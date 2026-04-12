Recenzja Teufel CAGE PRO. Gamingowy headset też może być high-endowy?

To headset, który na papierze ma wszystko, czego można dziś oczekiwać od nowoczesnych słuchawek dla gracza — bezprzewodową transmisję przez adapter USB, Bluetooth z AAC i multipointem, wirtualny dźwięk przestrzenny DTS Headphone:X v2, kartę dźwiękową 7.1 przez USB, odłączany magnetycznie mikrofon pojemnościowy HD i szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami. Najważniejsze jest jednak coś innego. W tym modelu da się wyczuć próbę zbudowania sprzętu nie tyle spektakularnego dla graczy, co po prostu sensownie przemyślanego pod każdym względem.

Design z gamingowym DNA, ale bez przesady

Teufel CAGE PRO nie są słuchawkami, które próbują za wszelką cenę zwracać na siebie uwagę z drugiego końca pokoju. Owszem, producent przewidział tu wielokolorowe diody LED, dokładnie w postaci pasków na tylnej części nauszników, więc nie uciekamy od estetyki segmentu gamingowego — ale całość nie sprawia wrażenia przesadnie teatralnej. To dobrze, bo w 2026 roku coraz trudniej traktować poważnie sprzęt, który bardziej przypomina gadżet do zdjęcia stanowiska niż realne narzędzie do codziennego użycia.

Konstrukcja jest wokółuszna i zamknięta, a więc zgodna z tym, czego oczekujemy od headsetu nastawionego na granie, odcięcie od otoczenia i skupienie się na dźwięku. Producent podaje wymiary 17,1 × 19,2 × 9 cm oraz wagę 345 g. Nie są to więc słuchawki ultralekkie, które niemal znikają na głowie, ale też nie wchodzimy jeszcze w rejon, przez który boli nas głowa od ciężaru po godzinie czy dwóch. To raczej klasyczny środek dla modelu, który chce sprawiać wrażenie solidnego i dobrze wyposażonego, a nie maksymalnie odchudzonego za wszelką cenę. Na co dzień korzystam co prawda z AirPods Max, jeśli chodzi o słuchawki nauszne, i podoba mi się wykończenie aluminiowe — ale do grania na dłuższą metę zdecydowanie lepiej sprawdzi się matowe tworzywo sztuczne, z którym tutaj mamy do czynienia.

Komfort w Teufel CAGE PRO ma większe znaczenie niż wygląd. I dobrze!

W słuchawkach gamingowych design bardzo szybko schodzi na dalszy plan. Po pierwszych kilkunastu minutach znacznie ważniejsze staje się to, czy padów nie czuć za mocno, czy uszy nie zaczynają się przegrzewać i czy słuchawki nie męczą osób noszących okulary. No i do tego dochodzi fakt, że do kiedy nie jesteśmy streamerami i na jednym z pięciu monitorów patrzymy w podgląd swojej kamerki, to… mając te słuchawki na głowie, nie widzimy ich designu czy podświetlenia. I właśnie tu Teufel próbuje zbudować jedną z mocniejszych stron CAGE PRO.

Mamy tu bowiem grubiej wyściełane nauszniki, ochronę przed hałasem zewnętrznym, wysoki komfort — również dla użytkowników w okularach, co sam potwierdzam — oraz wewnętrzną stronę padów wykonaną z materiału, który poprawia wentylację. To są dokładnie te elementy, które w codziennym użytkowaniu są po prostu najważniejsze. W teorii wszystko wygląda więc tak, jak powinno wyglądać w headsecie projektowanym nie na pół godziny, ale na dłuższe sesje przed komputerem czy konsolą.

To zresztą jeden z bardziej sensownych kierunków w tej kategorii. Gracze nie potrzebują słuchawek, które będą robiły wrażenie przez pierwsze dwa dni — tylko takich, które po tygodniu nadal nie będą irytować. W życiu przerobiłem sporo słuchawek gamingowych, z różnych półek, i komfort wcale nie jest taki oczywisty. Tutaj Teufel rzeczywiście dobrze dobrał docisk, miękkość padów i sposób rozłożenia masy, przez co podczas korzystania z CAGE PRO możemy nawet zapomnieć, że mamy te słuchawki na głowie. A to chyba najlepszy komplement dla headsetu.

