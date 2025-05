AI, Quantum Dot i matowe matryce w telewizorach Samsung – topowe technologie, o które warto pytać w sklepach

Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung – urządzenie, które naprawdę rozumie Twoje potrzeby

Telewizor to dziś coś więcej niż tylko ekran — nowoczesne modele Samsung inteligentnie przewidują Twoje potrzeby i dopasowują się do Twojego stylu życia, tworząc spersonalizowane doświadczenie oglądania. To zasługa Samsung Vision AI — zaawansowanej sztucznej inteligencji, która podnosi jakość obrazu i dźwięku oraz sprawia, że korzystanie z telewizora jest bardziej intuicyjne i angażujące. W sercu najnowszych modeli QN990F i QN92F znajduje się procesor NQ8 AI Gen3 — najpotężniejszy układ w historii producenta, wyposażony w aż 768 sieci neuronowych. Co to oznacza dla nas, użytkowników?

Procesor działa jak mózg telewizora — błyskawicznie analizuje każdą scenę, perfekcyjnie dopasowując kontrast, jasność, kolory, detale i dźwięk, by zapewnić Ci niezapomniane wrażenia. Dzięki funkcji Skalowania 8K AI Pro nawet treści w niższej rozdzielczości, np. starsze zapisane cyfrowo filmy czy transmisje sportowe, będą wyglądać lepiej niż w oryginale. A to dopiero początek możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja! Telewizor Samsung z Vision AI uczy się naszych preferencji. Zapamiętuje, jakie kolory, jasność, kontrast wybieramy, gdy oglądamy sport czy filmy.

AI to personalizacja na niespotykanym dotąd poziomie. Telewizor Samsung automatycznie rozpoznaje, co oglądasz, i dostosowuje do tego wszystkie ustawienia. Niezależnie od tego, czy śledzisz dynamiczne akcje na boisku piłkarskim, czy emocjonujące wymiany podczas turnieju tenisowego, telewizor precyzyjnie identyfikuje piłkę i zapewnia jej wyraźny, ostry obraz nawet przy szybkim ruchu. A gdy wybierzesz film czy serial, automatycznie dostosuje parametry, aby oddać kinową atmosferę. Tak niewiele, a jednak tak wiele – innowacyjne funkcje telewizora Samsunga sprawiają, że każdy detal nabiera nowego znaczenia, a oglądanie staje się prawdziwym przeżyciem.

Tapety AI – rewolucja w designie Twojego telewizora Samsung

W dzisiejszych czasach telewizor to nie tylko urządzenie do oglądania, ale także ważny element wystroju wnętrza. Co więcej, chociaż może to zabrzmieć zaskakująco, spędzamy więcej czasu, patrząc na wyłączony telewizor niż na ten włączony – to pokazuje, jak istotną rolę pełni w naszym domu. Samsung od lat konsekwentnie stawia na minimalistyczny design i dopracowane detale, jednak wraz z erą sztucznej inteligencji wprowadził kolejną innowację – Tapety AI, które redefiniują sposób, w jaki doświadczamy wizualnej estetyki telewizora.

Kiedy nie oglądamy telewizji, ale chcemy, aby ekran wciąż pełnił funkcję dekoracyjną – na przykład podczas pracy czy relaksu, Samsung ma doskonałe rozwiązanie. Dzięki Tapecie AI w modelach QN990F i QN92F ekran zamienia się w cyfrowe płótno, generując wizualizacje dopasowane do naszego gustu, wystroju wnętrza czy nawet okazji, jak święta czy urodziny. To połączenie technologii i sztuki, które sprawia, że telewizor staje się integralnym elementem wnętrza.

AI odgrywa istotną rolę w ekosystemie SmartThings, który zamienia telewizor w centrum inteligentnego domu. Home Insights umożliwia monitorowanie warunków w mieszkaniu, otrzymywanie powiadomień o nietypowych zdarzeniach oraz zarządzanie urządzeniami, jak odkurzacz czy klimatyzacja. To wszystko bez konieczności sięgania po smartfon — wystarczy ekran telewizora.

Nie jest więc zaskoczeniem, że technologia AI w telewizorach Samsung szybko zdobywa popularność. Od 2020 roku Polacy kupili ponad 400 000 inteligentnych telewizorów Samsung wspieranych sztuczną inteligencją, z czego aż 390 000 od 2023 roku, gdy wprowadzono modele z procesorami neuronowymi. To potwierdzenie, że technologia stała się integralną częścią naszego codziennego życia, a nie tylko dodatkiem.

