej czuć było nową definicję tej marki — bardziej elektryczną, lifestyle’ową i chińsko-europejską. To już nie jest opowieść o najmniejszym możliwym samochodzie do parkowania pod kawiarnią w Rzymie czy Mediolanie; to raczej próba znalezienia miejsca między miejską mobilnością, modą i technologią.

Mercedes-Benz grał natomiast na własnym, dobrze znanym terenie — prestiż, komfort, luksus i technologia podana w bardziej klasycznym opakowaniu. Tyle że Pekin brutalnie pokazuje, że nawet Mercedes nie może już polegać wyłącznie na sile emblematu. W Chinach luksus bardzo mocno przesuwa się w stronę doświadczenia cyfrowego — pasażer ma mieć ekran, sterowanie, rozrywkę, personalizację, ciszę i poczucie, że samochód staje się jego prywatną kapsułą. Dla marek premium to rynek bardzo wymagający, bo lokalni producenci nauczyli się robić wnętrza, które nie tylko wyglądają futurystycznie, ale mogą spokojnie uczyć europejskich gigantów, jak dać ludziom doświadczenie premium za rozsądne pieniądze.

Volkswagen był z kolei jednym z najciekawszych przykładów europejskiej adaptacji do chińskich realiów. Na stoisku nie chodziło tylko o auta, które znamy z europejskich ulic, ale też o modele i projekty przygotowywane specjalnie pod Chiny — takie jak ID. AURA T6 od FAW-Volkswagena czy auta z rodziny ID. UNYX, rozwijane w dużej mierze lokalnie, z myślą o tamtejszych oczekiwaniach wobec elektryków, oprogramowania i systemów wspomagania jazdy. To był Volkswagen, ale nie do końca ten sam Volkswagen, którego znamy z Europy. Bardziej cyfrowy, bardziej nastawiony na lokalne partnerstwa i wyraźnie świadomy, że w Chinach sama rozpoznawalność znaczka nie załatwia całej sprawy.

W Pekinie dobrze było widać, że marka próbuje nadrobić dystans do chińskich producentów nie tylko kolejnymi elektrykami, ale też tempem rozwoju. ID. UNYX 08 powstał we współpracy z XPENG-iem, a Volkswagen mówi o jednej z największych ofensyw modelowych w swojej historii na tamtejszym rynku — z dziesiątkami nowych aut zelektryfikowanych zaplanowanych do końca dekady. To ważny kontekst, bo Chiny nie są dziś dla Volkswagena spokojnym, przewidywalnym rynkiem, na którym wystarczy pokazać nowego SUV-a i czekać na tabelki świecące na zielono. Konkurencja jest zbyt szybka, agresywna i za dobrze rozumie lokalnego klienta. Właśnie dlatego stoisko Volkswagena odbierałem nie jako pewny siebie pokaz dominacji, ale jako próbę bardzo konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy europejska marka potrafi uczyć się chińskiego rynku równie szybko, jak chińskie marki uczą się świata.

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BAIC Kosmos Cabin X wyglądał tak, jakby ktoś za bardzo uwierzył w przyszłość. I dobrze

Przy BAIC zatrzymałem się głównie przez Kosmos Cabin X. Nie dlatego, że był najładniejszym samochodem targów czy że wyglądał jak coś, co zaraz wyjedzie na ulice Pekinu. To był raczej jeden z tych projektów, przy którym najpierw się uśmiechnąłem, potem trochę skrzywiłem, a dopiero po dłuższej chwili złapałem się na tym, że jednak cały czas się na niego patrzyłem.

Kosmos Cabin X wyglądał jak — co dość mocno sugerowała jego nazwa — kosmiczna kabina wyrwana z filmu science fiction, w którym nikt nie przejmował się tym, czy kierowca będzie miał gdzie położyć kubek z kawą. I właśnie dlatego zapadał w pamięć. To nie był koncept udający rozsądny samochód przyszłości, tylko przesadzona, teatralna, trochę bezczelna wizja, ale przez to ciekawsza niż kolejny gładki SUV z wielkim ekranem pośrodku deski rozdzielczej.

