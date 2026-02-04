powrót

Recenzja Huawei Mate X7. Składany flagowiec bez kompromisów?

Kacper Cembrowski
04.02.2026|Przeczytasz w 23 minuty
Składane smartfony mają dziś świetne ekrany, coraz lepsze aparaty i potrafią być zaskakująco poręczne — po prostu z roku na rok robią się coraz lepsze. Tylko że ich największym wrogiem jest banał — psychika użytkownika. Wiele osób kupuje składaka, po czym… zaczyna go oszczędzać. A jeśli urządzenie za kilka(naście) tysięcy złotych trzeba traktować jak porcelanę, to cały sens telefonu, który jest dla nas i z którego mamy bez stresu na co dzień korzystać, ucieka.
I tutaj wchodzi Huawei Mate X7, który kusi, bo w jego filozofii najbardziej wybrzmiewa właśnie próba wybicia tego argumentu z ręki. Z jednej strony mamy smukłość i wagę, które mają sprawić, że po złożeniu to nadal „normalny telefon”. Z drugiej — mocno eksponowaną trwałość, czyli wzmocnioną konstrukcję, ochronę ekranu, a nawet wodoszczelność na poziomie, którego w składakach zwykle się nie widuje. I wreszcie — aparat, który nie ma być wystarczający jak na składaka, tylko po prostu flagowy. A to wszystko za mniej niż 10 tysięcy złotych (wiem jak to brzmi, ale foldy rządzą się własnymi prawami). Czy to się udało?

Design i wykonanie Mate X7. Premium w klasycznym stylu Huawei

Huawei Mate X7 robi wrażenie od samego początku, bo imponujące jest nawet pudełko, w którym ten smartfon do nas przychodzi. Potężne, czarne pudło, ze złotym wygrawerowanym napisem z nazwą modelu wygląda bardzo dumnie. I pewnie, pudełko większość z nas najprawdopodobniej wrzuci do szafy i nie będzie na nie cały czas spoglądać, ale wydając tyle pieniędzy na smartfon, to fajnie mieć uczucie premium od początku. I tutaj zdecydowanie tak jest.

Zdjęcia: Arkadiusz Dziermański

Sam Mate X7 stawia na charakterystyczną, symetryczną wyspę aparatów i to „kosmiczne okno” z metalowym pierścieniem robi dokładnie to, co ma robić — wygląda drogo i jest natychmiast rozpoznawalne. Huawei opisuje tę linię jako ewolucję stylistyki swoich składaków — a tu akurat doświadczenie chińska firma ma, bo to przecież właśnie Huawei jest odpowiedzialny za jeden z pierwszych składanych smartfonów, który trafił do oficjalnej sprzedaży, oraz za pierwszy na świecie tri-fold. Ważniejsze jednak jest to, że całość nie wygląda jak festynowa definicja luksusu. Tu ma być elegancko, równo i czytelnie, bez przekombinowań — i to się naprawdę udaje.

Czytaj też: Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition. Złoty, a skromny

Chociaż nie jest to żadna rewolucja, a udoskonalenie znanej już formuły. Mate X7 jest bardzo podobny do swojego poprzednika, a także do wspomnianego już podwójnie składanego Mate’a XT. Mamy więc bordową skórę ekologiczną (jest dostępny również wersja w kolorze czarnym), dzięki której smartfon bardzo dobrze i pewnie leży w dłoni, a sam materiał jest też po prostu bardzo przyjemny w dotyku. Srebrne akcenty, w postaci pierścienia otaczającego wyspę aparatów, napisu Huawei w dolnej części rewersu smartfona i ramek, dobrze się komponują kolorystycznie i dodają wrażenia „premium”. Jest też bardzo fajna rzecz, na którą nie wszyscy zwrócą uwagę — grzbiet Mate’a X7 jest taki sam, jak w KAŻDYM innym składanym urządzeniu Huawei. Lubię takie smaczki. 

Wszystkie przyciski, naturalnie dla składanych smartfonów, mamy na prawej krawędzi — czyli zarówno przycisk blokady, jak i głośności. Lewa krawędź pozostaje niezagospodarowana, na górze mamy głośnik, a na dole złącze USB-C, slot na kartę SIM i drugi głośnik. 

