Oba modele oficjalnie dziś debiutują na naszym rynku. Xiaomi przygotowało dla nich najnowsze procesory Qualcomma, podwójny system aparatów 200 Mpix opracowany we współpracy z Leicą, akumulatory krzemowo-węglowe oraz wyświetlacze wyposażone w sprzętową technologię ochrony prywatności. „Mały ryż” wyraźnie stawia również na sztuczną inteligencję, która tym razem ma do odegrania znacznie większą rolę niż tylko poprawianie fotografii. Przyjrzyjmy się więc, co dokładnie oferują nowe urządzenia i ile trzeba za nie zapłacić w Polsce.

Xiaomi Back Display, czyli drugi ekran, który rzeczywiście ma coś do roboty

Najbardziej charakterystycznym elementem nowych flagowców jest ich tylna część. Zamiast tradycyjnej wyspy aparatów Xiaomi zastosowało duże, poziome plateau zajmujące niemal całą szerokość obudowy. Umieszczono w niej dwa obiektywy i dodatkowy wyświetlacz, który stanowi integralną część całego projektu. Podobne rozwiązanie mogliśmy już zobaczyć w poprzedniej generacji chińskich flagowców producenta, ale dopiero teraz tak rozbudowana konstrukcja trafia oficjalnie do Europy.

W Xiaomi 18 Pro Max tylny ekran ma przekątną 2,9 cala, natomiast w mniejszym Xiaomi 18 Pro jest to 2,7 cala. W obu przypadkach wykorzystano panele AMOLED M11 z technologią LTPO, adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i deklarowaną jasnością szczytową do 4000 nitów. Całość osłania Corning Gorilla Glass Victus 2, a dzięki konstrukcji Unified Underglass wyświetlacz i aparaty umieszczono pod jedną taflą szkła. Efekt jest zdecydowanie bardziej spójny niż w przypadku klasycznych, wystających wysp aparatów.

Najważniejsze są jednak możliwości samego wyświetlacza. Drugi ekran na pleckach potrafi pokazywać powiadomienia, informacje o połączeniach, odtwarzanej muzyce, nawigacji czy zamówieniach jedzenia. Funkcja Pin to Back Display pozwala również przypinać na nim wybrane treści, na przykład kod QR, kartę pokładową czy fragment tekstu. W praktyce oznacza to, że niektóre informacje można mieć pod ręką bez konieczności odblokowywania głównego ekranu. Dobra opcja na kolokwium.

Jeszcze ciekawiej robi się w połączeniu z aparatami. Dodatkowy wyświetlacz może pełnić funkcję podglądu podczas wykonywania selfie czy nagrywania się głównym aparatem. Dzięki temu widzimy dokładnie, co znajduje się w kadrze, a jednocześnie korzystamy ze znacznie bardziej rozbudowanego zestawu fotograficznego niż standardowa przednia kamerka. Xiaomi przewidziało też automatyczne przełączanie na aparat ultraszerokokątny podczas grupowych selfie, jeśli system wykryje większą liczbę osób. Co do nagrywania, na tylnym ekranie mamy podgląd włącznie z materiałem rejestrowanym w 8K.

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Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć własne aplikacje na drugi ekran. Serio

Wraz z nowymi telefonami Xiaomi rozwija również pomysł wykorzystania AI do personalizowania dodatkowego wyświetlacza. Funkcja GenAI pozwala tworzyć niewielkie aplikacje bez znajomości programowania, czysto przez vibe coding. Wystarczy opisać w naturalnym, zwykłym języku, czego potrzebujemy, a sztuczna inteligencja spróbuje przygotować odpowiednie narzędzie.

Może to być licznik wypitej wody, minutnik do gotowania, prosty licznik punktów albo niewielka gra — ja sam zrobiłem np. mini Tetrisa. Xiaomi udostępnia również ponad 50 gotowych miniaplikacji, które można wykorzystywać i dostosowywać do własnych potrzeb. Nie są to pełnoprawne aplikacje Androida, tylko lekkie programy zaprojektowane specjalnie z myślą o ograniczonej powierzchni dodatkowego ekranu. Nie mają też samodzielnego dostępu do internetu ani danych innych aplikacji, co wyznacza ich obecne możliwości.

Potencjał tylnego ekranu wykracza jednak poza miniaplikacje generowane przez AI. Wyświetlanie informacji z nawigacji, aplikacji transportowych czy innych usług może być szczególnie przydatne, jeśli ich twórcy odpowiednio wykorzystają dodatkową przestrzeń. To również interesujące pole do rozwoju dla zewnętrznych deweloperów.