BAIC opowiadał przy tym o szerszym systemie Kosmos i platformie Kinetex, czyli o całym zapleczu inteligentnych kokpitów, systemów wspomagania jazdy i nowych napędów. Tylko że na hali najbardziej działało nie hasło o technologii, ale samo wrażenie obcowania z czymś, co nie próbuje nikomu przypodobać się na siłę. Kosmos Cabin X był dziwny, momentami może nawet zbyt dziwny. Ale w tym właśnie miał sens.

I takich rzeczy w Pekinie było więcej. W Europie podobny koncept pewnie szybko zostałby przykryty pytaniami o sens, koszty, przepisy i produkcyjną wersję, która i tak musiałaby zostać przycięta do rzeczywistości. W Chinach pełni inną rolę. Ma przyciągnąć wzrok, pokazać skalę ambicji i zostawić w głowie obraz, którego nie da się pomylić z żadną inną marką. Kosmos Cabin X dokładnie to robił.

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BYD i My Little Pony. Tak wygląda auto, które wygrało walkę o uwagę

BYD w Pekinie był osobnym światem, ale najbardziej absurdalnie zapamiętałem nie kolejną zapowiedź wielkiej ekspansji — chociaż BYD nie musi już czegokolwiek komukolwiek udowadniać, patrząc na tabelki sprzedażowe — tylko Yuan Plus w wydaniu My Little Pony. I to nie był drobny motyw wrzucony gdzieś na próg albo dyskretny akcent na masce. To był pełny, różowo-pluszowy atak na zmysły — samochód znany poza Chinami jako Atto 3 dostał kucykową metamorfozę, obok której po prostu nie dało się przejść obojętnie.

Na takich targach człowiek szybko uodparnia się na wielkie ekrany, nowe platformy, deklaracje o inteligentnej mobilności i kolejne elektryczne SUV-y z obietnicą jeszcze szybszego ładowania. Po kilku godzinach wiele rzeczy zaczyna się zlewać. A potem trafia się BYD Yuan Plus wyglądający jak efekt współpracy działu motoryzacyjnego z dziecięcą wyobraźnią i nagle wszyscy robią dokładnie to, czego marka oczekiwała — zatrzymują się, wyciągają telefony i nagrywają.

I właśnie dlatego nie traktowałbym tego tylko jako żartu. Oczywiście, pierwsza reakcja jest jasna — i zadawałem sobie pytanie, na co ja tak właściwie patrzę. Elektryczny crossover w świecie My Little Pony wygląda jak coś, co powinno pojawić się w memie na Reddicie, a nie na jednych z najważniejszych targów motoryzacyjnych świata; ale w stolicy Państwa Środka ta granica między powagą a show jest dużo cieńsza niż w Europie. Tam samochód może być jednocześnie produktem, gadżetem, platformą technologiczną i popkulturowym rekwizytem. BYD bardzo dobrze to wykorzystało.

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Yuan Plus nie jest dla marki niszową zabawką, tylko jednym z jej globalnie rozpoznawalnych modeli. W wielu krajach znamy go jako Atto 3, czyli samochód, który pomógł BYD mocniej wejść do świadomości klientów poza Chinami — i właśnie dlatego ta kucykowa wersja była tak skuteczna. Bo nie ubrano w My Little Pony jakiegoś marginalnego konceptu bez znaczenia; zamiast tego ubrano auto, które normalnie funkcjonuje jako poważny, masowy elektryczny crossover. W tym różowym, pluszowym chaosie było coś bardzo chińskiego — odwaga, żeby połączyć wielką skalę z kompletną teatralnością.