Mówiąc o designie Huawei Mate X7, nie można nie wspomnieć o wadze i grubości. I tu robi się naprawdę konkretnie, bo mamy zaledwie 4,5 mm po rozłożeniu, 9,5 mm po złożeniu i 236 g wagi. W świecie składaków to są wartości, które realnie zmieniają odbiór urządzenia. Grubszy składak potrafi męczyć w kieszeni i dłoni i na dłuższą metę czujemy, że to złożony tablet, a nie po prostu smartfon. Mate X7 z takimi liczbami celuje w odwrotny efekt — po złożeniu ma zachowywać się jak flagowy smartfon, a dopiero po rozłożeniu pokazywać swoją drugą twarz. I to naprawdę robi różnicę.

Trwałość Mate X7. Huawei gra w otwarte karty

Najciekawsza część Mate X7 nie dotyczy jednak tego, jak ten smartfon wygląda, tylko tego, jak został zrobiony. Huawei skupia się na czterech głównych filarach — ekranie wewnętrznym, ekranie zewnętrznym, zawiasie i ramce środkowej. I w każdym z tych miejsc pojawiają się wzmocnienia, które mają sens z punktu widzenia problemów składaków.

Czytaj też: Zamiast kupować nowe, lepiej naprawić? Huawei odpala akcję, która może się opłacić

Ekran wewnętrzny dostał ultrawytrzymałą, trójwarstwową strukturę z deklaracją poprawy odporności na zginanie i uderzenia. Sama idea jest prosta — panel składany nie może udawać klasycznego szkła, więc zamiast jednego wytrzymałego materiału, dostajemy kilka warstw o różnych zadaniach. Huawei dorzuca nawet warstwę ochronną z tak zwanej cieczy nienewtonowskiej (czyli materiału, który zachowuje się inaczej pod naciskiem), a dalej elementy wzmacniające w stylu UTG i warstwę nośną z włókna węglowego. Ekran zewnętrzny jest chroniony szkłem Crystal Armour Kunlun Glass, z mocnymi deklaracjami odporności na upadki i zarysowania. Tutaj zewnętrzny panel nie ma być słabym punktem, tylko wręcz tarczą, która znosi codzienne życie.

Ciekawie wygląda też kwestia zawiasu i tak zwanego bufora bezpieczeństwa. Huawei mówi wprost o braku kontaktu między zawiasem a ekranem i o przestrzeni, która ma absorbować część siły uderzenia przy upadku. To jest dokładnie ten typ detalu, który — jeśli działa — potrafi robić różnicę, bo w składakach największe ryzyko często bierze się nie z samego panelu, tylko z rozchodzenia się naprężeń w okolicy zgięcia.

Czytaj też: Test Huawei FreeClip 2 – nieziemsko wygodne, ale co z jakością dźwięku?

Do tego dochodzą deklaracje z testów producenta, które mówią o 50 zgięciach dziennie przez 5 lat oraz o odporności na upadek z 1,5 m po złożeniu i 1,2 m po rozłożeniu. Oczywiście to wciąż testy kontrolowane, a życie pisze własne scenariusze, ale raczej nie mamy tu powodów do stresu i nie musimy obchodzić się z tym telefonem jak z jajkiem. Mi co prawda telefon ani raz nie spadł podczas testów, a nie mam aż tak silnej psychiki, żeby rzucać specjalnie testowym samplem, więc sam tego nie jestem w stanie potwierdzić — ale ufam w deklarację producenta!

Idąc dalej — nawet wodoszczelność w Huawei Mate X7 brzmi jak luksus. Najnowszy smartfon Huawei ma deklarowane IP58 (w tym wodoodporność do 2 metrów) oraz IP59, czyli odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem (80–100 bar) i w wysokiej temperaturze (do +80°C). To jest ważne nie dlatego, że ktoś będzie mył telefon myjką ciśnieniową, tylko dlatego, że znika ten codzienny dyskomfort w postaci deszczu, mokrych dłoni, korzystania z telefonu w kuchni czy przypadkowego zachlapania. Huawei dorzuca też „optymalizację dotyku na mokro”, czyli lepsze rozpoznawanie dotyku przy kroplach i wilgotnych palcach. 

