Test iPhone 17e. To nie jest telefon dla mnie, ale Apple i tak ma tu murowany hit

A jednak przez ostatni miesiąc używałem go z rosnącym poczuciem, że Apple bardzo dobrze wie, co robi. Bo chociaż iPhone 17e nie trafia w moje potrzeby, to jednocześnie doskonale rozumiem, dlaczego będzie sprzedawał się jak świeże bułeczki. To nowy iPhone. Ma 17 w nazwie. Kosztuje mniej niż 3000 zł. Wygląda jak iPhone, działa jak iPhone, ma nowoczesny procesor, USB-C, MagSafe, 256 GB pamięci w podstawie i aparat 48 MP. Dla ogromnej grupy osób to będzie wystarczający zestaw argumentów, żeby nawet nie patrzeć w stronę droższych modeli.

I ja ten tok myślenia rozumiem. Nie podzielam go, ale doskonale rozumiem. iPhone 17e nie musi nikogo olśniewać, bo jego siła leży gdzie indziej. To ma być najprostsza odpowiedź na bardzo konkretną potrzebę, czyli zakup nowego iPhone’a bez wchodzenia od razu w ceny modeli z wyższej półki. Nie telefonu, który ma być spełnieniem technologicznych ambicji, tylko takiego, który ma dać użytkownikowi poczucie, że kupuje coś aktualnego, pewnego i wystarczająco dobrego na kilka kolejnych lat. I pod tym względem Apple zrobiło dokładnie to, co miało zrobić. Dało telefon prosty, znajomy, dobrze wykonany i wystarczająco nowoczesny, żeby większość użytkowników nie miała poczucia, że wybiera kompromis zbyt daleko posunięty. Chociaż nie wszystko w tym telefonie wygląda równie świeżo.

iPhone 17e jest prosty, ładny i dokładnie taki, jakiego oczekuję po Apple

Zacznę od rzeczy pozornie banalnej, ale w przypadku urządzeń Apple — niezwykle istotnej. iPhone 17e wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać podstawowy iPhone. Nie próbuje udawać modelu Pro, nie szuka ekstrawagancji i nie sili się na przesadnie wyrazisty charakter. Aluminiowe krawędzie, szklany tył i Ceramic Shield 2 z przodu dają poczucie obcowania z pełnoprawnym urządzeniem Apple, a nie z wariantem, który już na starcie ma przypominać o swojej niższej cenie. W czerni, bieli i jasnym różu 17e jest spokojny, czysty i bardzo znajomy. Prosty — ale w tym sensie, w którym prostota nadal potrafi być jedną z mocniejszych stron iPhone’a.

I dobrze. Od iPhone’a nie oczekuję krzyku. Oczekuję spójności, czystości i tego charakterystycznego wrażenia budowanego przez lata, jeszcze przez Steve’a Jobsa i Jony’ego Ive’a, że wszystko jest na swoim miejscu. 17e to daje. W dłoni jest lekki, poręczny i nie narzuca się swoją obecnością. Nie ma w nim tej pewnej ciężkości i poczucia technologicznego maksimum, które znam z Pro Maxa, ale nie ma też taniości. To nadal iPhone w bardzo klasycznym rozumieniu tego terminu, co jest dużym komplementem.

Najbardziej podoba mi się tu prostota. Tył z jednym obiektywem wygląda czysto, wręcz minimalistycznie. Nie jest to telefon, który chce udawać coś większego, niż jest. I paradoksalnie właśnie dzięki temu nie sprawia wrażenia produktu zawstydzonego własnym miejscem w ofercie. To po prostu podstawowy iPhone, który dostał wreszcie kilka rzeczy, na które czekałem od dawna. A najważniejsza z nich? Zdecydowanie MagSafe, czego bardzo brakowało mi w 16e.

MagSafe w najtańszym nowym iPhonie? Wreszcie!

MagSafe w iPhonie 17e ucieszył mnie zdecydowanie bardziej, niż powinien. Nie dlatego, że to jakaś nowość w świecie Apple, bo przecież mówimy o rozwiązaniu, z którego korzystamy od lat, dokładnie od serii 12. Właśnie dlatego jego brak w tańszych iPhone’ach tak długo był dla mnie irytujący. Mam ładowarki, uchwyty, powerbanki, podstawki i przez ostatnich pięć lat zdążyłem zbudować wokół siebie cały magnetyczny ekosystem, który po czasie przestał być dodatkiem, a stał się codziennością. Dlatego dobrze, że 17e w końcu do niego dołącza. Późno, ale w końcu.

