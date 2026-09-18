Test Mobile Pixels Trio 3 Pro. Trzy ekrany w plecaku i MacBook pośrodku. To naprawdę działa!

Bierzemy laptopa, dokładamy dwa wyświetlacze po jego bokach i nagle przenośny komputer zamienia się w niewielkie centrum dowodzenia z trzema ekranami. Jeszcze ciekawsze jest jednak to, że po skończonej pracy oba dodatkowe monitory składamy do środka i cały zestaw znowu mieści się w plecaku bez żadnego problemu. Po kilku tygodniach korzystania z Trio 3 Pro najbardziej zaskoczyło mnie właśnie to, jak mało kompromisów konstrukcyjnych wymaga pomysł, który na zdjęciach wygląda przecież na dość irracjonalny.

Dwa dodatkowe monitory, które można wszędzie ze sobą zabrać

Sama idea Mobile Pixels Trio 3 Pro jest bardzo prosta. Zamiast wozić ze sobą osobny monitor przenośny, podstawkę i kolejne akcesoria, dostajemy jedną składaną konstrukcję mieszczącą dwa 14,1-calowe ekrany. Każdy z nich ma rozdzielczość 2240 × 1400 pikseli i proporcje 16:10. Producent kieruje Trio 3 Pro przede wszystkim do laptopów o przekątnej około 15–16 cali (chociaż na moim MacBooku Pro 14″ też wszystko pasowało), a kiedy oba panele są rozłożone, stanowisko zaczyna przypominać kompaktową wersję zestawu z trzema klasycznymi monitorami. Same matryce wykonano w technologii IPS, mają matową powierzchnię, jasność do 300 nitów i odświeżanie 60 Hz.

Brzmi jak konstrukcja, która powinna zajmować pół walizki, ale właśnie tutaj Trio 3 Pro robi najlepsze pierwsze wrażenie. Po złożeniu oba monitory chowają się jeden za drugim i tworzą płaski pakiet o wymiarach zbliżonych do dużego laptopa. Całość waży około 1,9 kg, więc trudno nazwać ją ultralekką — w plecaku zdecydowanie poczujemy dodatkowy ciężar — ale biorąc pod uwagę, że mówimy o dwóch pełnoprawnych wyświetlaczach, nadal jest zaskakująco kompaktowa. Nie jest to sprzęt, który chciałbym nosić każdego dnia razem z laptopem, kamerą, ładowarkami, mikrofonami i całą elektroniką, ale na delegację, targi, kilkudniowy wyjazd czy workation zabranie go ze sobą jest jak najbardziej realne.

Dużym plusem jest też to, że konstrukcja nie wymusza jednego sposobu korzystania z monitorów. Trio 3 Pro ma własną podpórkę, więc nie trzeba cały czas obciążać klapy laptopa. W zestawie znajdują się również magnesy pozwalające przymocować całość do komputera. Sam pomysł mocowania tak dużego zestawu bezpośrednio do klapy MacBooka nie brzmi jednak jak coś, co szczególnie mnie ekscytuje. Pomysł naklejenia czterech magnesów na klapę MacBooka też nie brzmi specjalnie rozkosznie, ale możecie ten krok pominąć — z tym, że wtedy korzystanie z monitorów będzie mniej wygodne i intuicyjne. No, ale coś za coś. Korzystanie z wbudowanej podstawki jest jednak dla mnie znacznie bardziej naturalnym rozwiązaniem — rozstawiam zestaw, ustawiam oba boczne monitory pod odpowiednim kątem i po chwili mam przed sobą trzy ekrany.

Czytaj też: AirPods 5 już oficjalnie! Apple zrobiło z podstawowego modelu znacznie poważniejsze słuchawki?

2 minuty i MacBook zamienia się w stanowisko stacjonarne

To właśnie moment rozłożenia Trio 3 Pro najlepiej tłumaczy sens tego urządzenia. Na centralnym ekranie MacBooka mogę mieć tekst, nad którym aktualnie pracuję, po lewej otworzyć materiały źródłowe, a po prawej komunikator, pocztę albo panel WordPressa. Podczas montażu wideo główny ekran może zajmować timeline, a na jednym z dodatkowych może znaleźć się podgląd materiału, przeglądarka czy foldery. Przy wideokonferencji rozmowa zostaje na środku, podczas gdy notatki i dokumenty znajdują się po bokach. Nie trzeba już bez przerwy minimalizować jednego okna, aby dostać się do drugiego.

I właśnie dlatego trudno oceniać Trio 3 Pro wyłącznie jak zwykły monitor. Jego największą zaletą nie jest sam ekran, ale zmiana sposobu pracy na laptopie. Po kilku godzinach trzy wyświetlacze zaczynają wydawać się czymś zupełnie naturalnym, szczególnie jeżeli na co dzień korzystamy z rozbudowanego stanowiska stacjonarnego. Nie zastąpią oczywiście dwóch dużych monitorów 27-calowych stojących na biurku czy jednego ultraszerokiego, z którego korzystam w biurze, ale pozwalają odtworzyć podobną filozofię pracy praktycznie w dowolnym miejscu.