Na uwagę zasługuje ponadto AI Interpreter, który wykorzystuje oba ekrany do tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym. Każdy z rozmówców może widzieć tekst w swoim języku po odpowiedniej stronie telefonu, bez konieczności ciągłego przekazywania urządzenia. Xiaomi zapowiada obsługę 29 języków, choć dostępność poszczególnych funkcji i języków zależy od rynku oraz oprogramowania. Producent przygotował też funkcję AI Group Photo Wallpapers, umożliwiającą tworzenie spersonalizowanych tapet z wykorzystaniem naszych zdjęć, zwierząt czy fikcyjnych postaci. Ta nowość ma zostać udostępniona w aktualizacji oprogramowania od grudnia 2026 roku.

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Główne wyświetlacze również mają coś wyjątkowego. Chodzi o prywatność

Tylny ekran przyciąga najwięcej uwagi, ale Xiaomi nie zapomniało o podstawowym wyświetlaczu. W modelu Xiaomi 18 Pro Max znajdziemy panel AMOLED LTPO o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2624 x 1208 pikseli. Mniejszy Xiaomi 18 Pro otrzymał 6,4-calowy ekran o rozdzielczości 2436 x 1120 pikseli. Oba korzystają z technologii Xiaomi HyperRGB 2.0, oferują adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz i szczytową jasność deklarowaną na poziomie 4000 nitów.

W HyperRGB 2.0 Xiaomi wykorzystuje niezależną strukturę subpikseli RGB, co ma poprawiać czytelność obrazu i efektywność energetyczną. Producent zastosował również wyjątkowo wąskie, symetryczne ramki o szerokości zaledwie 0,99 mm.

Znacznie ciekawszą nowością jest jednak Xiaomi Privacy Display. To sprzętowe rozwiązanie ograniczające widoczność zawartości ekranu pod kątem. Zamiast korzystać z folii prywatyzującej, która stale wpływa na kąty widzenia, smartfon może zmieniać sposób emisji światła przez odpowiednie piksele wyświetlacza. I działanie tej technologii jest stosunkowo proste do wyjaśnienia. W normalnym trybie ekran zachowuje szerokie kąty widzenia, natomiast po uruchomieniu ochrony prywatności aktywne pozostają piksele kierujące światło przede wszystkim na wprost. Osobie siedzącej obok znacznie trudniej wtedy odczytać wyświetlane informacje. Rozwiązanie nie gwarantuje oczywiście całkowitej niewidoczności obrazu z każdego kąta, ale ogranicza ryzyko przypadkowego podglądania.

Co ważne, nie musimy aktywować ochrony dla całego wyświetlacza. Można ją przypisać do wybranych aplikacji, powiadomień czy okien uruchamianych w trybie wielozadaniowości. Przewidziano również funkcję Privacy Notice, która może wykrywać osoby zaglądające w ekran i ostrzegać o tym użytkownika. To rozwiązanie, którego praktyczny sens łatwo dostrzec podczas podróży komunikacją miejską, korzystania z bankowości mobilnej czy prowadzenia bardziej prywatnej korespondencji.

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Dwa aparaty 200 Mpix i Leica. Xiaomi stawia na wszechstronność

W nowych flagowcach Xiaomi kontynuuje współpracę z Leicą, która w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny. Seria Xiaomi 18 Pro otrzymała system fotograficzny Leica Dual-200MP Camera System, obejmujący dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix oraz 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny.

Główny aparat w obu modelach wykorzystuje matrycę o rozmiarze 1/1,28 cala, obiektyw Leica Summilux z przysłoną f/1.67 oraz optyczną stabilizację obrazu. Różnica pojawia się w zastosowanych sensorach. Xiaomi 18 Pro korzysta z Light Fusion 960, natomiast większy Pro Max otrzymał Light Fusion 960L z technologią LOFIC HDR. W przypadku Pro Maxa producent deklaruje zakres dynamiki sięgający 16,2 EV. Ma to pozwolić zachowywać więcej szczegółów w scenach o dużym kontraście, na przykład podczas fotografowania mocno oświetlonych budynków nocą, zachodów słońca czy portretów wykonywanych pod światło. To jedna z ważniejszych różnic fotograficznych pomiędzy oboma urządzeniami.