Nie chodzi nawet o to, że MagSafe ładuje wyjątkowo szybko, bo nie ładuje. Ładowanie bezprzewodowe dochodzi tu do 15 W, a przewodowo można uzupełnić akumulator do 50 procent w około pół godziny przy odpowiednio mocnym zasilaczu. W świecie Androida nie są to liczby, które robią szczególne wrażenie. Tyle że MagSafe nigdy nie był dla mnie wyłącznie kwestią watów. To jedna z tych wygód, które po czasie przestaje się zauważać, a potem bardzo trudno z nich zrezygnować. Odkładam telefon na ładowarkę przy łóżku, przypinam go do uchwytu w samochodzie, podłączam magnetyczny powerbank i nie szukam kabla, nie zahaczam o przewód przy szafce nocnej, nie muszę trzymać w podróży dwóch urządzeń w ręce, bo powerbank po prostu przykleja się do plecków telefonu. Zresztą o sile tego rozwiązania sporo mówi radość, z jaką przyjęto Pixelsnap w smartfonach Google z numerkiem 10 w nazwie.

Ale nie można zapomnieć o tym, że to jedna z tych rzeczy, które po prostu powinny pojawić się już w 16e. Do dziś nie rozumiem, dlaczego był to jedyny smartfon z serii 16 bez magnesów na pleckach. Mam wrażenie, że Apple bardzo często wykonuje w tej serii właściwe ruchy, ale robi je o generację później, niż wypadałoby oczekiwać. iPhone 17e jest dzięki temu znacznie lepszy, ale trudno nie dojść do wniosku, że część tej poprawy mogła być oczywistością już wcześniej.

Mimo to w codziennym użytkowaniu MagSafe jest jedną z największych zalet tego telefonu. To nie jest funkcja, o której myśli się przez cały czas, tylko coś, czego brak zaczyna drażnić dopiero wtedy, gdy żyje się z iPhone’em bez niej. 17e na szczęście tego problemu już nie ma.

Ekran jest dobry. I jednocześnie to właśnie on najbardziej mnie męczył

iPhone 17e ma 6,1-calowy ekran Super Retina XDR OLED i to naprawdę bardzo dobry wyświetlacz, którego jednak nie potrafiłem pokochać. Jest ostry, przyjemny kolorystycznie, dobrze skalibrowany i po prostu bardzo apple’owy — w tym sensie, że zdjęcia, tekst, aplikacje i cały interfejs wyglądają na nim naturalnie. Nie ma tutaj przesadnej cukierkowości, nie ma sztucznego podbijania barw. Jest porządek, do którego Apple zdążyło nas przyzwyczaić.

Gdybym przesiadał się ze starszego iPhone’a SE czy iPhone’a 11, pewnie byłbym bardzo zadowolony. Problem w tym, że ja przesiadam się mentalnie z iPhone’a 17 Pro Max. I tutaj zaczyna się najpoważniejszy zgrzyt.

60 Hz w 2026 roku w nowym iPhonie za prawie 3000 zł to coś, z czym mam duży problem. Nie dlatego, że tego telefonu nie da się używać. Da się. Nie dlatego, że iOS nagle staje się nieprzyjemny — bo się nie staje. Apple nadal bardzo dobrze maskuje ograniczenia płynnością animacji i ogólną responsywnością systemu. Ale jeśli ktoś przez dłuższy czas korzystał z ProMotion, powrót do 60 Hz jest boleśnie wyraźny od pierwszych minut.

Przewijanie list, animacje, przełączanie aplikacji, zwykłe poruszanie się po systemie — wszystko działa poprawnie, ale brakuje tej miękkości, do której zdążyłem się przyzwyczaić. I to nie jest schowany głęboko drobiazg, tylko coś, co widzę przy każdym odblokowaniu telefonu, przy każdym wejściu w aplikację, przy każdym szybkim scrollu. Dla wielu osób będzie to zupełnie akceptowalne i jestem tego w pełni świadomy. Ale dla mnie, po latach z ProMotion, byłby to kompromis, który wracałby kilkadziesiąt razy dziennie. I właśnie dlatego ekran jest dla mnie największym kompromisem 17e. Nie pojedynczy aparat, nie brak teleobiektywu, nie mniejsza obudowa, tylko ekran. Bo to element, z którym obcujemy cały czas i który jest sercem każdego telefonu.