Producent przewidział przy tym cztery podstawowe sposoby ustawienia ekranów. Oprócz klasycznego rozłożenia ich po obu stronach laptopa można ustawić panel pionowo, obrócić ekran w stronę osoby siedzącej naprzeciwko podczas prezentacji albo odchylić oba wyświetlacze na zewnątrz w trybie współpracy. Nie są to funkcje, których każdy będzie używał codziennie, ale pokazują, że przeguby nie służą wyłącznie do złożenia urządzenia przed włożeniem go do torby.

Czytaj też: Apple Watch Series 12 i Ultra 4 zapowiedziane. Apple jeszcze mocniej stawia na nasze zdrowie

Podłączenie Mobile Pixels Trio 3 Pro jest prostsze, niż można się spodziewać

Patrząc na trzy ekrany ustawione na biurku, można spodziewać się małego spaghetti z przewodów i adapterów. W praktyce jest jednak znacznie lepiej. Trio 3 Pro wykorzystuje USB-C i w zależności od możliwości konkretnego komputera można podłączyć oba wyświetlacze przez przewody USB-C obsługujące transmisję obrazu. W moim przypadku MacBook Pro jest wręcz idealnym kompanem dla takiego zestawu, bo odpowiednie porty są już na miejscu i nie trzeba tworzyć konstrukcji z przejściówek.

Tutaj trzeba jednak postawić małą gwiazdkę. Producent reklamuje możliwość konfiguracji wykorzystującej jeden przewód USB-C, ale ostateczny sposób działania zależy od komputera, dostępnych portów i obsługi zewnętrznych monitorów przez konkretną platformę. W niektórych konfiguracjach Maców może być potrzebne dodatkowe oprogramowanie, szczególnie jeżeli komputer sam z siebie nie obsługuje wymaganej liczby zewnętrznych ekranów. Z kolei przy dwóch portach USB-C obsługujących DisplayPort możliwe jest bezpośrednie połączenie obu paneli. Nie kupowałbym więc Trio 3 Pro bez wcześniejszego sprawdzenia możliwości konkretnego laptopa.

Na plus zaliczam też obsługę Power Delivery. Trio 3 Pro ma dwa porty USB-C i obsługuje ładowanie przelotowe z mocą do 65 W. Ma to również znaczenie dla samych monitorów, bo przy zasilaniu wyłącznie z komputera ich maksymalna jasność jest ograniczona. Podłączenie dodatkowego zasilacza pozwala wykorzystać pełne możliwości podświetlenia, a przy okazji zasilać laptopa przez zestaw. To drobiazg, ale przy mobilnym stanowisku każdy wyeliminowany z biurka przewód naprawdę ma znaczenie.

Czytaj też: iPhone Duo oficjalnie. Apple właśnie zaczęło nową erę składanych smartfonów

Największy kompromis? Wystarczy spojrzeć na ekran MacBooka

Dochodzimy jednak do elementu, przy którym zachwyt nad pomysłem trochę słabnie. Jeżeli obok Trio 3 Pro stoi przeciętny laptop biurowy, jego ekrany prezentują się naprawdę dobrze. Problem pojawia się w momencie, kiedy w centrum zestawu znajduje się MacBook Pro. Wtedy różnica jakości jest widoczna właściwie natychmiast.

I nie chodzi o to, że ekrany Mobile Pixels są złe. Rozdzielczość 2240 × 1400 przy przekątnej 14,1 cala zapewnia przyzwoitą ostrość, tekst wygląda dobrze, a powierzchnia robocza jest wystarczająca do przeglądarki, dokumentów, komunikatorów czy paneli aplikacji. Producent deklaruje 100% sRGB, a matowe wykończenie pomaga ograniczać irytujące odbicia w jasnym otoczeniu (przemyślane pod workation, ha!). Do pracy biurowej naprawdę trudno potrzebować czegoś więcej. Maksymalna jasność wynosi jednak 300 nitów, nie ma HDR, a mamy tutaj klasyczne panele IPS pracujące z częstotliwością 60 Hz.

Obok ekranu MacBooka Pro wyraźnie widać mniejszą jasność, słabszą czerń, niższy kontrast i po prostu mniej efektowny obraz. Kolory nie mają tej samej głębi, ciemne elementy nie prezentują się równie dobrze, a przejechanie kursorem z panelu MacBooka na ekran Mobile Pixels natychmiast przypomina, że patrzymy na dwie różne klasy wyświetlaczy. To szczególnie zauważalne wieczorem i wszędzie tam, gdzie interfejs wykorzystuje dużo czerni.