AI w telewizorach Samsung ułatwia codzienność. Sztuczna inteligencja podpowiada treści, które mogą Cię zainteresować, dostosowuje obraz do tego, co aktualnie oglądasz (nie musisz sam zmieniać ustawień), wzmacnia dźwięki, dzięki czemu wyraźniej usłyszysz muzykę podczas koncertów, dialogi w filmach oraz komentarze podczas wydarzeń sportowych. Umożliwia też sterowanie za pomocą gestów, gdy na nadgarstku masz kompatybilny smartwatch Samsung.

Kropki kwantowe, czyli technologia Quantum Dot – nowy wymiar kolorów w telewizorach Samsung

Jeśli zachwycasz się intensywnością kolorów na ekranach Samsung OLED S95F, QN990F, QN92F czy The Frame Pro, to zasługa technologii kropek kwantowych (Quantum Dot). Te mikroskopijne cząsteczki półprzewodników, mierzące zaledwie kilka nanometrów, działają jak precyzyjne filtry świetlne, które przekształcają światło w czyste, intensywne kolory. Efekt? 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, czyli realistyczna paleta barw, zapewniająca żywe kadry – od głębokiej czerni w ciemniejszych scenach po jaskrawe odcienie w dynamicznych ujęciach charakterystycznych dla transmisji sportowych.

Samsung wykorzystuje Quantum Dot, aby wspierać każdą z technologi, zaimplementowanych w telewizorach. W OLED S95F kropki kwantowe współpracują z panelem OLED, gwarantując idealną czerń i kontrast. To świetny wybór dla kinomanów, którzy chcą przeżywać filmy w domowym zaciszu, ale w jakości godnej prawdziwego kina. W modelach: QN990F i QN92F opartych na technologii Neo QLED z podświetleniem Mini LED, kropki kwantowe zwiększają jasność i precyzję kolorów, zapewniając doskonałą widoczność detali nawet w bardzo jasnych scenach, jak mecze rozgrywane w pełnym słońcu. Z kolei na telewizorze The Frame Pro dzieła sztuki z kolekcji Art Store (obejmującej prawie 3000 prac z 70 renomowanych muzeów) prezentowane są w wyjątkowo wysokiej jakości, która oddaje detale i atmosferę oryginałów, tworząc autentyczne wrażenie ich obecności w Twoim domu. Obrazy Van Gogha czy Moneta prezentują się jak prawdziwe płótna, z doskonałym odwzorowaniem odcieni i faktur. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić je od oryginału – wiem to z własnego doświadczenia.

Technologia kropek kwantowych to efekt wieloletnich prac. Firma rozpoczęła badania nad Quantum Dot w 2001 roku, a w 2015 roku jako pierwsza wprowadziła na rynek telewizory z kropkami wolnymi od kadmu – toksycznego pierwiastka, który wcześniej był standardem w tej technologii. W 2025 roku kropki kwantowe w modelach S95F, QN990F, QN92F i The Frame Pro otrzymały certyfikat od Société Générale de Surveillance (SGS), potwierdzający zgodność z rygorystycznymi normami RoHS. To dowód, że Samsung nie tylko dba o jakość obrazu, ale też o bezpieczeństwo użytkowników i środowisko. Warto również wspomnieć, że firma zarejestrowała około 150 patentów związanych z kropkami kwantowymi.

Funkcja Color Booster Pro, wspierana przez kropki kwantowe, dodatkowo rozszerza gamę kolorów, dodając wizualizacjom głębi i realizmu. W praktyce oznacza to, że w telewizorze Samsung S95F każda scena, od subtelnych odcieni zachodzącego słońca po eksplozje w filmach akcji, prezentuje się znacznie bardziej immersyjnie. W modelach Samsung QN990F i QN92F dynamiczne treści, np. wideo czy transmisje sportowe, zyskują na intensywności – nawet podczas błyskawicznych wymian tenisowych piłka pozostaje wyraźna, a obraz jest pełen detali. The Frame Pro z kolei zamienia salon w galerię sztuki, a kropki kwantowe gwarantują, że cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki są praktycznie nie do odróżnienia od oryginałów.

Kropki kwantowe sprawdzają się także w różnych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z wysoką jasnością w modelach Samsung Neo QLED (QN990F, QN92F) czy głębokim kontrastem telewizora OLED (S95F) gwarantują, że kolory pozostają żywe i spójne, niezależnie od tego, czy oglądamy telewizję w salonie pełnym słonecznego światła, czy w zaciemnionym pokoju. Ta uniwersalność sprawia, że telewizory Samsung z kropkami kwantowymi są wyborem dla każdego – od miłośników kina, przez graczy, po entuzjastów sztuki.