BYD nie zachowywało się jak marka, która musi przez cały czas stać sztywno w garniturze i mówić wyłącznie o bateriach, zasięgach oraz wolumenach sprzedaży. Mogło pozwolić sobie na coś głośnego, dziwnego i natychmiast rozpoznawalnego. A na targach, na których o uwagę walczą setki, jak nie tysiące samochodów, to jest ogromna przewaga. Łatwo się z tego śmiać, pewnie. Tylko że śmiech też jest reakcją, a reakcja na targach jest walutą. Kucykowy BYD robił dokładnie to, co miał robić — zatrzymywał ludzi i zostawał w głowie długo po tym, jak kolejne SUV-y, sedany i koncepty zaczynały układać się w jedną wielką, elektryczną masę.

Po Auto China 2026 pamięta się oczywiście skalę BYD, technologie, tempo rozwoju i ambicje marki. Ale pamięta się też tego jednego Yuan Plusa w wydaniu My Little Pony. I wbrew pozorom to wcale nie jest drobiazg — to dowód, że chińska motoryzacja nie walczy już tylko parametrami. Walczy obrazem, emocją, popkulturą i viralowym potencjałem. A pod tym względem ten samochód zrobił swoją robotę bezbłędnie, co niewątpliwie zdążyliście już zauważyć.

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Xiaomi weszło do motoryzacji tak, jakby od zawsze miało tam być

Stoisko Xiaomi miało kompletnie inną energię niż klasyczne stoiska producentów samochodów. Tam nie było poczucia, że marka z długą historią próbuje dopisać do siebie nowy, cyfrowy rozdział. Było raczej wrażenie, że firma technologiczna po prostu postawiła na kołach kolejny element swojego świata — co zresztą robi już od kilku lat, nie tylko z wielkim sukcesem, ale z zaskakującą skutecznością i dokładnością.

I właśnie to jest dla tradycyjnej motoryzacji tak niewygodne. Xiaomi nie musi tłumaczyć ludziom, że rozumie ekosystem, aplikacje, urządzenia, aktualizacje i codzienne cyfrowe przyzwyczajenia, bo przecież ono z tego wyrosło. Smartfon, opaska, telewizor, oczyszczacz powietrza, hulajnoga, inteligentny dom, a nawet blender czy rice cooker — to wszystko już wcześniej układało się w jedną opowieść. Samochód nie wygląda więc jak skok w bok, tylko jak kolejny ekran, aplikacja i urządzenie, które ma wejść w życie użytkownika.

W Pekinie było to szczególnie czytelne, bo tam granica między samochodem a elektroniką użytkową praktycznie znika. Auto nie może być już tylko dobrze złożone, szybkie i wygodne. Musi jeszcze reagować tak, jak reaguje dobry smartfon. Ma działać płynnie, rozumieć komendy, łączyć się z resztą świata i nie sprawiać wrażenia technologii, która została dopisana na końcu. Dlatego Xiaomi robiło tak duże wrażenie — mimo faktu, że nie pokazało żadnego nowego samochodu. I nie robiło tego wrażenia dlatego, że nagle odkryło coś, czego inni nie widzieli, a dlatego, że mówiło językiem, którego część branży samochodowej wciąż uczy się z topornym akcentem. Dla Xiaomi samochód jest częścią codziennego systemu i w Chinach to podejście brzmi dziś bardzo naturalnie.

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Li Auto pokazuje, że samochód rodzinny nie musi być nudny

Li Auto było jednym z tych stoisk, które najmocniej pokazywały, jak inaczej Chińczycy myślą o samochodzie rodzinnym. W Europie ten temat często kończy się na bagażniku, fotelikach, spalaniu, paru schowkach i tym, że auto ma po prostu dowieźć wszystkich bez większego dramatu. W Chinach za to rodzinny samochód coraz częściej wygląda jak prywatny apartament na kołach.

