Nowe Audi wjeżdżają do Polski. Ekonomiczna hybryda z imponującym zasięgiem i elektryk na miarę premium

Audi A5 e-hybrid łączy światy

Nowe Audi A5, dostępne w wersjach Limousine i Avant (kombi), to propozycja dla tych, którzy chcą płynnie przejść w erę elektromobilności, nie rezygnując z oczywistych i do tej pory niepodważalnych zalet klasycznych silników spalinowych. Zbudowane na platformie Premium Platform Combustion (PPC), modele mają hybrydowy napęd plug-in z napędem quattro, dwa warianty mocy i solidny zasięg elektryczny.

Napęd i osiągi

A5 e-hybrid quattro występuje w dwóch wersjach mocy: 220 kW (300 KM, 450 Nm) i 270 kW (367 KM, 500 Nm). Sercem napędu jest 2-litrowy silnik benzynowy TFSI o mocy 185 kW (252 KM), wspierany przez silnik elektryczny generujący do 105 kW. Wersja 220 kW przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy, a mocniejsza 270 kW robi to w 5,1 sekundy. Obie osiągają maksymalną prędkość 250 km/h, co plasuje je wśród dynamiczniejszych graczy w segmencie średniej wielkości.

Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 116 km (wg WLTP w cyklu miejskim), co jest imponującym wynikiem i spokojnie pozwala na pokonywanie większości codziennych tras — od dojazdów do pracy po miejskie sprawunki — bez uruchamiania silnika spalinowego. Zużycie paliwa w trybie hybrydowym waha się od:

2,6–2,0 l/100 km dla wersji 220 kW;

2,7–2,1 l/100 km dla wersji 270 kW.

A energii elektrycznej od

15,7–14,9 kWh/100 km dla Limousine 220 kW;

15,8–15,0 kWh/100 km dla Avant 220 kW;

15,7–15,1 kWh/100 km dla Limousine 270 kW;

15,9–15,3 kWh/100 km dla Avant 270 kW.

Emisja CO2: 60–45 g/km dla 220 kW i 61–47 g/km dla 270 kW. Gdy akumulator jest rozładowany, spalanie wzrasta do:

7,3–6,3 l/100 km dla Limousine;

7,4–6,5 l/100 km dla Avant w wersji 220 kW;

7,3–6,5 l/100 km dla Limousine;

7,4–6,7 l/100 km dla Avant w wersji 270 kW.

To wyniki godne pochwały, choć realna efektywność zależy oczywiście przede wszystkim od stylu jazdy.

System zarządzania napędem jest inteligentny i elastyczny. Automatycznie przełącza się między trybem EV (tylko elektrycznym, do 140 km/h) a hybrydowym, analizując dane z nawigacji, takie jak nachylenia, zakręty czy ograniczenia prędkości, wspierany przez asystenta efektywności predykcyjnej (PEA), który optymalizuje rekuperację na podstawie danych trasy. W trybie hybrydowym kierowca może ustawić żądany poziom naładowania akumulatora za pomocą cyfrowego suwaka w systemie MMI, co pozwala na przykład zachować energię na jazdę w strefach zeroemisyjnych.

Akumulator i rekuperacja

Kluczowym elementem hybrydy jest akumulator wysokonapięciowy o pojemności 25,9 kWh (20,7 kWh netto), umieszczony w tylnej części pojazdu. To o 45% więcej niż w poprzednich modelach PHEV Audi, co przekłada się na większy zasięg i lepszą wydajność. Akumulator wykorzystuje technologię „cell-to-pack”, gdzie ogniwa są bezpośrednio przyklejane do obudowy, co zwiększa gęstość energii przy minimalnym wzroście rozmiaru (992 × 996 × 177 mm). Ogniwa pryzmatyczne o pojemności 70 Ah oferują wyższą moc nawet przy niskim stanie naładowania czy w niskich temperaturach.

Ładowanie prądem zmiennym (AC) o mocy 11 kW pozwala na pełne naładowanie w 2,5 godziny. Standardowy kabel (typ 2) umożliwia ładowanie w domu lub na publicznych stacjach, a producent zaznacza także, że usługa Audi charging daje dostęp do punktów ładowania w 29 krajach Europy. System rekuperacji odzyskuje energię podczas hamowania (do 88 kW), a kierowca może regulować jej intensywność na trzech poziomach za pomocą manetek przy kierownicy, podobnie jak w modelach elektrycznych. Rekuperacja dostosowuje się do trasy, na przykład zwiększając odzyskiwanie energii na zjazdach, przy wsparciu asystenta efektywności predykcyjnej (PEA), co poprawia efektywność i płynność jazdy. Zintegrowany system hamulcowy (iBRS) zapewnia płynne przechodzenie między hamowaniem rekuperacyjnym a hydraulicznym, gdzie hamulce hydrauliczne aktywują się tylko przy mocniejszym hamowaniu, bez wpływu na odczucia kierowcy.

