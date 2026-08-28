Test realme 16 5G. Ten smartfon bardziej chce być modny niż najszybszy. I właśnie za to go polubiłem

Jak już po tym wstępie zdążyliście się domyśleć, realme 16 5G nie jest najlepszym urządzeniem do benchmarkowej wyliczanki — gdy zaczniemy rozbierać jego specyfikację na części pierwsze, szybko znajdziemy kilka elementów, przy których konkurencja potrafi zaoferować więcej. Tylko że kiedy wyjąłem ten telefon z pudełka, wcale nie zacząłem od sprawdzania, ile punktów wyciągnie w AnTuTu. Najpierw wpatrywałem się w jego tył, gdzie jest między innymi małe lusterko wkomponowane w plateau, a chwilę później w aparacie znalazłem tryby, które potrafią zamienić punkty światła w serduszka albo gwiazdki.

I to jest chyba najlepszy sposób, żeby zrozumieć realme 16 5G. To średniak, który bardziej niż większość konkurentów próbuje mieć osobowość. Nie jest najbardziej wydajny, nie ma najbardziej rozbudowanego zestawu aparatów i w ogóle nie próbuje udawać flagowca. Zamiast tego realme postawiło na wygląd, kilka świadomie „instagramowych” rozwiązań i funkcje, które nie zawsze są niezbędne, ale sprawiają, że telefonu po prostu przyjemniej się używa. I bardzo dobrze, bo średnia półka zdecydowanie potrzebuje dziś trochę więcej fantazji.

realme 16 5G wygląda trochę jak funky iPhone Air. I to niezły pomysł!

Trudno patrzeć na realme 16 5G i nie mieć skojarzenia z iPhone’em Air. W obu urządzeniach górną część plecków zajmuje szerokie, poziome plateau z aparatami, bryła jest prosta, krawędzie płaskie, a cały projekt ma sprawiać wrażenie lekkiego i czystego.

Nie nazwałbym jednak realme tanią kopią. Inspirację widać, ale producent dołożył wystarczająco dużo własnych pomysłów, żeby telefon miał własny charakter. Najbardziej rzuca się w oczy wykończenie tylnego panelu. realme określa je jako Aurora Wings i w jasnej wersji obudowa rzeczywiście potrafi ciekawie pracować ze światłem, przechodząc miejscami w delikatnie niebieskie i fioletowe refleksy. Ten efekt jest uzyskiwany przez warstwową strukturę kolorowych cząstek i właśnie tutaj realme 16 5G robi najlepsze pierwsze wrażenie — to jeden z tych telefonów, które zdecydowanie zyskują przy osobistym poznaniu.

Do tego realme 16 5G jest zaskakująco lekki. Waży około 181 gramów i ma 8,1 mm grubości, mimo że w środku znalazł się akumulator o pojemności 6550 mAh. Nie jest więc mistrzem „cienkości”, ale na jego wymiary naprawdę trudno narzekać. Przy ekranie 6,57 cala telefon nie jest miniaturowy, ale też nie sprawia wrażenia kolejnego wielkiego świecącego prostokąta, którego noszenie w kieszeni potrafi być męczące.

Materiały przypominają już jednak, że jesteśmy w średniej półce, bo plecki oraz ramka są wykonane z tworzywa i po wzięciu telefonu do ręki trudno pomylić go z urządzeniem za pięć czy sześć tysięcy złotych. Nie przeszkadzało mi to szczególnie, bo całość jest dobrze spasowana i wizualnie wygląda naprawdę nieźle, ale warto odpowiednio ustawić oczekiwania. Bardziej imponuje odporność — realme podaje zgodność z IP66, IP68, IP69 i IP69K, więc pod względem ochrony przed wodą i kurzem smartfon wypada wyjątkowo mocno jak na swoją półkę cenową. Ba, producent przewidział nawet tryb fotografowania pod wodą. I właśnie takich rzeczy jest w realme 16 5G więcej. Nie zawsze muszą być potrzebne, ale są przyjemne.