Duża przestrzeń to dopiero początek. Ważne są fotele, ekrany, cisza, multimedia, sposób spędzania czasu w drugim rzędzie, atmosfera podróży i to, czy pasażerowie mają poczucie, że są tylko wiezieni, czy naprawdę korzystają z auta. Li Auto bardzo dobrze rozumie tę różnicę — to nie są samochody projektowane wyłącznie pod kierowcę, który ma cieszyć się prowadzeniem na pustej drodze. To auta dla rodzin, które w samochodzie naprawdę żyją.

I tu dochodzi jeszcze Ben Baum, czyli człowiek, którego nazwisko bardzo dużo tłumaczy i moim zdaniem to on w dużej mierze jest odpowiedzialny za dzisiejszy obraz marki. A to naprawdę kawałek ładnej sztuki. Trudno się zresztą temu dziwić, bo ma solidny warsztat — Baum to były projektant Porsche, związany między innymi z 911 generacji 992, a dziś Senior Exterior Design Director w Li Auto. I kiedy patrzy się na te samochody, to naprawdę czuć tę szkołę projektowania — nie w sensie kopiowania Porsche, tylko w dyscyplinie. W tym, że linia ma po coś być, że bryła nie musi krzyczeć, żeby zostać zauważona oraz że rodzinny SUV albo wielki van nie muszą wyglądać jak kara za posiadanie dzieci.

Najlepiej widać to przy Li MEGA, czyli samochodzie, który wygląda tak, jakby ktoś wreszcie przestał udawać, że duży rodzinny van musi być stylistycznym kompromisem. MEGA jest ogromna, obła, niemal monolityczna, ale nie wygląda ciężko. Przód ma w sobie coś z szybkiej kolei, bok jest czysty i rozciągnięty, a cała sylwetka sprawia wrażenie jednego płynnego ruchu, nie zbioru przypadkowych linii doklejonych do wielkiego nadwozia.

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I właśnie tu najlepiej czuć Bena Bauma. To nie jest projekt, który próbuje przykryć rozmiar agresywnymi detalami. On robi coś odwrotnego — bierze wielką bryłę i uspokaja ją proporcjami. Dzięki temu Li MEGA nie wygląda jak bus przebrany za premium ani jak minivan, który wstydzi się bycia minivanem. Wygląda jak samochód zaprojektowany z pełną świadomością swojej funkcji, ale bez rezygnowania z charakteru — futurystycznego, rzucającego się w oczy, spokojnie nadającego się na ulice Night City.

Źródło: Li Auto

Na targach takich aut nie da się pomylić z niczym innym. Można się spierać, czy ta forma jest piękna, czy zbyt odważna, ale trudno odmówić jej pewności siebie. A to w segmencie dużych, rodzinnych samochodów wcale nie jest oczywiste. Li Auto przy MEGA nie próbuje udawać SUV-a, nie dopina terenowej miny do auta stworzonego do wożenia ludzi i nie chowa się za bezpieczną stylistyką. Robi vana, który wygląda jak technologiczny pocisk dla rodziny. I właśnie dlatego ten samochód zostaje w głowie.

Dongfeng M-Hero to efekt nieślubnej miłości Gelendy, Land Cruisera… i Wranglera. I jeszcze Defendera

Dongfeng M-Hero nie jest samochodem, przy którym warto udawać, że projektanci zaczynali od czystej kartki. Tu od razu widać dobrze znany zestaw skojarzeń — Gelenda, Land Cruiser, Wrangler, trochę Defendera i może nawet odrobinę Hummera EV. Chińska marka nie próbuje tego przesadnie ukrywać; bierze język wielkich terenówek, mocno go przeskalowuje i podaje w wersji jeszcze cięższej, jeszcze bardziej kanciastej i jeszcze bardziej nastawionej na efekt.

To auto wygląda jak kompilacja kilku ikon off-roadu, ale właśnie dlatego przyciąga uwagę. Ma pudełkowatą sylwetkę, napompowane nadkola, wysoki prześwit, krótkie zwisy i masę detali, które mają budować wrażenie samochodu odpornego na wszystko. Nie ma tu subtelności. Jest wielka bryła, terenowa poza i bardzo czytelne granie skojarzeniami, które europejscy i amerykańscy producenci budowali przez dekady.