Design i wnętrze. A5 to sportowy sznyt z nutą elegancji

A5 e-hybrid wyróżnia się bardziej wyrazistym designem niż poprzednik. Ostrzejsze linie, smuklejsze proporcje i nowe detale, jak przeprojektowana osłona chłodnicy, nadają autu dynamiczny charakter. Wersja 270 kW standardowo otrzymuje pakiet S line, czarne akcenty stylistyczne, przyciemniane szyby, reflektory LED plus i tylne lampy LED pro, co podkreśla sportowy styl. Wariant 220 kW jest bardziej stonowany, ale wciąż emanuje klasą premium.

Wnętrze to kwintesencja Audi — mamy więc wysoką jakość materiałów, ergonomiczne rozmieszczenie elementów i nowoczesne technologie. Standardowe wyposażenie obejmuje progresywny układ kierowniczy, trzystrefową klimatyzację z funkcją wstępnego chłodzenia/ogrzewania, nawigację MMI, indukcyjną ładowarkę do telefonu i 18-calowe felgi. Wersja 270 kW dodaje sportowe fotele z mieszanką skóry i sztucznej skóry, 19-calowe felgi, czerwone zaciski hamulcowe i sportowe zawieszenie. Opcjonalny pakiet biznesowy wprowadza adaptacyjne wspomaganie jazdy, system parkowania plus z kamerą cofania i asystenta parkowania, a także interfejs smartfona, który umożliwia wyświetlanie treści ze smartfona na ekranie MMI.

Przestrzeń bagażowa jest nieco ograniczona przez akumulator. Limousine oferuje 331–1175 litrów, a Avant 361–1306 litrów (po złożeniu siedzeń w proporcji 40:20:40). Auto może holować przyczepy o masie do 1900 kg (z hamulcem) lub 750 kg (bez hamulca), a dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 90 kg. A5 pozostaje więc praktycznym wyborem także na dłuższe trasy czy rodzinne wyjazdy.

Technologia i komfort w Audi A5 e-hybrid

A5 e-hybrid korzysta z nowej architektury elektronicznej E3, która poprawia responsywność systemów i umożliwia zaawansowane funkcje. Interfejs MMI oferuje dostęp do aplikacji (jak na przykład YouTube), a asystent głosowy obsługuje setki poleceń, wspierany przez ChatGPT dla pytań spoza zakresu systemu pojazdu. Opcjonalna komfortowa klimatyzacja pomocnicza pozwala zaprogramować temperaturę wnętrza przed podróżą za pomocą aplikacji myAudi, a także aktywuje funkcje takie jak ogrzewanie foteli, kierownicy i szyb. Standardowa trzystrefowa klimatyzacja automatycznie reguluje temperaturę dla kierowcy, pasażera z przodu i tylnego rzędu. Mamy tu również bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay.

System hybrydowy jest zaprojektowany z myślą o wygodzie i efektywności. W trybie hybrydowym silnik spalinowy może ładować akumulator podczas jazdy (powyżej 65 km/h, do 75% pojemności), co jest przydatne w trasie bez dostępu do ładowarek. Kierowca może manualnie ustawić poziom naładowania akumulatora, co daje elastyczność w planowaniu podróży. Zintegrowany system hamulcowy (iBRS) zapewnia płynne przechodzenie między hamowaniem rekuperacyjnym a hydraulicznym, bez wpływu na odczucia kierowcy.

Ceny i dostępność. Ile trzeba zapłacić za nowe Audi A5?

Ceny A5 e-hybrid startują od 265 400 zł za Limousine (220 kW) i 271 000 zł za Avant. Mocniejsza wersja (270 kW) kosztuje 314 500 zł (Limousine) lub 320 100 zł (Avant). Produkcja odbywa się w zakładach w Neckarsulm, co gwarantuje wysoką jakość wykonania. Nie miałem jednak okazji sprawdzić nowej A5 w akcji, więc na nasze wrażenia i opinie musicie poczekać do pełnego testu, który w przyszłości pojawi się na CHIP.