Ekrany w Huawei Mate X7. Duży składak, który nie boi się słońca i migotania

W składanym smartfonie ekrany nie są jednym z elementów — to jest element, który uzasadnia całą konstrukcję, cenę, grubość, a często też kompromisy. Tu mamy dwa wyświetlacze o zupełnie innym charakterze pracy — zewnętrzny ma być tym codziennym, a wewnętrzny tym zadaniowym, kiedy faktycznie korzystamy z dużej przestrzeni roboczej.

Czytaj też: Zegarki Huawei tracą ważną funkcję w Polsce. Co to oznacza dla użytkowników?

Huawei w Mate X7 stawia na duet 6,49” na zewnątrz i 8” w środku, oba jako X-True OLED i — co ważne — oba z tym samym, wysokim zagęszczeniem pikseli na cal na poziomie 412 ppi. To ostatnie nie jest tylko cyferką do tabelki. W wielu składakach można wyczuć, że ekran wewnętrzny bywa bardziej „tabletowy” w odbiorze — nie zawsze przez samą technologię, ale przez to, że na większej przekątnej łatwiej zauważyć drobne różnice w gęstości pikseli i ostrości krawędzi czcionek. Tu obie strony wyglądają na projektowane w taki sposób, żeby przejście między ekranami nie było krokiem w dół jakościowym. W żadnym stopniu.

Najbardziej obiecująco brzmią wartości jasności. Ekran zewnętrzny ma deklarowane do 3000 nitów, a wewnętrzny — do 2500 nitów. W składaku to ma ogromne znaczenie, bo właśnie na zewnętrznym wyświetlaczu robimy większość szybkich rzeczy — odpisywanie, nawigacja, szybkie zdjęcie, mapa w biegu. Jeśli zewnętrzny ekran jest naprawdę jasny, to składak przestaje być urządzeniem, które chcemy rozkładać w odpowiednich warunkach, a zaczyna zachowywać się jak normalny flagowiec — także w słońcu.

Wewnętrzny ekran z kolei ma często inne zadanie — czytanie, przeglądanie stron, dwa okna obok siebie, dłuższe sesje wideo. Wysoka jasność też się przydaje, ale tutaj równie ważna jest stabilność komfortu w różnych warunkach — bo duży panel bardziej wciąga, więc spędzamy na nim więcej czasu. A dzięki tym wartościom, Mate X7 nie jest składakiem, który ogranicza się wyłącznie do kanapowego scenariusza.

Czytaj też: Huawei FreeClip 2 w Polsce. Druga odsłona najlepiej grającej biżuterii

Huawei podaje też PWM 1440 Hz jako element dbający o komfort przy słabym świetle. W praktyce chodzi o to, że część osób jest wrażliwa na migotanie OLED-ów przy niskiej jasności, co potrafi objawiać się zmęczeniem wzroku albo dyskomfortem po dłuższym czasie. Tutaj tego nie będzie.

A co jeśli chodzi o odświeżanie? W teorii 120 Hz dziś nikogo nie szokuje, ale w praktyce — przy dwóch ekranach — kluczowe jest to, że oba panele mają LTPO w zakresie 1–120 Hz. I to jest już konkret, bo LTPO nie jest tylko płynniejsze przewijanie; to mechanizm, który pomaga zapanować nad energią, kiedy ekran jest statyczny. Przy składaku to podwójnie ważne, bo duży ekran lubi się z długimi sesjami, a te potrafią szybko zjeść baterię. Jeżeli urządzenie potrafi zejść do 1 Hz w sytuacjach typu czytanie artykułu, zatrzymany kadr, mapa w miejscu albo ekran Always-On, to różnica w czasie pracy potrafi być zauważalna. To też wpływa na wrażenia premium w codziennym użyciu. LTPO zwykle lepiej utrzymuje spójność animacji i reaguje płynniej w interfejsie, bo system nie musi trzymać wysokiego odświeżania wszędzie i zawsze — może je podbić tam, gdzie to ma sens, a obniżyć w tle.