Notch powinien już przejść do historii

Druga rzecz, która przeszkadzała mi bardziej, niż zakładałem, to notch. Samo wcięcie nie jest oczywiście nowe, spędziłem z nim wiele lat i mam z nim raczej dobre wspomnienia, a w MacBooku do dziś mi nie wadzi. Problem w tym, że iOS 26 wygląda mi na system zaprojektowany od początku do końca pod Dynamic Island. I to po prostu widać podczas korzystania z tego smartfona. Najlepszym przykładem jest animacja Siri w Apple Intelligence, w której wielokolorowa ramka obchodzi cały ekran, jakby notch w ogóle nie istniał. Na iPhone’ach z Dynamic Island wygląda to fantastycznie, ale z notchem… czuć, że nie powinno go już być.

Na iPhonie 17e język nowego softu zderza się ze starszą formą. I to jest dziwne. Nie katastrofalne, nie dyskwalifikujące, ale dziwne. Telefon jest nowy, nazywa się iPhone 17e, ma aktualny procesor i należy do najnowszej generacji, a jednocześnie z przodu wygląda tak, jakby Apple nie chciało jeszcze zamknąć pewnego rozdziału.

Do tego dochodzą ramki. To estetycznie najsłabszy element tego telefonu. Z tyłu iPhone 17e podoba mi się bardzo, z boku wygląda dobrze, w dłoni też się broni — ale przód od razu zdradza, że nie mamy do czynienia z modelem wyżej pozycjonowanym. I nie chodzi nawet o samo porównanie z Pro Maxem, bo to byłoby nieuczciwe. Chodzi o ogólne wrażenie. Szkoda. Bo Apple, jak mało kto, umie zrobić ekran, który wygląda fenomenalnie, i potrafi połączyć hardware z interfejsem w sposób, przy którym urządzenie wydaje się zaprojektowane jednym ruchem, a nie złożone z kilku decyzji produktowych. A w 17e to wszystko zaburza właśnie notch — i to wygląda jak decyzja nie tyle techniczna, ile produktowa. A takich decyzji najtrudniej bronić.

Wydajność? Tutaj nie mam większych zastrzeżeń

Jeśli jest obszar, w którym iPhone 17e broni się bez dłuższego tłumaczenia, to jest nim wydajność. A19 daje temu telefonowi dokładnie to, czego potrzebuje podstawowy iPhone — szybkość dziś i zapas na kolejne lata. Nie miałem poczucia, że korzystam z wolniejszego, tańszego urządzenia, które już po kilku dniach zaczyna przypominać o swoim miejscu w ofercie. System działał szybko, aplikacje uruchamiały się sprawnie, a codzienne przełączanie między komunikatorami, aparatem, mapami, bankowością, muzyką, przeglądarką i social mediami nie robiło na nim większego wrażenia.

Geekbench 6 CPU

Geekbench 6 GPU

To bardzo ważne, bo iPhone 17e nie będzie telefonem kupowanym przez osoby, które wymieniają urządzenie co rok. To raczej model dla użytkowników, którzy chcą kupić nowego iPhone’a i mieć spokój na kilka lat. W tym kontekście A19 jest jednym z najmocniejszych argumentów; i wcale nie dlatego, że każdy będzie wykorzystywał pełnię jego możliwości już dziś, ale dlatego, że telefon nie powinien szybko zacząć sprawiać wrażenia zmęczonego.

Nie czułem też, żeby wydajność była miejscem, w którym Apple przesadziło z cięciem. Wręcz przeciwnie. 17e działa jak pełnoprawny, współczesny iPhone, a nie jak urządzenie, które trzeba usprawiedliwiać niższą ceną. To po prostu świetnie funkcjonujący iPhone i nie ma się tutaj zwyczajnie do czego przyczepić.

Jeden aparat wystarczy wielu osobom. Ale nie mi

iPhone 17e ma pojedynczy aparat Fusion 48 MP z optyczną stabilizacją obrazu i 2-krotnym zoomem opartym na tej samej matrycy. To brzmi skromnie, ale w praktyce aparat jest po prostu dobry. Robi przyjemne zdjęcia, dobrze radzi sobie z kolorami, ma typową dla Apple przewidywalność i bardzo często daje efekt, którego nie trzeba później ratować w edycji. W ciągu miesiąca nie miałem poczucia, że to słaby aparat. Wręcz przeciwnie — dla wielu osób będzie więcej niż wystarczający.