Najciekawsze jest to, że ta mieszanka nie rozpada się na oczach. M-Hero nie ma klasy Gelendy, historii Land Cruisera ani lekkości Wranglera, ale ma własną bezczelność. To nie jest projekt wyrafinowany, tylko demonstracyjny. Dongfeng bierze znane formy, dodaje do nich chińską skalę, elektryfikację, mocny technologiczny sznyt i robi z tego samochód, który wygląda bardziej jak świadoma przesada niż nieudolna kopia.

W Europie przy takim aucie bardzo łatwo byłoby zacząć wyliczać zapożyczenia. Tu linia jak z Gelendy, tam klimat Land Cruisera, z boku coś z Wranglera, w gabarytach cień Hummera EV. I te porównania są uzasadnione, bo M-Hero naprawdę korzysta z tego samego kodu wizualnego. Różnica polega na tym, że nie próbuje być elegancką reinterpretacją klasycznej terenówki. Jest raczej chińską wersją motoryzacyjnego przesytu.

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Dlatego M-Hero nie był dla mnie jednym z najbardziej oryginalnych samochodów Auto China 2026, ale był jednym z najbardziej symptomatycznych. Pokazywał, jak chińska motoryzacja potrafi brać zachodnie wzorce, przetwarzać je bez kompleksów i robić z nich coś własnego — czasem przerysowanego, czasem dyskusyjnego, ale trudnego do zignorowania. To trochę zżyna, trochę popis, trochę pokaz siły. I chyba właśnie dlatego M-Hero dobrze pasował do Pekinu. Bo te targi nie były miejscem, w którym wszyscy grzecznie udawali subtelność. Były miejscem, w którym wiele marek próbowało pokazać, że potrafi wejść do znanych segmentów po swojemu — nawet jeśli to „po swojemu” zaczyna się od bardzo wyraźnego spojrzenia w stronę Gelendy, Land Cruisera i Wranglera.

Huawei nie musi mieć własnego znaczka na masce, żeby mieć wpływ na samochody

Huawei w Pekinie był ważny, bo dobrze pokazywał przesunięcie, którego tradycyjna motoryzacja nie może już ignorować. Kiedyś producent samochodu kontrolował niemal wszystko: projekt, napęd, wnętrze, sposób obsługi, wrażenie z jazdy i dużą część tego, co klient kojarzył z marką. Dziś coraz większy fragment tego doświadczenia powstaje gdzie indziej — w oprogramowaniu, systemach wspomagania, kokpicie, łączności, asystencie głosowym i całej warstwie cyfrowej, która dla wielu użytkowników jest równie ważna jak samo nadwozie.

I Huawei wchodzi właśnie w ten obszar. Nie musi budować klasycznej narracji o dziedzictwie, torach wyścigowych, silnikach i kolejnych dekadach obecności w motoryzacji. To nie jest jego gra. Jego gra zaczyna się tam, gdzie samochód przestaje być tylko maszyną, a zaczyna być urządzeniem z systemem operacyjnym, ekranami, aktualizacjami i zestawem funkcji, które mogą zadecydować o tym, czy auto wydaje się nowoczesne, czy już spóźnione.

Dla starych producentów to bardzo niewygodne. Bo można mieć świetnie zaprojektowane nadwozie, dobrą jakość montażu i rozpoznawalny znaczek, ale jeżeli system działa wolno, asystent głosowy irytuje, kokpit wygląda jak sprzed kilku lat, a funkcje wspomagania jazdy nie budzą zaufania, całe auto zaczyna tracić świeżość. W Chinach to widać szybciej niż w Europie, bo tam klient jest przyzwyczajony do tempa znanego z elektroniki użytkowej. Samochód też ma działać płynnie, ma rozumieć polecenia, ma się aktualizować i być częścią ekosystemu, a nie osobnym, zamkniętym urządzeniem.