Drugim aparatem 200 Mpix jest peryskopowy teleobiektyw z matrycą 1/1,56 cala, stabilizacją optyczną i ogniskową odpowiadającą 75 mm. Oferuje on 3,2-krotne przybliżenie optyczne, które może sprawdzać się szczególnie dobrze podczas wykonywania portretów. Xiaomi deklaruje także możliwość uzyskania przybliżenia odpowiadającego 150 mm przy zachowaniu jakości na poziomie optycznym. Teleobiektyw nie służy jednak wyłącznie do fotografowania odległych obiektów. Funkcja telemakro umożliwia ustawienie ostrości już z odległości około 12 centymetrów, co daje możliwość fotografowania drobnych detali, struktur materiałów czy niewielkich przedmiotów.

Całość uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, znajdująca się zaraz pod plateau, oraz przednia kamera o takiej samej rozdzielczości, wyposażona w autofokus.

Xiaomi rozbudowało również oprogramowanie fotograficzne. Funkcja Essential Moment wprowadza trzy style zdjęć: B&W Film, inspirowany klasyczną fotografią czarno-białą, Iconic CCD nawiązujący do charakterystycznych kolorów starszych aparatów cyfrowych oraz Modern Vintage z bardziej stonowaną kolorystyką. Do tego dochodzą symulacje obiektywów 35 i 75 mm. Nie zabrakło narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję — AI Portrait Fill Light pomaga rozjaśniać twarze podczas fotografowania pod światło, Xiaomi ProCut podpowiada kompozycję kadru, a AI Composition może sugerować przycięcie gotowych fotografii. W kwestii wideo oba smartfony obsługują między innymi nagrywanie 8K przy 30 kl./s, 4K przy 120 kl./s w Dolby Vision oraz 10-bitowy profil Log.

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Bebechy nie zawodzą. Snapdragon 8 Elite Gen 6, ogromne akumulatory i nowe rozwiązania chłodzące

Pod względem wydajności Xiaomi również nie zamierzało iść na kompromisy. Sercem Xiaomi 18 Pro Max jest Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, natomiast mniejszy Xiaomi 18 Pro korzysta ze Snapdragona 8 Elite Gen 6. Obie platformy produkowane są w procesie technologicznym 2 nm i wykorzystują najnowszą architekturę procesorów Qualcomm Oryon.

W najmocniejszej odmianie taktowanie najwydajniejszych rdzeni może sięgać 5 GHz. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oferuje wzrost wydajności CPU do 13%, GPU do 44% oraz jednostki NPU odpowiedzialnej za operacje związane z AI do 35% względem poprzedniej generacji. To parametry, które mają znaczenie przede wszystkim w najbardziej wymagających grach, zaawansowanej obróbce multimediów i wykonywaniu operacji AI bezpośrednio na urządzeniu.

Xiaomi 18 Pro Max otrzymał również rozbudowany system chłodzenia. Producent wykorzystuje technologię Offset PoP Packaging, która umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z procesora do komory parowej, oraz system Xiaomi 3D IceLoop. Według wewnętrznych testów Xiaomi wydajność chłodzenia wzrosła nawet o 50% względem poprzedniej generacji.

Równie istotne są akumulatory. Większy Xiaomi 18 Pro Max otrzymał ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 7050 mAh, obsługujące ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe 50 W. Mniejszy Xiaomi 18 Pro ma akumulator o pojemności 6000 mAh, ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 50 W. Zastosowanie technologii krzemowo-węglowej pozwala zwiększyć gęstość energii bez konieczności proporcjonalnego zwiększania rozmiarów smartfona.

Oba modele pracują pod kontrolą Xiaomi HyperOS 4. System rozwija integrację z urządzeniami ekosystemu Xiaomi, ale również rozwiązania umożliwiające współpracę ze sprzętem innych producentów. Do dyspozycji oddano nam między innymi Google Gemini, Circle to Search, funkcje tworzenia notatek głosowych z pomocą AI oraz nowe możliwości zarządzania inteligentnymi urządzeniami przez Xiaomi Smart Hub.

Pro Max wyróżnia się dodatkowo symetrycznym układem trzech głośników oraz zaawansowanym silnikiem wibracyjnym CyberEngine. Oba telefony oferują ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, odporność na wodę i pył zgodną z normą IP68 oraz rozbudowane możliwości personalizacji systemu.