Audi Q6 Sportback e-tron. Elektryczny SUV w stylu coupé

Q6 Sportback e-tron to w pełni elektryczny model, który łączy sportowy design z funkcjonalnością SUV-a. Nie jest to całkowita nowość, bo samochód jest dostępny na rynku od kilku miesięcy, ale pojawił się również w Ingolstadt — i to właśnie nim miałem okazję jeździć, a nie A5. Q6 Sportback e-tron został zbudowany na platformie Premium Platform Electric (PPE), a do tego oferuje różne warianty napędowe, dwa rozmiary akumulatorów i solidny zasięg, a do tego jest przepełniony nowoczesnymi technologiami.

Elegancki SUV ze sportowym zacięciem

Q6 Sportback e-tron wygląda naprawdę dumnie (jak wszystkie e-trony Audi, umówmy się). SUV wyróżnia się opadającą linią dachu, która nadaje mu smuklejszy wygląd niż klasyczne Q6 e-tron, a w oczy rzuca się subtelny, futurystyczny spoiler. Współczynnik oporu powietrza (0,26) jest lepszy niż w SUV-ie (0,28), co zwiększa zasięg. Auto mierzy 4771 mm długości, 1965 mm szerokości (bez lusterek, 2867 mm z lusterkami) i 1665 mm wysokości (37 mm niżej niż SUV). Bagażnik oferuje 511 litrów (1377 po złożeniu siedzeń), a frunk dodatkowe 64 litry. Rozstaw osi (2899 mm) zapewnia przestronną kabinę, a uciąg do 2400 kg (quattro), 2000 kg (pozostałe warianty) lub 2250 kg (napęd tylny) pozwala holować ciężkie przyczepy.

Zewnętrzny design łączy sportową elegancję z detalami Audi, jak zamknięta osłona SingleFrame, cyfrowe światła dzienne i tylne lampy OLED 2.0 z personalizowanymi sygnaturami świetlnymi. Tylne lampy z sześcioma panelami OLED (360 segmentów) generują nowy obraz co 10 milisekund i oferują oświetlenie komunikacyjne z symbolami ostrzegawczymi w sytuacjach awaryjnych. Do wyboru jest nawet osiem cyfrowych sygnatur świetlnych za pośrednictwem systemu MMI lub aplikacji myAudi. Dynamiczne linie, akcenty aluminiowe i spłaszczona tylna szyba podkreślają charakter coupé. Pod względem designu, w moich oczach Q6 niemal pod każdym względem wygrywa z A5, chociaż imitacja grilla z przodu nie wszystkim przypadnie do gustu, w szczególności miłośnikom „tradycyjnej” motoryzacji.

Napęd i osiągi Audi Q6 Sportback e-tron

Q6 Sportback oferuje cztery warianty napędowe:

Bazowy (83 kWh, napęd tylny, 185 kW/252 KM): 0–100 km/h w 7,0 s, zasięg do 545 km.

(83 kWh, napęd tylny, 185 kW/252 KM): 0–100 km/h w 7,0 s, zasięg do 545 km. Performance (100 kWh, napęd tylny, 225 kW/306 KM): 0–100 km/h w 6,6 s, zasięg do 656 km.

(100 kWh, napęd tylny, 225 kW/306 KM): 0–100 km/h w 6,6 s, zasięg do 656 km. Quattro (100 kWh, napęd 4×4, 285 kW/387 KM): 0–100 km/h w 5,9 s, zasięg do 636 km.

(100 kWh, napęd 4×4, 285 kW/387 KM): 0–100 km/h w 5,9 s, zasięg do 636 km. SQ6 (100 kWh, napęd 4×4, 360 kW/489 KM): 0–100 km/h w 4,3 s, zasięg do 607 km.

Maksymalna prędkość wynosi 210 km/h (230 km/h dla SQ6). Zużycie energii waha się od 15,4 do 18,9 kWh/100 km, a emisja CO2 to 0 g/km. Jak już wspomniałem, miałem okazję jeździć Q6 Sportback e-tron Quattro — i zużycie energii faktycznie oscylowało w okolicach 18 kWh/100 km przy jeździe mieszanej (start i finisz w mieście, reszta trasy na drogach z ograniczeniem do 90 km/h). Sam komfort prowadzenia jednak jest niezwykle wysoki; Audi doskonale wie, co robi, i to po prostu czuć. Samochód, pomimo rozmiarów, jest odpowiednio dynamiczny, jak na elektryka przystało. Różne rozmiary silników przedniego i tylnego w wariantach Quattro zapewniają rozkład momentu obrotowego z przewagą tylnej osi, co zwiększa zwinność. Nowa kinematyka przedniej osi, z wahaczami wleczonymi przed drążkami kierowniczymi, poprawia reakcję na skręt i dynamikę jazdy.