Największa przewaga Mate X7 — i jednocześnie największe wyzwanie dla producenta — to to, żeby oba ekrany miały sens osobno. Zewnętrzny 6,49” ma być telefonem, czyli czymś, z czego korzystamy bez zastanowienia, jedną ręką, szybko, bez rozkładania. Wewnętrzny 8” ma być narzędziem, czyli ekranem, który daje nam przestrzeń na więcej. I tu kluczowe jest, żeby po rozłożeniu nie mieć wrażenia, że dostajemy tabletową taflę, która nagle jest mniej czytelna, mniej ostra albo mniej jasna. A przy tych parametrach taki problem zwyczajnie nie istnieje.

No i, w przypadku każdego składaka ważne są jeszcze dwie sprawy — odczucie warstwy ochronnej i temat zgięcia. Telefon nas regularnie informuje o tym, żeby pod żadnym pozorem nie zrywać folii ochronnej z wewnętrznego ekranu. Ten, klasycznie, jest średnio wytrwały i widoczne rysy robią się nawet od paznokcia, więc tutaj jednak trzeba uważać. Ekran od paznokcia się nie rozleje, dziury w nim palcem nie wydrążymy, ale zostaną widoczne ślady. Jeśli chodzi o zgięcie, to jest naprawdę konkretnie. Pewnie, dalej jest nieco widoczny i trochę czuć go pod palcem, ale daleko tu od tragedii — wręcz przeciwnie, nie ma obecnie folda, który lepiej to maskuje.

Czytaj też: Królewski zegarek w królewskiej cenie. Huawei wprowadza na rynek nową wersję Watch Ultimate

Wydajność i chłodzenie Huawei Mate X7. Stabilność ponad wszystko

Sercem Huawei Mate X7 jest chip Kirin 9030 Pro, wykonany w technologii 6 nm, a wspiera go GPU Maleoon 935. Testowany egzemplarz ma 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. To autorski chip Huawei, który trudno jest porównać do szerzej dostępnej konkurencji, ale — co najważniejsze — smartfon po prostu działa wyśmienicie. Nie ma się do czego przyczepić, jest to wydajność najwyższej możliwej klasy, korzystanie z niego to czysta przyjemność i nie da się go zmęczyć. Wyniki benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

3DMark
Geekbench 6
Geekbench 6
AnTuTu

Jeśli chodzi o chłodzenie, to producent mówi o dużej komorze rozprowadzania ciepła o powierzchni 3550 mm², co ma oznaczać wzrost o 18% względem Mate X6, oraz o wzroście przewodności cieplnej o 17%. Do tego dochodzi grafen z podanym współczynnikiem przewodności 2000 W/m·K oraz dwustrefowe chłodzenie. Taki zestaw zwykle ma dwa cele — ograniczyć gorące punkty przy kamerze/nawigacji oraz trzymać stabilność podczas dłuższego obciążenia. Czy to działa idealnie? O dziwo… tak, bo Mate X7 bez zająknięcia ukończył nawet Wild Life Extreme Stress Test w 3DMark, z czym nie radzą sobie ostatnio flagowe Snapdragony. Telefon faktycznie się nie nagrzewa, nawet podczas intensywnych sesji, więc chapeau bas.

Czytaj też: Zaawansowana technologia i pałacowy przepych. Huawei prezentuje inteligentny zamek z 24-karatowym złotem

Bateria i ładowanie. Bardziej tablet czy smartfon?

Huawei Mate X7 został wyposażony w ogniwo o pojemności 5300 mAh, co w składaku z 8-calowym ekranem jest po prostu sensowną wartością. Nie ma tutaj żadnej rewolucji, ale jest bardzo sensownie i smartfon poradzi sobie z całym dniem intensywnej pracy. 

A co z ładowaniem? Nie ma tu rekordów wszech czasów, ale jest konkretnie. Mate X7 ładuje się z mocą 66 W przewodowo (co według producenta daje 35% w 10 minut, 85% w 30 minut i 100% w 48 minut), a do tego jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz ładowanie bezprzewodowe zwrotne o mocy 7,5 W, czyli klasyczny zestaw flagowy. Co ciekawe, przy każdym podłączeniu do ładowania, telefon zaleca rozłożenie ekranu — i będąc szczerym, pierwszy raz się z czymś takim spotykam.