40 mm, DTS i 7.1. Teufel celuje w dźwięk, który robi robotę

Za brzmienie odpowiadają tutaj 40-milimetrowe przetworniki liniowe HD, a deklarowane pasmo przenoszenia wynosi od 20 do 20 000 Hz. Samo to oczywiście nie przesądza jeszcze o klasie dźwięku, bo liczby w audio rzadko opowiadają całą historię, ale dają solidny punkt wyjścia. Znacznie ciekawsze jest to, co realnie tu dostajemy — czyli dźwięk z energicznym basem, wyraźnym środkiem i precyzyjną górą. Teufel wyposażył CAGE PRO w DTS Headphone:X v2 oraz kartę dźwiękową 7.1 przez USB, ale trzeba pamiętać, że pełna kontrola nad tymi ustawieniami i ich personalizacją jest najmocniej związana (niestety) ze środowiskiem Windows.

To zestaw, który w słuchawkach gamingowych po prostu ma sens. Gracze nie oczekują przecież ascetycznego, surowego grania rodem ze studyjnych monitorów. W tej kategorii liczy się połączenie przyjemności z używania z czytelnością i odpowiednim poczuciem przestrzeni. Bas ma budować emocje, ale nie powinien przykrywać istotnych detali. Średnica powinna pozwalać dobrze odczytywać dialogi i komunikaty, a góra nie może zamieniać każdej dynamiczniejszej sceny w męczący popis ostrości. I tutaj wszystko się zgadza.

Obecność DTS Headphone:X v2 jest tu o tyle istotna, że to właśnie przestrzeń bywa jednym z najważniejszych argumentów przy zakupie headsetu dla gracza. Wirtualny dźwięk 7.1 nie zawsze działa tak samo dobrze i nie każdy użytkownik go lubi, ale jeśli został dobrze wdrożony, może realnie poprawić orientację w otoczeniu. Warto jednak zaznaczyć, że nie na każdej platformie dostajemy taki sam poziom kontroli nad tymi funkcjami.

I tutaj szczerze przyznam, że dawno żadne słuchawki gamingowe nie zrobiły na mnie tak pozytywnego wrażenia przy pierwszym kontakcie. Podłączając dongiel do PlayStation 5 i odpalając pierwszy raz konsolę z tym headsetem na głowie, naprawdę się zachwyciłem — a wcześniej przez ponad rok korzystałem z słuchawek na bardzo podobnym poziomie cenowym, więc nie spodziewałem się specjalnego przeskoku jakościowego. Przerabiając jednak mnóstwo headsetów, od Genesis, przez SteelSeries, po Razery, te do tej pory brzmiały zdecydowanie najlepiej.

Łączność to jedna z największych zalet Teufel CAGE PRO

Najbardziej nowocześnie CAGE PRO wyglądają chyba właśnie wtedy, gdy spojrzymy na ich możliwości połączeń. Mamy tutaj Bluetooth, obsługę AAC, Bluetooth Multipoint, USB-C, minijack 3,5 mm i transmisję przez adapter USB o bardzo niskim opóźnieniu. Do tego dochodzi Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair, czyli rozwiązania upraszczające szybkie parowanie z różnymi urządzeniami.

To wszystko składa się na headset, który nie chce być zamknięty w jednym scenariuszu użycia. I dla wielu użytkowników to może być fantastyczna sprawa. Dzisiaj rzadko żyjemy w jednym ekosystemie. Gramy na komputerze, odbieramy coś na telefonie, przełączamy się na laptop, a czasem chcemy po prostu posłuchać muzyki bez kombinowania z kablami i ustawieniami. Właśnie tu multipoint i szeroka kompatybilność zaczynają mieć naprawdę duże znaczenie. Ja, co prawda, nie wyobrażam sobie korzystać z gamingowych słuchawek do jakichkolwiek innych celów, niż samo granie — ale nie wszyscy są tak wybredni (całe szczęście!), a jednak warto, żeby sprzęt tej klasy, za tyle pieniędzy, nie służył tylko do jednego celu.