Z tego powodu nie traktuję Trio 3 Pro jako zestawu stworzonego do profesjonalnej korekcji kolorów, obróbki zdjęć czy podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących wyglądu materiału wideo. Główny podgląd nadal zostawiłbym na ekranie MacBooka. Ale właśnie wtedy boczne monitory zaczynają mieć najwięcej sensu — zamiast wyświetlać na nich materiał, którego jakość muszę oceniać, przerzucam tam timeline, pliki, maila, komunikator, Apple Music, okno przeglądarki albo materiały źródłowe. I różnica jakości obrazu przestaje być aż tak istotna. Trzeba po prostu wiedzieć, do czego te monitory wykorzystać.

Czytaj też: iPhone 18 Pro i 18 Pro Max oficjalnie. Apple dopracowało je niemal do perfekcji

300 nitów wystarcza. Byle nie próbować pracować w pełnym słońcu

Podobnie wygląda kwestia jasności. 300 nitów w pomieszczeniu jest wartością całkowicie wystarczającą. W biurze, hotelu, sali konferencyjnej czy mieszkaniu nie miałem problemu z czytelnością obrazu. Pomaga matowe wykończenie paneli, które nie zamienia ich w lustro przy każdym źródle światła znajdującym się za plecami.

Nie jest to natomiast sprzęt stworzony do rozłożenia na stoliku kawiarni stojącym w pełnym letnim słońcu — w takich warunkach zapas jasności szybko się kończy. Ponownie trudno jednak traktować to jako dużą wadę — dwa znacznie jaśniejsze ekrany oznaczałyby większe zapotrzebowanie na energię, więcej ciepła i potencjalnie cięższą konstrukcję. Trio 3 Pro cały czas próbuje balansować pomiędzy możliwościami klasycznego stanowiska wielomonitorowego a sprzętem, który można złożyć i zabrać ze sobą. Z tego względu można mu całkiem sporo wybaczyć.

Wbudowane menu pozwala przy tym regulować między innymi jasność, kontrast, nasycenie czy temperaturę barwową. Jest również tryb Eye-care ograniczający niebieskie światło. Nie zmienia to charakterystyki samych paneli, ale pozwala przynajmniej dopasować oba dodatkowe ekrany tak, aby różnica względem głównego wyświetlacza laptopa nie rzucała się w oczy bardziej, niż jest to konieczne.

Czytaj też: Ładowanie sprzętu Apple w podróży bez plątaniny kabli? Sprawdziłem trzy akcesoria Zens

MacBook z Mobile Pixels Trio 3 Pro jest mobilny, ale niekoniecznie do pracy na kolanach

W nazwie tej kategorii często pojawia się słowo „mobilny”, które można zinterpretować trochę zbyt dosłownie. Trio 3 Pro nie zmienia MacBooka w urządzenie, które rozłożymy na kolanach w pociągu i będziemy komfortowo pracować na trzech ekranach. Po rozłożeniu cała konstrukcja ma ponad metr szerokości. Potrzebne jest więc normalne biurko albo przynajmniej odpowiednio duży stolik. Mobilność oznacza tutaj jednak coś innego — można skończyć pracę, odłączyć kable, złożyć oba panele i zabrać całe trzymonitorowe stanowisko do innego miasta. Klasycznych monitorów nie spakujemy przecież do plecaka razem z komputerem. Trio 3 Pro po prostu pozwala odtworzyć dużą część wygody stacjonarnego stanowiska tam, gdzie normalnie bylibyśmy skazani na pojedynczy ekran laptopa.

To szczególnie interesujące rozwiązanie dla osób regularnie podróżujących służbowo, osób pracujących z dużą liczbą dokumentów, twórców, montażystów czy ludzi, których praca polega na nieustannym porównywaniu informacji pomiędzy kilkoma aplikacjami — i nieskromnie przyznam, że sam zaliczam się do tych grup. Jeżeli laptop służy przede wszystkim do odpowiadania na wiadomości, oglądania seriali i okazjonalnego otwierania Worda, dwa dodatkowe monitory będą oczywiście kompletną przesadą. Trio 3 Pro jest produktem dla dość konkretnej grupy odbiorców — ale właśnie tej grupie może być później bardzo trudno z niego zrezygnować.