Czytaj też: Wi-Fi 7 wchodzi na salony w pięknym stylu. HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro debiutuje w Polsce

Aparaty z najwyższej półki. Huawei Mate X7 dowozi

Zestaw aparatów w Huawei Mate X7 to nie tylko dostawka do dużego ekranu, jak czasem bywało, tylko flagowy komplet, który nie odstaje od „zwykłych” smartfonów. Główny moduł to 50 MP, matryca 1/1,28” RYYB, OIS i — co ważne — zmienna przysłona f/1.49–f/4.0. Ta potrafi realnie pomóc w dwóch scenariuszach — w jasnym świetle (łatwiej uniknąć prześwietleń i zachować szczegóły) oraz w scenach, gdzie chcemy kontrolować charakter zdjęcia, na przykład ostrość i separację tła. Huawei podkreśla też HDR i podaje zakres dynamiczny do 17,5 EV dla głównego aparatu.  

Drugi kluczowy element to 50 MP teleobiektyw makro z matrycą 1/2,51” RYYB, OIS, przysłoną f/2.1, 3,5× zoomem optycznym, do 100× zoomu cyfrowego i trybem 12 cm Super Macro. To brzmi jak najbardziej praktyczny typ tele, który daje też makro i stabilizację. Zestaw uzupełnia jeszcze 40 MP ultraszeroki kąt f/2.2 (RYYB).

Czytaj też: Huawei Watch Ultimate vs Ultimate 2 – nikt nie prosił, czy każdy się ucieszy?

Aparat wypada bardzo solidnie i trudno się tutaj do czegoś konkretnego przyczepić. Nawet 10-krotny zoom daje radę (co prawda bardziej w ciągu dnia niż w nocy, ale to żadne zaskoczenie), ale jest to sprzęt, który sprawdzi się zarówno do szybkich zdjęć, czegoś na relację na Instagrama, ale także do bardziej artystycznych i zajawkowych fotografii. To po prostu czysto flagowy zestaw.

Ważne jest to, że Mate X7 jest opisywany jako True-to-Colour Camera, a do tego pojawia się Ultra-chroma. To zapowiedź podejścia, które coraz częściej doceniamy w telefonach — mniej instagramowego dopalania barw, więcej konsekwentnej, wiarygodnej kolorystyki — zwłaszcza w trudnym świetle. Huawei do tego poprawa dokładności odwzorowania kolorów w trudnym oświetleniu o 43% względem Mate X6.  

EMUI 15 i MicroG. Jak działa Huawei w 2026?

Usługi Google na smartfonach Huawei to słoń w składzie porcelany. Niby nie ma, ale są — niby działają, ale ryzyko zawsze jest. Kiedyś sam korzystałem z GBox czy GSpace, ale od jakiegoś czasu najbardziej sobie chwalę MicroG — bo chociaż z instalacją jest najwięcej zabawy, to efekty są najbardziej stabilne i zwyczajnie najlepsze. Huawei Mate X7 działa poza Chinami na EMUI 15, które nadal opiera się na Androidzie 12, więc wszystko wygląda tu bardzo znajomo i poruszanie się po tym smartfonie nie stanowi żadnego problemu. Tylko że nie mamy domyślnie YouTube’a, Gmaila czy Map Google.

To jest do obejścia, ale jak ostatnia sytuacja z płatnościami na smartwatchach Huawei pokazała — jeśli coś nie działa domyślnie, to w każdej chwili może spaść z rowerka. MicroG działa bez zarzutu i po godzince zabawy od pierwszego odpalenia telefonu, czyli konfiguracja + instalacja MicroG i Aurora Store, całość działa jak każdy inny smartfon. Tylko… czy to wystarczy? Mnie na dłuższą metę świadomość, że może się to wywrócić, trochę by stresowała. Warto mieć zatem z tyłu głowy, ale generalnie — smartfony Hua dalej potrafią spełnić wszystkie oczekiwania Europejczyków i pełnić rolę daily smartfona.

Czytaj też: Dekada na nadgarstku. Huawei świętuje jubileusz modelem Watch 5 i odświeża serię GT 6

Dla kogo jest Huawei Mate X7?