Ale nie potrafię udawać, że jeden obiektyw mi wystarcza. Nie przy mojej pracy, nie przy moich przyzwyczajeniach i nie po latach korzystania z modeli Pro. Brak szerokiego kąta czułem regularnie, podobnie jak w iPhonie Air. Jak już wspominałem — wnętrza, samochody, architektura, szybkie zdjęcia na wydarzeniach, kadry robione w miejscach, gdzie nie da się fizycznie cofnąć — to są sytuacje, w których szeroki kąt bardzo szybko przestaje być dodatkiem. Bez niego część zdjęć po prostu nie powstaje. Nie dlatego, że aparat jest zły, tylko dlatego, że telefon nie daje mi tej swobody, do której zdążyłem się przyzwyczaić.

2-krotny zoom jest użyteczny i cieszę się, że Apple sensownie wykorzystuje matrycę 48 MP. Do portretów, detali czy codziennych kadrów taka ogniskowa sprawdza się bardzo dobrze. To też chyba najpopularniejszy i najczęściej wykorzystywany zoom w smartfonach, bo daje przyjemną perspektywę, potrafi uporządkować kadr i odciąć trochę wizualnego hałasu. Nie zastępuje mi szerokiego kąta, ale rozumiem, dlaczego dla wielu osób będzie ważniejszy niż dodatkowy obiektyw, po który sięgaliby tylko od święta. Jeśli ktoś fotografuje głównie ludzi, jedzenie, dokumenty, zwierzęta, miasto, codzienność i okazjonalne wyjazdy, iPhone 17e będzie wystarczający. Jeśli ktoś traktuje telefon jako podstawowe narzędzie pracy z obrazem, szybko poczuje ograniczenia.

Specyficzna ciekawostka jest taka, że iPhone 17e ma ze wszystkich nowych smartfonów Apple najgorszy… flash. Lampa błyskowa jest mniejsza, a system nie pozwala regulować szerokości ani skupienia wiązki światła latarki. Można zmieniać wyłącznie jej jasność — tak jak w starszych wersjach iOS.

Wideo nadal jest bardzo mocnym punktem. iPhone 17e nie zawodzi

Wideo to jedna z tych dziedzin, w których iPhone od lat pozostaje niesamowicie pewny. iPhone 17e nagrywa w 4K Dolby Vision do 60 kl./s, ma optyczną stabilizację obrazu podczas wideo, tryb filmowy, dźwięk przestrzenny, redukcję szumu wiatru i miks audio. Przedni aparat TrueDepth 12 MP również pozwala nagrywać w 4K Dolby Vision do 60 kl./s.

W codziennym użyciu najbardziej doceniłem to, że iPhone 17e nie wymaga ode mnie specjalnego przygotowania do nagrywania. Wyciągam telefon, zaczynam rejestrować materiał i dostaję obraz, który jest równy, czysty i bardzo przewidywalny. Kolory nie uciekają w przypadkową stronę, stabilizacja dobrze trzyma ruch, ekspozycja nie zachowuje się nerwowo, a dźwięk jest wystarczająco dobry, żeby krótkie materiały z codzienności, podróży czy wydarzeń nie wymagały dodatkowej gimnastyki.

To jest jedna z największych zalet iPhone’a jako narzędzia do wideo — on nie próbuje przerzucać całej odpowiedzialności na użytkownika. Oczywiście, można bawić się ustawieniami, można szukać lepszego kadru, można bardziej świadomie pracować ze światłem, ale podstawowy poziom jest bardzo wysoki już po samym naciśnięciu przycisku nagrywania. I właśnie w takim scenariuszu 17e wypada najlepiej. Ma pozwolić szybko nagrać coś, co od razu wygląda znośnie — nie profesjonalnie, bo nie od tego on jest, ale „po prostu” dobrze — i w tej roli sprawdza się naprawdę wyśmienicie.

Bateria w iPhone 17e wystarcza, ale nie rozpieszcza jak Pro Max

Po miesiącu używania mogę powiedzieć, że iPhone 17e jest telefonem na dzień pracy. Nie miałem poczucia, że muszę go nerwowo pilnować, ale też nie dawał mi takiego komfortu psychicznego jak Pro Max. I wiem, że to nie jest do końca sprawiedliwe porównanie, bo duży iPhone z większą baterią zawsze będzie miał przewagę, ale to najbardziej aktualny i najbliższy mi benchmark.