Matowe matryce w telewizorach Samsung – komfort oglądania niezależnie od warunków

Odbicia światła na ekranie telewizora mogą zepsuć nawet najlepszy seans — słońce wpadające przez okno czy włączona lampa wystarczą, aby detale obrazu stały się niewidoczne, a smugi światła rozpraszały, rujnując wrażenia z oglądania. Samsung rozwiązuje ten problem dzięki matowym matrycom, które dostępne są w modelach Samsung OLED S95F i The Frame Pro. Te zaawansowane powłoki ekranu ograniczają refleksy, zapewniając wyraźny, pełen detali obraz niezależnie od oświetlenia w pomieszczeniu.

W modelu S95F matowa matryca współpracuje z technologią OLED, oferując głęboką czerń i nieskończony kontrast, które pozostają niezakłócone, nawet ze światłem skierowanym bezpośrednio w ekran telewizora. To prawdziwa gratka dla miłośników kina, którzy chcą cieszyć się filmami niezależnie od pory dnia – od porannych seansów w pełnym słońcu po wieczorne maratony przy przygaszonym świetle. Matowa powłoka sprawia, że ekran nie odbija otoczenia i każdy wyświetlany szczegół pozostaje wyraźny.

W The Frame Pro matowa matryca staje się duszą artystycznego wyrazu, nadając telewizorowi wyjątkowy charakter i głębię, która ożywia każde dzieło sztuki na ekranie. Refleksy świetlne, które mogłyby zepsuć efekt „płótna na ścianie”, są zredukowane do minimum. Niezależnie od tego, czy podziwiasz twórczość Auguste Renoira w jasnym salonie, czy Salvadora Dalego w przytulnej sypialni z punktowym światłem, matowa matryca zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i tekstur.

Telewizory Samsung N990F i QN92F, oparte na technologii Neo QLED z podświetleniem Mini LED, również korzystają z matowego wykończenia, chociaż efekt jest w przypadku tych modeli mniej wyraźny niż w OLED. Wysoka jasność w połączeniu z matową powłoką sprawia, że urządzenia świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach o zmiennym oświetleniu, np. salon z dużymi oknami. Oglądanie meczu w słoneczne popołudnie czy granie w gry wieczorem przy włączonym świetle jest komfortowe, bo refleksy nie rozpraszają uwagi, a kolory i detale pozostają ostre.

Matowe matryce to nie tylko kwestia funkcjonalności, ale także estetyki. W Samsung S95F i The Frame Pro nadają ekranom eleganckiego, nowoczesnego wyglądu, który idealnie komponuje się z minimalistycznymi lub designerskimi wnętrzami. Matowy ekran, pozbawiony refleksów, przypomina subtelny element dekoracyjny, a nie zwykły telewizor – to rozwiązanie szczególnie cenione przez tych, którzy dbają o spójność i harmonię wystroju swojego domu. W modelach QN990F i QN92F antyrefleksyjna powierzchnia podkreśla charakter premium urządzeń Samsung, wnosząc subtelną elegancję, która doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi loftami, jak i klasycznymi salonami.

Samsung Vision AI, Quantum Dot i matowe matryce – technologia dla wyjątkowych wrażeń

Wybór telewizora to inwestycja na lata, dlatego warto zwrócić uwagę na technologie, które realnie podnoszą jakość użytkowania. Samsung Vision AI zmienia telewizor w inteligentnego asystenta, który rozumie nasze potrzeby i dostosowuje się do nich. Technologia kropek kwantowych (Quantum Dot) oferuje kolory, które ożywiają każdą scenę, a matowe matryce zapewniają komfort oglądania w każdych warunkach. Razem zapewniają wrażenia, które przenoszą rozrywkę na wyższy poziom.

Samsung nie tylko wyznacza trendy, ale też dba o przyszłość. Certyfikowane, wolne od kadmu kropki kwantowe to dowód na odpowiedzialne podejście do ekologii i zdrowia użytkowników. Z kolei 7-letnie wsparcie dla systemu Tizen i platformy bezpieczeństwa Knox Matrix gwarantuje, że telewizor oraz dane, które w nim przechowujemy, pozostaną odpowiednio zabezpieczone przez długi czas. Dodajmy do tego ekosystem SmartThings, który integruje wszystkie urządzenia w smart domu oraz funkcje dla graczy (Automatyczny Tryb Gry AI czy Samsung Gaming Hub), a otrzymamy urządzenie, które sprosta nawet tym najbardziej wygórowanym oczekiwaniom.