Czytaj też: Test MacBook Neo. Apple zrobiło laptopa, którego konkurencja musi się bać

Prawie 2000 zł za dwa dodatkowe ekrany. I tutaj zaczynam się zastanawiać

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, której przy Trio 3 Pro trudno nie poruszyć, czyli cena. W momencie pisania tego tekstu zestaw kosztuje w x-komie 1929 zł, podczas gdy jego wcześniejsza cena oscylowała wokół 2200 zł. I nawet przy obecnej obniżce jest to sporo pieniędzy za urządzenie, które w gruncie rzeczy pozostaje bardzo wyspecjalizowanym dodatkiem do laptopa. Szczególnie że same matryce, jak już wspomniałem, nie należą do najbardziej imponujących. Płacimy tutaj przede wszystkim za konstrukcję, kompaktowość, dwa ekrany zamknięte w jednej obudowie i możliwość stworzenia trzymonitorowego stanowiska praktycznie wszędzie. Patrząc na produkt od strony inżynieryjnej, jestem więc w stanie tę cenę do pewnego stopnia zrozumieć. Dostajemy przecież nie jeden, ale dwa monitory 2.2K, zawiasy, system mocowania, podstawkę i całą konstrukcję, która po złożeniu nadal mieści się w plecaku.

Tylko czy sam wydałbym na Trio 3 Pro prawie 2000 zł? I tutaj mam znacznie większy problem. Mając MacBooka, sam prawdopodobnie zacząłbym się zastanawiać, czy nie lepiej po prostu dopłacić do iPada Air i wykorzystywać go na wyjazdach jako dodatkowy ekran przez Sidecar. Nowy iPad Air po niedawnych podwyżkach co prawda jest wyraźnie droższy, więc nie jest to już alternatywa jeden do jednego, ale dostaję przy okazji pełnoprawny tablet, który poza pracą jako monitor ma dziesiątki innych zastosowań. A jeśli zaczniemy brać pod uwagę promocje na poprzednie generacje albo rynek wtórny, różnica może zrobić się znacznie mniej bolesna.

Oczywiście iPad daje mi tylko jeden dodatkowy ekran, a Trio 3 Pro od razu dwa i właśnie to jest jego największym argumentem. Nie muszę również pamiętać o ładowaniu kolejnego urządzenia ani kombinować z jego ustawieniem obok laptopa. Rozkładam Mobile Pixels i po chwili mam gotowe stanowisko. Dlatego nie powiedziałbym, że Trio 3 Pro jest absurdalnie wyceniony — wręcz przeciwnie, patrząc na to, jak nietypową i dopracowaną konstrukcję dostajemy, cena ma swoje uzasadnienie. Po prostu prawie 2000 zł przesuwa ten produkt z kategorii „fajny gadżet, który chętnie kupię” do kategorii „świetne narzędzie, ale muszę przemyśleć, czy będę z niego regularnie korzystać”.

Czytaj też: Test Luna Ring 2.0. Bez ekranu, bez powiadomień, za to z masą danych

Mobile Pixels Trio 3 Pro jest trochę dziwny. I właśnie dlatego go polubiłem

Mobile Pixels Trio 3 Pro to jeden z tych produktów, które łatwo wyśmiać jeszcze przed pierwszym kontaktem. Laptop z dwoma ekranami wystającymi na boki wygląda trochę jak gadżet przygotowany specjalnie na technologiczne stoisko targowe na CES czy innym MWC lub zdjęcie z planu Mr. Robota. Potem zaczyna się jednak na nim normalnie pracować i okazuje się, że za tym nietypowym wyglądem stoi… bardzo sensowny pomysł.

Nie jest idealnie. Prawie dwa kilogramy dodatkowego sprzętu nadal trzeba nosić, po rozłożeniu zestaw potrzebuje sporo miejsca, a jakość obu matryc zdecydowanie odstaje od wyświetlacza MacBooka Pro. Szczególnie różnica w jasności, kontraście i czerni przypomina, że Trio 3 Pro ma przede wszystkim zwiększać przestrzeń roboczą, a nie konkurować z najlepszymi ekranami laptopów. Tylko że robi dokładnie to, czego od niego oczekuję. Daje dwa dodatkowe, ostre i wystarczająco dobre ekrany w konstrukcji, którą po pracy mogę złożyć praktycznie do rozmiaru laptopa. Nie próbuje zastąpić profesjonalnego monitora graficznego ani dużego stanowiska stacjonarnego. Zamiast tego zabiera najważniejszą zaletę pracy na kilku monitorach i pozwala wrzucić ją do torby.

I właśnie dlatego Trio 3 Pro jest znacznie ciekawsze, niż początkowo się spodziewałem. Nie potrzebowałbym go codziennie przy własnym biurku, gdzie zawsze wybiorę duży monitor. Ale gdybym miał przez tydzień pracować z hotelu, wyjechać na targi albo zamienić dowolny stolik w tymczasowe biuro, bardzo szybko znalazłoby się dla niego miejsce w bagażu — i zresztą sprawdziłem to podczas ostatnich targów IFA 2026. To gadżet wyglądający na przesadę, dopóki nie okaże się, jak wygodnie jest mieć przed sobą trzy ekrany.

Mobile Pixels Trio 3 Pro — specyfikacja techniczna