17e nie zmienił mojego myślenia o baterii, jak zrobił to pierwszy miesiąc z 17 Pro Max, który zachwycił mnie podczas ponad 20-godzinnej podróży do Japonii, nie wymagając żadnego doładowania od momentu wyjścia z mieszkania w Warszawie, do momentu wejścia do hotelu na Takadanobabie. W 17e czas pracy jest poprawny, daje radę i nie męczy. Ale też nie sprawia, że przestaję myśleć o ładowaniu inaczej — 4005 mAh w takim telefonie to po prostu rozsądna opcja. W typowym dniu pracy radził sobie bez większej nerwowości, ale przy intensywniejszym używaniu — zdjęciach, wideo, mapach, komunikatorach i hotspotach — szybciej zaczynałem pamiętać, że to jednak mniejszy iPhone.

Za to dzięki MagSafe ładowanie jest wygodniejsze. I to w codziennym użytkowaniu bardzo dużo zmienia. Nawet jeśli sama bateria nie jest tu przełomowa, sposób życia z tym telefonem jest przyjemniejszy niż w poprzednich tańszych iPhone’ach bez magnetycznego ekosystemu akcesoriów.

iOS 26 na 17e działa świetnie, choć front telefonu nie nadąża za systemem

iOS 26 działa na iPhonie 17e tak, jak oczekiwałbym od nowego iPhone’a — szybko, stabilnie i bardzo spójnie. To nadal największa przewaga Apple dla osób, które korzystają z kilku urządzeń tej marki. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods — wszystko łączy się w sposób, który z zewnątrz można uznać za wygodny dodatek, ale po latach staje się fundamentem codziennej pracy.

Ja jestem w tym ekosystemie od lat i nie będę udawał obiektywnej obojętności. Uwielbiam go, cenię i korzystam z niego intensywnie. Dlatego iPhone 17e, mimo swoich ograniczeń sprzętowych, od razu czuje się znajomo. Wszystkie rzeczy, które sprawiają, że iPhone jest iPhone’em, są tutaj obecne: AirDrop, FaceTime, iMessage, synchronizacja zdjęć, notatek, haseł, kart, słuchawek, zegarka, komputera.

Tylko że im bardziej iOS idzie w stronę nowoczesnej, płynnej, przestrzennej estetyki, tym bardziej przeszkadza mi starszy front urządzenia. Notch i grube ramki nie zabijają tego doświadczenia, ale wizualnie je cofają. Nie chodzi o to, że system działa gorzej, bo działa naprawdę świetnie. Ale chodzi o brak pełnej konsekwencji między tym, co dzieje się w oprogramowaniu, a tym, co widzimy nad ekranem. W 17e ten rozdźwięk jest po prostu bardziej widoczny, niż chciałbym go widzieć w nowym iPhonie.

Apple Intelligence jest, ale w Polsce nadal trzeba studzić emocje

iPhone 17e jest gotowy na Apple Intelligence, a iOS 26 bardzo wyraźnie pokazuje, że Apple chce przesuwać system w stronę funkcji opartych na AI. Tyle że w Polsce nadal trzeba podchodzić do tego z pewnym dystansem. Sprzętowo wszystko jest przygotowane, ale realna użyteczność zależy od dostępności funkcji, języków i tego, jak Apple będzie rozwijało usługę lokalnie.

Nie kupowałbym więc iPhone’a 17e tylko dlatego, że ma obsługę Apple Intelligence. Ale z tego względu nie kupowałbym na dziś żadnego iPhone’a — chociaż ku takiej decyzji zakupowej jest milion innych, sensownych powodów. Traktowałbym to raczej jako zabezpieczenie na przyszłość. Dobrze, że ten telefon nie wypada z nowego kierunku rozwoju iOS, że nie jest urządzeniem, które już na starcie zostaje poza najważniejszą zmianą systemową ostatnich lat. Ale na dziś, z polskiej perspektywy, nie jest to jeszcze argument, który samodzielnie przesądza o zakupie.