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Xiaomi 18 Pro Max czy Xiaomi 18 Pro? Różnice są większe niż sama przekątna

Chociaż oba urządzenia korzystają z tego samego pomysłu na konstrukcję, Xiaomi wyraźnie rozdzieliło ich przeznaczenie. Xiaomi 18 Pro Max jest propozycją dla osób poszukujących możliwie najbardziej rozbudowanego flagowca. Oferuje większy ekran, mocniejszy procesor, bardziej zaawansowany główny aparat i pojemniejszy akumulator.

Mniejszy Xiaomi 18 Pro zachowuje jednak większość najciekawszych rozwiązań, w tym dodatkowy wyświetlacz, dwa aparaty 200 Mpix i sprzętową ochronę prywatności. Jego obudowa ma zaledwie 72 mm szerokości, co może być istotnym argumentem dla osób preferujących smartfony wygodniejsze w obsłudze jedną ręką.

Różnica jest również zauważalna pod względem masy. Xiaomi 18 Pro waży 198 gramów, a w wersji Cosmic Blue 203 gramy. Pro Max to odpowiednio 229 i 234 gramy. Oba modele dostępne są w czterech kolorach: czarnym, białym, Cosmic Blue oraz charakterystycznym Velvet Red.

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Ile kosztują Xiaomi 18 Pro Max i Xiaomi 18 Pro w Polsce?

Xiaomi oficjalnie ujawniło również polskie ceny obu smartfonów. Co istotne, w sprzedaży pojawiają się po dwie konfiguracje pamięci dla każdego modelu, obie z 12 GB RAM.

Model Konfiguracja Cena Xiaomi 18 Pro 12 GB + 256 GB 5999 zł Xiaomi 18 Pro 12 GB + 512 GB 6799 zł Xiaomi 18 Pro Max 12 GB + 256 GB 6799 zł Xiaomi 18 Pro Max 12 GB + 512 GB 7599 zł

To oczywiście rekomendowane ceny detaliczne. Różnica pomiędzy podstawowymi wariantami obu modeli wynosi 800 zł, a co ciekawe, za 6799 zł można wybrać albo Xiaomi 18 Pro z większą pamięcią, albo Pro Maxa w konfiguracji 256 GB. Dla kupujących będzie to więc również decyzja pomiędzy bardziej kompaktową konstrukcją a dodatkowym wyposażeniem większego flagowca.

Na premierę Xiaomi, jak zawsze, przygotowało specjalną i naprawdę kuszącą promocję, która potrwa od 17 listopada do 24 grudnia 2026 roku. W oficjalnym sklepie mi.com kupujący Xiaomi 18 Pro Max, niezależnie od wybranej konfiguracji pamięci, mogą dodać do koszyka hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Max za symboliczną złotówkę. Osoby wybierające mniejszego Xiaomi 18 Pro mogą natomiast za 1 zł dokupić jeden z dwóch odkurzaczy — Xiaomi Vacuum G30 Max albo Xiaomi Trueclean W30 Pro Wet Dry Vacuum. Promocja obejmuje oba warianty pamięci urządzenia.

Producent przygotował także dodatkowe korzyści związane z usługami cyfrowymi. Kupujący smartfony z serii Xiaomi 18 Pro mogą otrzymać trzy miesiące dostępu do Google AI Pro z rozszerzonymi funkcjami sztucznej inteligencji i 5 TB przestrzeni w chmurze, trzy miesiące YouTube Premium oraz cztery miesiące Spotify Premium. W przypadku YouTube Premium i Spotify Premium oferta jest przeznaczona dla kwalifikujących się nowych użytkowników tych usług. Obowiązują również szczegółowe warunki aktywacji i realizacji promocji.

Seria Xiaomi 18 Pro trafia więc do Polski z bardzo rozbudowaną specyfikacją, ale przede wszystkim z kilkoma rozwiązaniami, które rzeczywiście odróżniają ją od wielu innych flagowców. Dodatkowy ekran otwiera nowe możliwości obsługi telefonu i fotografowania, technologia Xiaomi Privacy Display odpowiada na konkretny problem związany z prywatnością, a współpraca z Leicą przynosi kolejny ambitny zestaw aparatów. Pozostaje pytanie, czy te pomysły okażą się wystarczającym argumentem do wyboru nowego Xiaomi. Jedno jest pewne — seria 18 Pro ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko kolejne, mało znaczące podbicie wyników w benchmarkach. I właśnie dzięki takim smartfonom technologia nadal jest ciekawa!