Teufel do tego wyraźnie wskazuje zgodność z Androidem, iOS, macOS i Windows. Warto jednak odnotować istotny szczegół — producent potwierdza kompatybilność z PlayStation, ale nie z Xboxem przy połączeniu przez adapter USB. To nie jest coś, co przekreśla cały produkt, ale dla części użytkowników będzie bardzo ważne na etapie decyzji zakupowej… póki Xbox jeszcze w ogóle istnieje.

Jako, że to słuchawki gamingowe, a ja gram wyłącznie na konsoli, to dongiel od razu wylądował w moim PlayStation 5. I pierwszy raz ucieszyłem się, że nie mam PS5 Pro, tylko „fata”, bo to jedyny model najnowszej konsoli Sony, który ma z przodu złącze USB-A. Gdyż właśnie takie złącze ma adapter do CAGE PRO, co jest największym minusem i jedyną sporą rysą na tym diamencie. USB-A w 2026 roku to trochę wstyd.

Mikrofon w Teufel CAGE PRO. Jak to w headsetach bywa…

Mikrofon w Teufel CAGE PRO nie został potraktowany po macoszemu na poziomie samej konstrukcji. Jest kierunkowy, pojemnościowy, elastyczny, odłączany i mocowany magnetycznie (za co wielki plus!), więc od strony funkcjonalnej trudno mieć większe zastrzeżenia.

Problem zaczyna się wtedy, gdy przechodzimy od specyfikacji do realnego brzmienia. Jakość rejestrowanego głosu okazuje się co najwyżej przeciętna i wyraźnie odstaje od poziomu, jaki sugeruje cała reszta tego headsetu. Mowa pozostaje zrozumiała, ale brakuje jej pełni, naturalności i tej czystości, której można byłoby oczekiwać po sprzęcie z tej półki. To nie jest mikrofon, który robi dobre pierwsze wrażenie, ani taki, który daje poczucie obcowania z czymś szczególnie dopracowanym. Chyba, że chcecie brzmieć jak część współczesnych streamerów, która zamiast podłączyć Shure’a SM7dB do OBS-a, decyduje się na mówienie bezpośrednio z gamingowego headsetu. To tu właśnie taki efekt osiągniecie.

W praktyce oznacza to tyle, że do zwykłej komunikacji w grach, na Discordzie czy podczas prostych rozmów CAGE PRO wystarczą, ale nic ponadto. Głos brzmi dość płasko i technicznie, przez co całość sprawia wrażenie bardziej użytkowego minimum niż realnej zalety tego modelu. Nie przekreśla to oczywiście całych słuchawek, bo ich mocniejsze strony leżą gdzie indziej, ale właśnie przy mikrofonie najłatwiej zauważyć, że nie wszystko w tym zestawie trzyma równie wysoki poziom. Próbkę jego brzmienia możecie usłyszeć poniżej.

Sterowanie na muszlach to must-have

Dobry headset musi mieć sterowanie na muszlach — i Teufel w tym modelu słuchawek o tym nie zapomina. W Teufel CAGE PRO znajdziemy przycisk wielofunkcyjny, osobny mute mikrofonu, pokrętło głośności i diody LED informujące o baterii oraz aktywnych trybach. Niby nic spektakularnego, ale dokładnie z takich detali składa się sprzęt, który po tygodniu nie zaczyna irytować.

Bo podczas grania nie ma miejsca na niepotrzebne kombinowanie. Wyłączenie mikrofonu powinno być odruchem, a nie małą operacją do wykonania w środku meczu czy rozmowy. Tak samo z głośnością i zmianą trybu — te rzeczy muszą być pod ręką, działać natychmiast i nie wymagać przypominania sobie, co producent ukrył pod którym przyciskiem. W CAGE PRO udało się to bardzo sensownie rozegrać.

Bateria jest jednym z najmocniejszych argumentów CAGE PRO

Czas pracy to jedna z największych zalet Teufel CAGE PRO. Producent podaje do 68 godzin działania przy średniej głośności, a w trybie Bluetooth AAC nawet do 88 godzin odtwarzania. Przy akumulatorze o pojemności 1000 mAh są to wartości, które od razu ustawiają ten model bardzo wysoko w swojej klasie. W segmencie gamingowych headsetów, gdzie bezprzewodowość ma dawać wygodę, a nie kolejne obowiązki, taki wynik po prostu robi różnicę.