Huawei Mate X7 wygląda jak składak dla osób, które chcą flagowca do wszystkiego z dwoma ekranami. Smukłość i waga 236 gramów sprawiają, że po złożeniu to jest normalny flagowiec, a nie gadżet do noszenia w plecaku. Wodoszczelność IP58/IP59 to z kolei argument, który w tej kategorii potrafi zmienić zachowanie użytkownika — nagle przestajemy się zastanawiać, czy pada, czy mamy mokre dłonie i czy może lepiej nie wyciągać akurat tego telefonu z kieszeni.

Ekrany są absolutnie topowe. Jasność do 3000 nitów na zewnętrznym i 2500 nitów na wewnętrznym, LTPO 1–120 Hz i 1440 PWM jako ukłon w stronę komfortu wieczorem robią robotę. A aparaty — z dużą matrycą RYYB, zmienną przysłoną i tele-makro z OIS — są przygotowane tak, żeby nikt nie mówił o kompromisie w kontekście fotografii w Mate X7. To wszystko za cenę 8 999 zł. To oczywiście mnóstwo pieniędzy, ale jak za topowy i flagowy składak — wypada w sumie całkiem sensownie. Jak wspominałem na początku, foldy grają cenowo w trochę innej lidze, więc 9 tysięcy za taki zestaw nie wydaje się wcale przesadą. Mnie by tylko z tyłu głowy, przy kupowaniu smartfona za tyle pieniędzy, cały czas nieco gryzł konflikt z Google — bo od usług giganta z Mountain View wszyscy w Europie jesteśmy uzależnieni. Finalnie jednak jest to po prostu fantastyczny telefon, do którego trudno się realnie o coś przyczepić. Huawei stanął na wysokości zadania i zaserwował kolejnego fantastycznego składaka.

Huawei Mate X7 — specyfikacja techniczna

KoloryCzerwony (bordowy)
Czarny
WymiaryDługość 
156,8 mm

Szerokość 
Złożony: 73,8 mm
Rozłożony: 144,2 mm

Grubość 
Złożony: 9,5 mm
Rozłożony: 4,5 mm

*Grubość po złożeniu nie obejmuje wyglądu modułu kamery. Grubość po rozłożeniu nie obejmuje ramek ekranu. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru.

Waga 
Około 236 g (z baterią)

*Podana waga nie obejmuje wagi zewnętrznej folii ochronnej ekranu i wewnętrznej warstwy powierzchniowej ekranu. Rzeczywista waga może się nieznacznie różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru.
EkranWielkość 
Ekran główny: 8 cali
Ekran pokrywy: 6,49 cala

*Przy zaokrąglonych narożnikach wyświetlacza długość przekątnej ekranu głównego/pokrywy wynosi 8/6,49 cala przy pomiarze jak w typowym prostokącie (faktyczny obszar wyświetlania jest nieco mniejszy).

Kolor 
Ekran główny: 1,07 miliarda kolorów
Ekran pokrywy: 1,07 miliarda kolorów

Typ 
Ekran główny: OLED, adaptacyjna częstotliwość odświeżania LTPO 1-120 Hz, przyciemnianie PWM z wysoką częstotliwością 1 440 Hz
Ekran pokrywy: OLED, adaptacyjna częstotliwość odświeżania LTPO 1-120 Hz, przyciemnianie PWM z wysoką częstotliwością 1 440 Hz

Rozdzielczość 
Ekran główny: 2416 × 2210 pikseli
Ekran pokrywy: 2444 × 1080 pikseli

*Rozdzielczość ta odpowiada standardowemu prostokątowi. Rzeczywista liczba efektywnych pikseli jest nieco niższa.

