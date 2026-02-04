Recenzja Huawei Mate X7. Składany flagowiec bez kompromisów?

Podsumowanie artykułu . . .

I tutaj wchodzi Huawei Mate X7, który kusi, bo w jego filozofii najbardziej wybrzmiewa właśnie próba wybicia tego argumentu z ręki. Z jednej strony mamy smukłość i wagę, które mają sprawić, że po złożeniu to nadal „normalny telefon”. Z drugiej — mocno eksponowaną trwałość, czyli wzmocnioną konstrukcję, ochronę ekranu, a nawet wodoszczelność na poziomie, którego w składakach zwykle się nie widuje. I wreszcie — aparat, który nie ma być wystarczający jak na składaka, tylko po prostu flagowy. A to wszystko za mniej niż 10 tysięcy złotych (wiem jak to brzmi, ale foldy rządzą się własnymi prawami). Czy to się udało?

Design i wykonanie Mate X7. Premium w klasycznym stylu Huawei

Huawei Mate X7 robi wrażenie od samego początku, bo imponujące jest nawet pudełko, w którym ten smartfon do nas przychodzi. Potężne, czarne pudło, ze złotym wygrawerowanym napisem z nazwą modelu wygląda bardzo dumnie. I pewnie, pudełko większość z nas najprawdopodobniej wrzuci do szafy i nie będzie na nie cały czas spoglądać, ale wydając tyle pieniędzy na smartfon, to fajnie mieć uczucie premium od początku. I tutaj zdecydowanie tak jest.

Sam Mate X7 stawia na charakterystyczną, symetryczną wyspę aparatów i to „kosmiczne okno” z metalowym pierścieniem robi dokładnie to, co ma robić — wygląda drogo i jest natychmiast rozpoznawalne. Huawei opisuje tę linię jako ewolucję stylistyki swoich składaków — a tu akurat doświadczenie chińska firma ma, bo to przecież właśnie Huawei jest odpowiedzialny za jeden z pierwszych składanych smartfonów, który trafił do oficjalnej sprzedaży, oraz za pierwszy na świecie tri-fold. Ważniejsze jednak jest to, że całość nie wygląda jak festynowa definicja luksusu. Tu ma być elegancko, równo i czytelnie, bez przekombinowań — i to się naprawdę udaje.

Chociaż nie jest to żadna rewolucja, a udoskonalenie znanej już formuły. Mate X7 jest bardzo podobny do swojego poprzednika, a także do wspomnianego już podwójnie składanego Mate’a XT. Mamy więc bordową skórę ekologiczną (jest dostępny również wersja w kolorze czarnym), dzięki której smartfon bardzo dobrze i pewnie leży w dłoni, a sam materiał jest też po prostu bardzo przyjemny w dotyku. Srebrne akcenty, w postaci pierścienia otaczającego wyspę aparatów, napisu Huawei w dolnej części rewersu smartfona i ramek, dobrze się komponują kolorystycznie i dodają wrażenia „premium”. Jest też bardzo fajna rzecz, na którą nie wszyscy zwrócą uwagę — grzbiet Mate’a X7 jest taki sam, jak w KAŻDYM innym składanym urządzeniu Huawei. Lubię takie smaczki.

Wszystkie przyciski, naturalnie dla składanych smartfonów, mamy na prawej krawędzi — czyli zarówno przycisk blokady, jak i głośności. Lewa krawędź pozostaje niezagospodarowana, na górze mamy głośnik, a na dole złącze USB-C, slot na kartę SIM i drugi głośnik.

Mówiąc o designie Huawei Mate X7, nie można nie wspomnieć o wadze i grubości. I tu robi się naprawdę konkretnie, bo mamy zaledwie 4,5 mm po rozłożeniu, 9,5 mm po złożeniu i 236 g wagi. W świecie składaków to są wartości, które realnie zmieniają odbiór urządzenia. Grubszy składak potrafi męczyć w kieszeni i dłoni i na dłuższą metę czujemy, że to złożony tablet, a nie po prostu smartfon. Mate X7 z takimi liczbami celuje w odwrotny efekt — po złożeniu ma zachowywać się jak flagowy smartfon, a dopiero po rozłożeniu pokazywać swoją drugą twarz. I to naprawdę robi różnicę.

Trwałość Mate X7. Huawei gra w otwarte karty

Najciekawsza część Mate X7 nie dotyczy jednak tego, jak ten smartfon wygląda, tylko tego, jak został zrobiony. Huawei skupia się na czterech głównych filarach — ekranie wewnętrznym, ekranie zewnętrznym, zawiasie i ramce środkowej. I w każdym z tych miejsc pojawiają się wzmocnienia, które mają sens z punktu widzenia problemów składaków.

Ekran wewnętrzny dostał ultrawytrzymałą, trójwarstwową strukturę z deklaracją poprawy odporności na zginanie i uderzenia. Sama idea jest prosta — panel składany nie może udawać klasycznego szkła, więc zamiast jednego wytrzymałego materiału, dostajemy kilka warstw o różnych zadaniach. Huawei dorzuca nawet warstwę ochronną z tak zwanej cieczy nienewtonowskiej (czyli materiału, który zachowuje się inaczej pod naciskiem), a dalej elementy wzmacniające w stylu UTG i warstwę nośną z włókna węglowego. Ekran zewnętrzny jest chroniony szkłem Crystal Armour Kunlun Glass, z mocnymi deklaracjami odporności na upadki i zarysowania. Tutaj zewnętrzny panel nie ma być słabym punktem, tylko wręcz tarczą, która znosi codzienne życie.