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Tak, ten telefon naprawdę ma z tyłu lusterko

I najlepszym tego przykładem jest Selfie Mirror. W plateau aparatu znalazło się niewielkie lusterko, którego jedynym zadaniem jest pomoc przy robieniu selfie głównym aparatem. Żadnego dodatkowego ekranu, podglądu czy elektroniki — po prostu fizyczne, odbijające zwierciadło. Brzmi trochę absurdalnie i… właśnie dlatego tak mi się podoba. Nie zobaczymy w nim precyzyjnie kadru, ale wystarczająco dobrze można sprawdzić, czy twarz znajduje się mniej więcej tam, gdzie powinna. Potem wystarczy pokazać aparatowi dłoń, żeby uruchomić automatyczne odliczanie. realme wymyśliło więc bardzo analogową odpowiedź na problem, który inni producenci rozwiązują dodatkowym ekranem i paradoksalnie takie rozwiązanie idealnie pasuje do charakteru tego telefonu.

Nie jest może technologicznie imponujące, ale jest za to pomysłowe, charakterystyczne i faktycznie da się z niego korzystać. Szczególnie że główny aparat daje większe możliwości fotograficzne, więc możliwość zrobienia sobie nim zdjęcia bez całkowitego strzelania na ślepo ma sens. To drobny detal, ale właśnie tego typu rzeczy sprawiają, że realme 16 5G nie zlewa się z resztą średniej półki. Mała rzecz, a będąc szczerym zapamiętałem ją bardziej niż większość funkcji AI, które są nam wciskane jako rewolucja.

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Aparat chce przede wszystkim, żeby zdjęcia miały klimat

Jeszcze ciekawiej robi się po uruchomieniu aparatu. Technicznie realme 16 5G nie jest fotograficznym potworem. Z tyłu znajduje się główny aparat 50 MP z sensorem Sony IMX852, przysłoną f/1.8 i autofocusem. Obok mamy 2-megapikselowy sensor monochromatyczny, którego znaczenie w codziennym fotografowaniu jest naprawdę niewielkie. Z przodu znalazł się natomiast aparat 50 MP.

Nie ma ultraszerokiego kąta, nie ma teleobiektywu i nie ma klasycznego zestawu trzech aparatów, którym można żonglować. To spore ograniczenie i jeśli korzystacie z jakiegokolwiek flagowca, odczujecie różnicę od razu — nie ma sensu zakłamywać rzeczywistości. Ale jednocześnie mam wrażenie graniczące z pewnością, że realme doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego próbuje wygrać gdzie indziej. Zamiast mnożyć obiektywy, producent mocno rozbudował oprogramowanie.

Najlepiej pokazuje to tryb Nastrój, czyli Vibe Master. Telefon oferuje 20 przygotowanych stylizacji zmieniających kolory, światła, cienie i nasycenie zdjęcia. Są ustawienia nastawione na bardziej żywe kolory, efekt vintage, zdjęcia imprezowe czy fotografie wypełnione światłami. Normalnie byłbym wobec takich filtrów absolutnie neutralny, ale w realme potraktowałem je trochę inaczej, bo idealnie współgrają z koncepcją tego urządzenia.

Ten telefon nie próbuje być aparatem dla osoby, która po powrocie do domu wrzuci RAW-y do Lightrooma. On chce zrobić zdjęcie, które od razu nadaje się do Stories. Są nawet efekty zmieniające charakter punktowych źródeł światła. Lampki, refleksy czy miejskie światła mogą zamienić się w charakterystyczne gwiazdki czy serduszka. To fotograficzny odpowiednik filtra na Instagramie i puryści fotograficzni właśnie przewrócili oczami, ale mam z tym zero problemu. Bo czasami zdjęcie nie musi być technicznie perfekcyjne — ma być po prostu… fajne. I właśnie wtedy realme 16 5G zaczyna mieć więcej sensu.

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Czysto fotograficznie — cudów z realme 16 5G się nie spodziewajcie

Kiedy wyłączymy wszystkie efekty i zaczniemy oceniać aparat tradycyjnie, obraz robi się bardziej zwyczajny. Główna matryca 50 MP w dobrym świetle potrafi przygotować naprawdę poprawne smartfonowe zdjęcia. Kolory są dość atrakcyjne, zakres dynamiczny wystarczająco szeroki, a portrety zazwyczaj wyglądają dobrze. realme mocno zwraca tutaj uwagę na własne przetwarzanie LumaColor IMAGE, którego zadaniem jest przede wszystkim odpowiednie odwzorowanie skóry, światła i kolorów.