PPI 
Ekran główny: 412 PPI
Ekran pokrywy: 412 PPI
System operacyjnyEMUI 15.0 (Android 12)
PamięćRAM + ROM 
16 GB RAM + 512 GB ROM

Obsługa pamięci zewnętrznej 
Nie obsługiwana

*Dostępna pojemność pamięci jest mniejsza niż ta wartość, ponieważ oprogramowanie systemowe zajmuje trochę miejsca.
Aparat tylnyAparat Ultra Lightning HDR 50 MP (przysłona F1.49-F4.0, RYYB, OIS)
Aparat ultraszerokokątny 40 MP (przysłona F2.2, RYYB)
Aparat do zdjęć makro ze zbliżeniem 50 MP (przysłona F2.2, RYYB,OIS)
Czujnik rozpoznawania barw

*W różnych trybach liczba pikseli zdjęć i wideo może się nieznacznie różnić.

Tylna latarka 
Lampa LED

Nagrywanie filmów aparatem tylnym 
Obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości do 4K (3840 × 2160), obsługuje stabilizację obrazu AIS; obsługuje wideo w super zwolnionym tempie 1080p przy 960 kl/s.

*1080p przy 960 kl./s jest zaimplementowane w oparciu o algorytm wstawiania klatek AI. W różnych trybach wideo liczba pikseli wideo może się nieznacznie różnić.

Tryb zbliżenia 
3,5-krotny zoom optyczny (3,5-krotny zoom jest wartością przybliżoną, ogniskowe obiektywu wynoszą 23 mm, 13 mm, 81 mm) oraz 100-krotny zoom cyfrowy.

*W różnych trybach liczba pikseli może się nieznacznie różnić.

Rozdzielczość zdjęć 
Do 8192 × 6144 pikseli

*Rzeczywista rozdzielczość może się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Rozdzielczość wideo 
Do 3840 × 2160 pikseli

*W różnych trybach liczba pikseli zdjęć i wideo może się nieznacznie różnić.

Tryb ostrzenia 
Autofokus
Aparat przedniZłożony: aparat 8 MP (przysłona F2.4)
Rozłożony: aparat 8 MP (przysłona F2.2)

*W różnych trybach liczba pikseli zdjęć i wideo może się nieznacznie różnić.

Rozdzielczość wideo 
Do 3840 × 2160 pikseli

*Piksele wideo mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Rozdzielczość obrazu 
Do 4160 × 3120 pikseli

*Piksele zdjęć mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Bateria5 300 mAh (wartość typowa)

*Pojemność znamionowa baterii wynosi 5 170 mAh.
**Może się różnić na różnych rynkach.
****Wartość typowa. Rzeczywista pojemność może się nieznacznie różnić.
Ta pojemność to pojemność znamionowa baterii. Rzeczywista pojemność baterii konkretnych egzemplarzy telefonu może być nieco wyższa lub niższa od znamionowej.
****Bateria bez możliwości demontażu. Demontaż baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia. Wymianę lub naprawę baterii należy powierzyć autoryzowanemu Salonowi Serwisowemu HUAWEI.
ŁadowanieBezprzewodowe ładowanie HUAWEI SuperCharge (maks. 50 W)
Obsługuje bezprzewodowe ładowanie HUAWEI SuperCharge 50 W, obsługuje bezprzewodowe ładowanie wsteczne 7,5 W

*Należy zakupić podstawkę do ładowania bezprzewodowego HUAWEI SuperCharge (maks. 50 W/80 W) lub bezprzewodową ładowarkę samochodową HUAWEI SuperCharge (maks. 50 W/80 W) i używać z dedykowanym zasilaczem HUAWEI 66 W, 88 W lub 100 W. Rzeczywista moc ładowania może się różnić w zależności od scenariusza.

HUAWEI SuperCharge (maks. 66 W)
Obsługuje superszybkie ładowanie 11V/6A (maks. 66 W) i jest kompatybilny z superszybkim ładowaniem 20V/3,25A lub 10V/4A lub 10V/2,25A lub 4,5V/5A lub 5V/4,5A oraz szybkim ładowaniem 9V/2A.