Akumulatory i ładowanie, czyli szybko i efektywnie

Wersje z akumulatorem 100 kWh (94,9 kWh netto) obsługują ładowanie DC do 270 kW, co pozwala na uzupełnienie energii na 265 km w 10 minut. Ładowanie od 10 do 80% trwa 22 minuty. Mniejszy akumulator (83 kWh, 75,6 kWh netto) ładuje się z mocą do 225 kW. Do tego system zarządzania temperaturą zapewnia stabilność akumulatorów w różnych warunkach.

Wnętrze i technologia. Cyfrowa rewolucja, dosłownie!

Producent zaznacza, że kabina Q6 Sportback e-tron stawia na zrównoważone materiały, jak tkaniny z recyklingu (Draft, Dinamica, Elastic Melange). Podsufitka i słupki są pokryte tkaniną Draft z 100% poliestru z recyklingu, a wariant S line oferuje tkaninę Anthracite lub okładzinę Birch Wood Linear Stone Gray, zoptymalizowaną pod kątem mniejszych odpadów produkcyjnych. Jeśli chodzi o resztę, to panoramiczny ekran MMI (zakrzywiony, w technologii OLED, 11,9-calowy virtual cockpit + 14,5-calowy ekran dotykowy) i opcjonalny ekran dla pasażera (10,9 cala) tworzą intuicyjny interfejs. Q6 Sportback e-tron początkowo może nieco przytłaczać ilością ekranów i przycisków (tutaj niemiecki producent dogonił chińską konkurencję), ale całość jest nie tylko efektowna, tylko także intuicyjna i wygodna w obsłudze. Szczególnie przypadł mi do gustu dodatkowy ekran dla pasażera. Mamy tu również bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay.

Wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością pokazuje dane „unoszące się” nad drogą — i to wygląda dosłownie jakbyśmy mieli okulary AR. Rozmiar wyświetlanych informacji dostosowuje się do aktualnej prędkości, widzimy pracę asystentów w czasie rzeczywistym (kreski podkreślające samochód przed nami), informacje o trzymaniu pasa, strzałki pokazujące gdzie skręcić i więcej. Tutaj Audi naprawdę robi różnicę i w moim odczuciu przoduje w całej branży. Podoba mi się również fakt, że tempomatem nie sterujemy przyciskami z kierownicy, a osobną manetką, dzięki czemu kierownica jest dużo bardziej przejrzysta. Na pokładzie do tego jest asystent głosowy z ChatGPT i Cerence Chat Pro obsługuje ponad 800 poleceń. System Android Automotive oferuje aplikacje, jak YouTube.

Zawieszenie z tłumieniem FSD lub opcjonalne pneumatyczne zapewnia komfort i precyzję. System FSD dostosowuje tłumienie do nawierzchni, na przykład bruku, zapewniając lepszą kontrolę nad ruchami nadwozia. System audio Bang & Olufsen (830 W, 20 głośników) i cyfrowe lampy OLED 2.0 podnoszą poprzeczkę w segmencie premium, a głośniki w zagłówkach kierowcy do nawigacji to także świetny pomysł.

Sporo technologii, doskonały head-up, solidne nagłośnienie, sportowy pazur bez konsensusu w postaci mniejszego komfortu, zadowalający zasięg, szybkie ładowanie i dynamiczne prowadzenie — Q6 Sportback e-tron przy pierwszym wrażeniu zdaje się mieć niemal wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Są pewne elementy, których mi brakowało (ekran dla pasażerów z tyłu, proste ustawianie temperatury nie pasuje do reszty samochodu, lub konieczność wybrania między wentylacją a masażem przy fotelach), ale pełna rzetelna opinia pojawi się w naszym pełnoprawnym teście.

Bezpieczeństwo i produkcja

Q6 e-tron zdobyło pięć gwiazdek Euro NCAP, z wynikiem 91% za ochronę dorosłych i 92% za ochronę dzieci, co czyni je najlepszym w klasie w latach 2023–2024. Oferuje trzy miejsca i-Size (dwa z tyłu, jedno z przodu) z automatyczną dezaktywacją poduszki powietrznej dla fotelika dziecięcego skierowanego tyłem. Samochód jest produkowany w Ingolstadt w warunkach neutralności emisyjnej CO2.

Ceny i dostępność

Ceny Q6 Sportback e-tron zaczynają się od 318 400 PLN. Performance to koszt od 349 600 PLN, a Quattro — od 367 900 PLN. Produkcja odbywa się w Ingolstadt, w fabryce neutralnej pod względem emisji CO2.