Nie nazwałbym jednak aparatu jednym z najlepszych w tej cenie. Brak ultraszerokiego kąta jest odczuwalny znacznie bardziej, niż początkowo przypuszczałem. W mieście, w samochodzie, na festiwalu, do fotografowania ciasnych wnętrz czy grupy osób po prostu przydałoby się mieć możliwość przełączenia na szerszy kadr. Jeszcze bardziej szkoda braku optycznej stabilizacji głównego aparatu, bo po zmroku zdjęcia robią się bardziej miękkie i łatwiej o poruszenie. W mojej ocenie 2-krotne przybliżenie to również maksimum, przy którym zdjęcia nadal wyglądają sensownie — chociaż telefon pozwala na maksymalne przybliżenie 10x. To aparat, który najlepiej daje sobie radę w trakcie słonecznego dnia, na 1x.

Do tego dochodzi wideo, które zatrzymuje się na Full HD. Tylny aparat nagrywa maksymalnie 1080p przy 60 kl./s, więc 4K tutaj po prostu nie ma. I tego już trochę nie rozumiem. Telefon, którego ogromna część charakteru opiera się na fotografii, portretach, selfie i social mediach, powinien znacznie lepiej radzić sobie z wideo. W 2026 roku brak 4K w smartfonie kosztującym około 1600 zł wygląda po prostu dość marnie. Tym bardziej, że ten model wydaje się być targetowany do osób, które korzystają z aparatu głównie po to, żeby nagrywać rolki, krótkie klipy czy materiały na TikToka, a tutaj producent zostawia im dość wyraźne ograniczenie.

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Ekran jest dokładnie taki, jaki powinien być

Na szczęście ekran bardzo dobrze pasuje do całej tej wizualnej zabawy. realme 16 5G ma 6,57-calowy AMOLED o rozdzielczości 2372 × 1080 pikseli, odświeżaniu do 120 Hz i 10-bitowej palecie kolorów. Do tego mamy 1000 nitów jasności typowej, 1400 nitów w HBM i maksymalnie 4200 nitów w określonych warunkach. Ta ostatnia liczba co prawda świetnie wygląda na stronie produktowej (duże liczby zawsze cieszą oko), ale nie ma większego sensu przy codziennym ocenianiu ekranu. Ważniejsze jest to, że panel jest jasny, czytelny na zewnątrz i daje bardzo przyjemny, nasycony obraz. AMOLED w tej klasie nie jest już żadną sensacją, 120 Hz z kolei nadal trochę tak, ale co do zasady — wszystko działa tutaj tak, jak powinno. Interfejs wygląda dobrze, scrollowanie jest płynne — wszystko się tu zgadza.

Mam też wrażenie, że stylistycznie nowy realme UI 7.0 znacznie lepiej pasuje do samego telefonu niż poprzednie odsłony systemu. Producent postawił na więcej przezroczystości, rozmycia, półprzezroczyste ikony i elementy inspirowane szkłem. Albo nawet „płynnym szkłem”, w odniesieniu do tej wspomnianej inspiracji iPhone’em Air. No bo właśnie, nie trzeba raczej długo się zastanawiać nad tym, skąd branża zaczerpnęła ostatnio obsesję na punkcie szkła, ale w tym przypadku całość prezentuje się spójnie. Telefon wygląda lekko i system też chce taki być. To drobiazg, ale właśnie takie detale sprawiają, że wizualna koncepcja realme 16 5G nie kończy się na tylnej obudowie.

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Problem tylko w tym, że piękne ubranie nie zmienia tego, co jest pod spodem

Tutaj dochodzimy do elementu, który trudno przemilczeć czy wytłumaczyć designem i ciekawym pomysłem na siebie. MediaTek Dimensity 6400 Turbo nie jest szczególnie mocnym procesorem. Nawet kiedy towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS 2.2. To zestaw wystarczający do codziennych zastosowań, ale zdecydowanie nie taki, którego oczekiwałbym po smartfonie próbującym sprawiać wrażenie trochę bardziej premium. Instagram, TikTok, Apple Music, X, przeglądarka, komunikatory, mapy czy szybka edycja zdjęcia nie stanowią problemu. System na ogół działa płynnie, animacje wyglądają dobrze, a realme dodatkowo wspomaga całość mechanizmem Flux Engine odpowiedzialnym za płynność animacji i przejść.