I faktycznie ją robi. Ten czas pracy sprawia, że CAGE PRO nie zachowują się jak sprzęt, o którym trzeba pamiętać co chwilę, tylko jak słuchawki, które po prostu działają wtedy, kiedy są potrzebne. Można korzystać z nich regularnie, przełączać się między graniem, rozmowami i codziennym słuchaniem, a temat ładowania nie wraca po każdym dłuższym wieczorze. Właśnie tak powinien działać nowoczesny headset bezprzewodowy.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że maksymalna moc ładowania wynosi tutaj 3,5 W. Nie jest to więc model nastawiony na błyskawiczne uzupełnianie energii, tylko raczej na to, by robić bardzo dobry użytek z jednego ładowania. W praktyce taki wybór broni się bez problemu, bo przy tak mocnym czasie pracy szybkie ładowanie przestaje być absolutnym priorytetem. Mi przez ponad miesiąc korzystania z tego headsetu zdarzyło się go ładować jedynie dwa razy, co jest naprawdę konkretnym wynikiem.

Zestaw Teufel CAGE PRO jest kompletny i dobrze skomponowany

W pudełku znajdziemy słuchawki CAGE PRO, mikrofon, parę nauszników, kabel AUX, adapter USB i kabel do ładowania. To zestaw, w którym nie ma przypadkowych dodatków, ale też nie ma braków, które kazałyby od razu myśleć o dokupowaniu podstawowych akcesoriów. Od początku dostajemy wszystko, czego potrzeba, by korzystać ze słuchawek zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo.

To ważne, bo właśnie w takich detalach widać, czy produkt został pomyślany całościowo. CAGE PRO nie wymagają od nas żadnego doposażania już na starcie. Wyciągamy je z pudełka i od razu mamy do dyspozycji pełen zestaw najważniejszych możliwości. W sprzęcie tej klasy dokładnie tak powinno to wyglądać.

Kilka słów o oprogramowaniu

Teufel udostępnia dla tego modelu aplikację Teufel Audio Center dla 64-bitowego Windows 10 i 11. To właśnie tam trafiają ustawienia związane z DTS, korektorem i dodatkowymi opcjami personalizacji dźwięku. Nie jest to dobra informacja dla kogoś, kto gra na PlayStation, a w domu nie ma żadnego komputera z Windowsem (to ja), ale nie można tego pominąć.

I ma to znaczenie, bo nie każdy oczekuje od słuchawek dokładnie tego samego. Jedni wolą bardziej efektowne, kinowe granie, inni stawiają na większą czytelność i lepsze wyłapywanie detali w grach sieciowych. Dobre oprogramowanie pozwala dopasować sprzęt do własnych przyzwyczajeń, zamiast zamykać użytkownika w jednym, sztywno narzuconym charakterze brzmienia. CAGE PRO dostają więc nie tylko solidny zestaw funkcji, ale też narzędzie, które pozwala z nich zrobić lepszy użytek dla większych freaków.

Teufel CAGE PRO są naprawdę dobrze przemyślanym headsetem

Największą zaletą tego modelu jest spójność. Teufel nie próbował tu upchnąć jednej efektownej funkcji i zbudować wokół niej całej opowieści, tylko złożył CAGE PRO z elementów, które naprawdę mają znaczenie w codziennym użytkowaniu. Zamknięta konstrukcja, 40-milimetrowe przetworniki, DTS Headphone:X v2, karta dźwiękowa 7.1 przez USB, Bluetooth z AAC i multipointem, szybkie parowanie, odłączany mikrofon pojemnościowy HD, wygodne sterowanie i bardzo mocna bateria tworzą razem headset, który jest zwyczajnie kompletny.

To właśnie dlatego ten model wypada przekonująco. Nie jako sprzęt oparty na jednej głośnej cesze, tylko jako całość, w której poszczególne elementy wzajemnie się uzupełniają. Przy cenie 649 zł CAGE PRO trafiają wiele potrzeb — staną na wysokości zadania podczas grania, rozmów, codziennego słuchania i wygodnego przełączania się między urządzeniami. Taka uniwersalność nie jest tutaj dodatkiem; ona stanowi jeden z fundamentów całej konstrukcji. CAGE PRO to model, którego logika broni się jako całość.

Teufel CAGE PRO — specyfikacja techniczna