*Obsługuje maksymalnie 66 W przewodowego ładowania SuperCharge HUAWEI i musi być używany z pakietem SuperCharge HUAWEI 66 W lub wyższym. Ładowarkę należy zakupić osobno. Rzeczywista moc ładowania może się różnić w zależności od scenariusza.
Odporność na kurz i wodęIP58/IP59

*Ten produkt został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą IEC 60529 i posiada stopień ochrony IP58 oraz IP59 w zakresie odporności na zachlapania, wodę i pył. 
**Odporność na zachlapania, wodę i pył nie jest stała i może się zmniejszać w czasie normalnego użytkowania. Nie należy ładować telefonu, gdy jest mokry lub w wilgotnym otoczeniu. Patrz instrukcje czyszczenia i suszenia w instrukcji obsługi. Zanurzenie w cieczy i wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
***Stopień ochrony IP58 oznacza, że w określonych warunkach testowych urządzenie jest chronione przed szkodliwym wnikaniem wody statycznej na głębokość do 2 metrów przez maksymalnie 30 minut, przy czym różnica temperatur między wodą a urządzeniem nie przekracza 5℃.
****Stopień ochrony IP59 oznacza, że w określonych warunkach testowych: (1) Prędkość obrotowa stołu obrotowego: (5 ± 1) obr./min; (2) Kąty spryskiwania: 0°, 30°, 60° i 90°; (3) Przepływ wody: (15 ± 1) l/min; (4) Temperatura wody: 80 ± 5℃; (5) Czas trwania testu: 30 sekund na każdą pozycję; (6) Umiejscowienie telefonu: poziomo, ekranem do góry.
SiećGłówna karta SIM 
4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66
4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48
3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 MHz)

Dodatkowa karta SIM 
4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66
4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48
3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 MHz)
 
*Funkcje dostępne w sieci na żywo zależą od sytuacji sieci operatora i wdrożenia powiązanych usług. 
**W modelu Dual SIM obsługiwana jest jedna karta Nano SIM i (jedna karta Nano SIM lub jedna karta eSIM). Kartę SIM lub eSIM można ustawić jako kartę główną lub dodatkową. 
***eSIM wymaga planu usług bezprzewodowych i umożliwia aktywację planu sieci komórkowej bez użycia karty Nano SIM. Dostępność eSIM może się różnić w zależności od kraju i operatora. Sprawdź u swojego operatora, czy Twój plan sieci komórkowej obsługuje eSIM.
ŁącznośćUSB 
USB-C, USB 3.1 GEN1, obsługuje DP1.2

*Funkcja USB 3.1 GEN1 wymaga kabla USB obsługującego USB 3.1 GEN1. Standardowy kabel danych obsługuje USB 2.0.

Gniazdo słuchawkowe 
Gniazdo słuchawkowe typu USB-C

*Obsługuje cyfrowy zestaw słuchawkowy USB-C. Inne zestawy słuchawkowe muszą być używane z adapterem HUAWEI USB-C do cyfrowego adaptera audio 3,5 mm.

WLAN 
2,4 GHz i 5 GHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, HE160, 8 strumieni przestrzennych MU-MIMO

*Muszą być używane z odpowiednim routerem.

Bluetooth 
Bluetooth 6.0, obsługa BLE, SBC, AAC, LDAC i L2HC

NearLink 
Obsługiwany, NearLink E1.0
NFCObsługiwany tryb odczytu/zapisu/tryb emulacji karty (płatność portfelem HUAWEI, płatność kartą *SIM lub HCE)

*Karta SIM używana do płatności kartą SIM musi zostać umieszczona w gnieździe SIM1.
LokalizacjaGPS (L1 + L5 dwuzakresowy)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b czterozakresowy)/GALILEO (E1 + E5a trójzakresowy)/QZSS (L1 + L5 dwuzakresowy)/NavIC
CzujnikiCzujnik gestów
Czujnik grawitacyjny
Barometr
Czujnik podczerwieni
Czytnik linii papilarnych
Czujnik Halla
Żyroskop
Kompas
Czujnik oświetlenia
Czujnik zbliżeniowy
Czujnik laserowy
Czujnik temperatury barwowej
MultimediaAudio 
HUAWEI Histen
*.mp3,*.mp4,*.ogg,*.amr,*.aac,*.flac,*.wav,*.3gp,*.midi

Wideo 
*.mp4,*.3gp
Zawartość pudełkaTelefon (bateria wbudowana)
Kabel USB-C
Obrotowe etui (w zależności od kanału sprzedaży)
Skrócona instrukcja obsługi
Narzędzie do wysuwania karty SIM