Tylko że gdy zaczniemy telefon mocniej obciążać, szybko przypomina sobie, w której klasie urządzeń się znajduje. To zdecydowanie nie jest model dla kogoś, kto popada w doomscrolling i przeskakuje między dziesięcioma aplikacjami, z kolejnymi dwudziestkami bez przerwy działającymi w tle. Nie jest to również propozycja dla kogoś, kto kupuje telefon głównie do wymagających gier, czy dla osoby, która chce mieć poczucie dużego zapasu wydajności na kilka kolejnych lat. Szczególnie UFS 2.2 i LPDDR4X wyglądają tutaj dość zachowawczo. Moje standardowe wyniki benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

AnTuTu

3DMark

Geekbench 6 CPU

Geekbench 6 GPU

Mam więc trochę paradoksalne odczucia. Bo z jednej strony, wizualnej, realme 16 5G próbuje sprawiać wrażenie urządzenia z wyższej półki — ale specyfikacja bardzo szybko sprowadza je z powrotem na ziemię. Pierwsze nieco większe obciążenie tego smartfona to moment, w którym atrakcyjna forma nie jest już w stanie całkowicie przykryć technicznych kompromisów.

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Za to bateria jest absolutnie nieproporcjonalna do wyglądu realme 16 5G

Jest jedna rzecz, przy której realme w tym modelu naprawdę może się pochwalić. Bateria ma aż 6550 mAh i jeszcze kilka lat temu taka pojemność oznaczała automatycznie duży, ciężki smartfon o subtelności porównywalnej z podeszwą Triple S od Balenciagi. Tutaj dostajemy ją w urządzeniu ważącym 181 gramów i to jest chyba technicznie najbardziej imponujący element realme 16 5G.

Przy normalnym korzystaniu dwa dni bez ładowarki są jak najbardziej realnym scenariuszem. Oczywiście bardziej intensywne korzystanie potrafi ten wynik skrócić, ale to zdecydowanie jeden z tych telefonów, przy których poziomu baterii nie trzeba obsesyjnie sprawdzać przed wyjściem z domu.

realme deklaruje również zachowanie minimum 80 procent pojemności akumulatora po 1600 pełnych cyklach, przeliczając to na sześć lat żywotności baterii — choć oczywiście faktyczny okres zależy od sposobu użytkowania.

Nieco mniej imponuje ładowanie. 45 W jest w porządku, ale realme przez lata przyzwyczajało nas do znacznie bardziej spektakularnych wyników i przy baterii tej wielkości chciałbym zobaczyć większą moc. Nie ma też ładowania bezprzewodowego. Ponownie więc dostajemy świetny pomysł, za którym idzie jeden wyraźny kompromis, choć akurat tutaj bilans nadal zdecydowanie pozostaje po stronie zalet.

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realme 16 5G jest średniakiem, którego bardzo łatwo polubić

Mam wrażenie, że podczas oceniania realme 16 5G bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Można otworzyć tabelkę ze specyfikacją, zestawić go z konkurencją i szybko dojść do wniosku, że w podobnych pieniądzach gdzieś znajdziemy szybszy procesor, gdzieś lepszy aparat, a gdzie indziej szybsze ładowanie. I wszystko to będzie prawdą.

Tylko że po kilku dniach z tym telefonem pamiętam przede wszystkim inne rzeczy. Tył przypominający trochę iPhone’a Air, lusterko obok aparatu, robienie zdjęć wieczorem tylko po to, żeby sprawdzić, jak kolejne światła zamienią się w serduszka, i to, że bateria 6550 mAh mieści się w telefonie, który wcale nie wygląda jak pancernik. I właśnie dlatego realme 16 5G jest ciekawszy, niż wynikałoby to ze specyfikacji.

Nie poleciłbym go komuś, kto przede wszystkim chce dostać maksymalną wydajność za każdą wydaną złotówkę. Gracze również mogą znaleźć ciekawsze propozycje. Fotograficznie, na podstawowym poziomie, brak szerokiego kąta, OIS i nagrywania 4K są kompromisami, o których trzeba wiedzieć. Ale jeśli smartfon jest dla kogoś również częścią stylu, aparatem do znajomych, wakacji i prywatnego Instagrama oraz przedmiotem, na który zwyczajnie chce się patrzeć, a maksymalna wydajność nie znajduje się wysoko na liście priorytetów, to ten smartfon naprawdę jest kuszący.

realme 16 5G nie jest technologicznym haute couture. Bardziej przypomina dobrze zaprojektowaną kolekcję z sieciówki, w której naprawdę przyłożono się do detali — coś w stylu współpracy UNIQLO z KAWS. I ja w tej półce nie potrzebuję od smartfona niczego więcej.

realme 16 5G — specyfikacja techniczna