I tu znowu wrócę do tego, że to właśnie przez Apple Intelligence bardziej widać, jak dziwny jest powrót do notcha. System idzie do przodu, interfejs coraz mocniej żyje wokół nowych form komunikacji z użytkownikiem, a front telefonu zostaje w estetyce, którą Apple powinno już wysłać na emeryturę.

iPhone 17e jest lepszy niż poprzednicy, ale Apple nadal idzie małymi krokami

Bardzo podoba mi się kierunek zmian, jakie zaszły w iPhonie 17e, ale część z nich powinna wydarzyć się wcześniej. MagSafe? Świetnie, ale dlaczego dopiero teraz? Ekran OLED i nowocześniejsza konstrukcja? Dobrze, ale w tej półce i w tej cenie użytkownicy naprawdę nie powinni już czekać na oczywistości, a i nadal brakuje 120 Hz. Pamięć od 256 GB? Bardzo rozsądnie, ale to również decyzja, która po prostu odpowiada dzisiejszym realiom — chociaż to sprawia, że tym dziwniejszy dla mnie jest fakt, że równolegle debiutujący iPad Air z M4 zaczyna się od 128 GB.

iPhone 17e to jest więc postęp, bez dwóch zdań. Najnowszy iPhone jest bardziej kompletny, bardziej sensowny i mniej kompromisowy niż najtańsze iPhone’y sprzed kilku lat. Nie mam wrażenia, że Apple sprzedaje tu relikt z nowym procesorem, a to naprawdę ważne. Ale nadal mam poczucie, że firma bardzo precyzyjnie odmierza, ile nowoczesności może trafić do tańszego modelu, żeby nie podgryźć droższych iPhone’ów. Ekran 60 Hz, notch, jeden obiektyw, grube ramki — to są cięcia, które nie biorą się z przypadku. Ale strategia produktowa Apple od lat działa wybitnie i chociaż wolałbym większy boost dla serii e, tak zwyczajnie rozumiem, skąd to się bierze.

Dla kogo jest iPhone 17e?

Nie dla mnie. To już ustaliliśmy. Nie dla osób, które są przyzwyczajone do ProMotion, kilku obiektywów i największych iPhone’ów. Nie dla tych, którzy często robią zdjęcia szerokim kątem, nagrywają dużo materiałów, pracują telefonem na co dzień albo traktują smartfon jako podstawowe narzędzie twórcze.

Ale dla bardzo wielu osób iPhone 17e będzie świetnym wyborem. Dla kogoś, kto ma starszego iPhone’a i chce wreszcie kupić nowy model bez wydawania czterech, pięciu albo sześciu tysięcy złotych. Dla kogoś, kto chce wejść do ekosystemu Apple, kto potrzebuje dobrego telefonu do komunikacji, zdjęć, wideo, płatności, map, muzyki, social mediów i codziennego życia, kto nie analizuje każdego obiektywu, każdej ramki i każdej różnicy w odświeżaniu ekranu.

To jest iPhone dla osób, które chcą po prostu nowego iPhone’a. I to nie jest złośliwość, tylko bardzo mocna pozycja rynkowa. Apple wie, że dla wielu klientów sama kombinacja: nowy iPhone, aktualna generacja i sensowna cena będzie wystarczająco atrakcyjna. I moim zdaniem ma rację.

Czy warto kupić iPhone’a 17e?

iPhone 17e jest telefonem, którego sam bym sobie nie kupił, ale którego sukces jestem w stanie przewidzieć bez większego ryzyka. Nie trafia do mnie ekranem 60 Hz, jednym aparatem czy brakiem szerokiego kąta. Notch powinien już zostać zapomniany, a grube ramki są dla mnie estetycznie najbardziej rażącym elementem całej konstrukcji. A mimo to uważam, że to dobry iPhone.

Dobry, bo jest znacznie bardziej kompletny niż tańsze modele Apple sprzed kilku lat. Ma A19, ekran OLED, aparat 48 MP, USB-C, MagSafe, 256 GB pamięci w podstawie i konstrukcję, która nadal sprawia wrażenie pełnoprawnego produktu Apple. iPhone 17e nie próbuje być Pro, ale też nie wygląda jak sprzęt kupowany z poczuciem zbyt dużej rezygnacji. Czy mógłby być lepszy? Oczywiście. Czy część zmian powinna pojawić się już w 16e? Moim zdaniem tak.

Ale jednocześnie trudno nie zauważyć, że iPhone 17e robi dokładnie to, co ma robić. Jest rozsądnym, nowym iPhone’em dla mas. Nie najbardziej ekscytującym, nie najbardziej zaawansowanym, nie takim, który przekona użytkownika Pro Maxa do zejścia niżej. Ale takim, który dla ogromnej grupy osób będzie po prostu właściwym wyborem za te 2999 zł.

Po miesiącu z iPhone’em 17e nie mam wątpliwości, że Apple zrobiło sprzęt, który będzie się świetnie sprzedawał. Nie dlatego, że jest idealny. Dlatego, że dla wielu osób będzie wystarczającym iPhone’em. A w tej półce to często najważniejszy argument.