Huawei nie pokazuje więc tylko technologicznego zaplecza dla branży. Pokazuje, gdzie przenosi się realna władza nad samochodem. Nie zawsze do firmy, która zaprojektowała karoserię. Coraz częściej do tej, która dostarcza cyfrowy kręgosłup auta. To ona może zdecydować, czy samochód po pierwszych pięciu minutach robi wrażenie nowoczesnego, czy tylko dobrze wyposażonego.

I to było jedno z mocniejszych wrażeń z Auto China 2026. W tej nowej motoryzacji nie trzeba mieć własnego znaczka na masce, żeby wpływać na to, jak ludzie odbierają samochód. Wystarczy kontrolować warstwę, z którą kierowca i pasażerowie mają kontakt przez cały czas. Huawei rozumie to bardzo dobrze — szczególnie w Chinach, gdzie HarmonyOS jest na kompletnie innym poziomie. A tradycyjni producenci muszą się nauczyć, że sama mechaniczna kompetencja nie wystarczy, jeżeli cyfrowe doświadczenie oddaje się komuś innemu.

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Pekin pokazał mi, że Europa nie ma problemu z elektromobilnością. Ma problem z tempem

Po Auto China 2026 zostało we mnie przede wszystkim wrażenie skali i prędkości. Nie samej elektryfikacji, bo ona w Chinach nie jest już żadnym zaskoczeniem. Nie wielkich ekranów, bo po kilku godzinach przestają robić wrażenie. Najważniejsze było to, jak szybko chińska motoryzacja testuje pomysły, poprawia je, porzuca, przeskalowuje i natychmiast zastępuje kolejnymi.

To jest największy kontrast z Europą. U nas przyszłość samochodów często wciąż omawia się tak, jakby trzeba było najpierw znaleźć idealne regulacje, idealny moment i idealnie przygotowanego klienta. W Pekinie nikt nie sprawiał wrażenia, że czeka na taką zgodę od świata. Samochody, technologie, koncepty i partnerstwa były już na miejscu — czasem dopracowane, czasem przesadzone, czasem niepotrzebne, ale zawsze pokazujące rynek, który nie stoi w miejscu.

Nie wszystko z tych targów chciałbym widzieć na europejskich drogach. W Pekinie było sporo rozwiązań przeładowanych, projektowanych bardziej pod pierwsze wrażenie niż realne codzienne użycie, a część funkcji pewnie znudziłaby się szybciej, niż zdążyłaby zmienić sposób korzystania z samochodu. Tyle że nawet w tej przesadzie widać coś, czego Europie często brakuje — gotowość do testowania pomysłów w dużej skali, bez wieloletniego zastanawiania się, czy rynek jest już wystarczająco przygotowany.

Auto China 2026 pokazało też, że samochód coraz mniej przypomina zamknięty produkt. Nie jest już tylko modelem projektowanym przez kilka lat, sprzedawanym przez kolejne kilka i poprawianym przy okazji liftingu. Coraz częściej jest platformą — z oprogramowaniem, usługami, aktualizacjami, partnerstwami technologicznymi i cyklem życia bardziej podobnym do elektroniki użytkowej niż do klasycznej motoryzacji.

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Po wyjściu z hal trudno było myśleć o chińskiej motoryzacji jak o egzotycznej ciekawostce. To już nie jest rynek, który tylko kopiuje Zachód i dokłada więcej świateł LED. To rynek, który kopiuje, poprawia, przesadza, eksperymentuje i uczy się w locie. Czasem robi to nieporadnie, czasem bez wyczucia, ale coraz częściej z efektem, którego nie da się zignorować.

I właśnie z tym obrazem wróciłem z Pekinu. Przyszłość motoryzacji nie przyszła tam w jednej, eleganckiej formie. Była chaotyczna, głośna, nierówna i momentami przesadzona, ale przede wszystkim realna — i zupełnie niezainteresowana tym, czy Zachód uznał ją już za dojrzałą.