Ciekawie wygląda też kwestia zawiasu i tak zwanego bufora bezpieczeństwa. Huawei mówi wprost o braku kontaktu między zawiasem a ekranem i o przestrzeni, która ma absorbować część siły uderzenia przy upadku. To jest dokładnie ten typ detalu, który — jeśli działa — potrafi robić różnicę, bo w składakach największe ryzyko często bierze się nie z samego panelu, tylko z rozchodzenia się naprężeń w okolicy zgięcia.

Do tego dochodzą deklaracje z testów producenta, które mówią o 50 zgięciach dziennie przez 5 lat oraz o odporności na upadek z 1,5 m po złożeniu i 1,2 m po rozłożeniu. Oczywiście to wciąż testy kontrolowane, a życie pisze własne scenariusze, ale raczej nie mamy tu powodów do stresu i nie musimy obchodzić się z tym telefonem jak z jajkiem. Mi co prawda telefon ani raz nie spadł podczas testów, a nie mam aż tak silnej psychiki, żeby rzucać specjalnie testowym samplem, więc sam tego nie jestem w stanie potwierdzić — ale ufam w deklarację producenta!

Idąc dalej — nawet wodoszczelność w Huawei Mate X7 brzmi jak luksus. Najnowszy smartfon Huawei ma deklarowane IP58 (w tym wodoodporność do 2 metrów) oraz IP59, czyli odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem (80–100 bar) i w wysokiej temperaturze (do +80°C). To jest ważne nie dlatego, że ktoś będzie mył telefon myjką ciśnieniową, tylko dlatego, że znika ten codzienny dyskomfort w postaci deszczu, mokrych dłoni, korzystania z telefonu w kuchni czy przypadkowego zachlapania. Huawei dorzuca też „optymalizację dotyku na mokro”, czyli lepsze rozpoznawanie dotyku przy kroplach i wilgotnych palcach.

Ekrany w Huawei Mate X7. Duży składak, który nie boi się słońca i migotania

W składanym smartfonie ekrany nie są jednym z elementów — to jest element, który uzasadnia całą konstrukcję, cenę, grubość, a często też kompromisy. Tu mamy dwa wyświetlacze o zupełnie innym charakterze pracy — zewnętrzny ma być tym codziennym, a wewnętrzny tym zadaniowym, kiedy faktycznie korzystamy z dużej przestrzeni roboczej.

Huawei w Mate X7 stawia na duet 6,49” na zewnątrz i 8” w środku, oba jako X-True OLED i — co ważne — oba z tym samym, wysokim zagęszczeniem pikseli na cal na poziomie 412 ppi. To ostatnie nie jest tylko cyferką do tabelki. W wielu składakach można wyczuć, że ekran wewnętrzny bywa bardziej „tabletowy” w odbiorze — nie zawsze przez samą technologię, ale przez to, że na większej przekątnej łatwiej zauważyć drobne różnice w gęstości pikseli i ostrości krawędzi czcionek. Tu obie strony wyglądają na projektowane w taki sposób, żeby przejście między ekranami nie było krokiem w dół jakościowym. W żadnym stopniu.

Najbardziej obiecująco brzmią wartości jasności. Ekran zewnętrzny ma deklarowane do 3000 nitów, a wewnętrzny — do 2500 nitów. W składaku to ma ogromne znaczenie, bo właśnie na zewnętrznym wyświetlaczu robimy większość szybkich rzeczy — odpisywanie, nawigacja, szybkie zdjęcie, mapa w biegu. Jeśli zewnętrzny ekran jest naprawdę jasny, to składak przestaje być urządzeniem, które chcemy rozkładać w odpowiednich warunkach, a zaczyna zachowywać się jak normalny flagowiec — także w słońcu.

Wewnętrzny ekran z kolei ma często inne zadanie — czytanie, przeglądanie stron, dwa okna obok siebie, dłuższe sesje wideo. Wysoka jasność też się przydaje, ale tutaj równie ważna jest stabilność komfortu w różnych warunkach — bo duży panel bardziej wciąga, więc spędzamy na nim więcej czasu. A dzięki tym wartościom, Mate X7 nie jest składakiem, który ogranicza się wyłącznie do kanapowego scenariusza.

Huawei podaje też PWM 1440 Hz jako element dbający o komfort przy słabym świetle. W praktyce chodzi o to, że część osób jest wrażliwa na migotanie OLED-ów przy niskiej jasności, co potrafi objawiać się zmęczeniem wzroku albo dyskomfortem po dłuższym czasie. Tutaj tego nie będzie.

A co jeśli chodzi o odświeżanie? W teorii 120 Hz dziś nikogo nie szokuje, ale w praktyce — przy dwóch ekranach — kluczowe jest to, że oba panele mają LTPO w zakresie 1–120 Hz. I to jest już konkret, bo LTPO nie jest tylko płynniejsze przewijanie; to mechanizm, który pomaga zapanować nad energią, kiedy ekran jest statyczny. Przy składaku to podwójnie ważne, bo duży ekran lubi się z długimi sesjami, a te potrafią szybko zjeść baterię. Jeżeli urządzenie potrafi zejść do 1 Hz w sytuacjach typu czytanie artykułu, zatrzymany kadr, mapa w miejscu albo ekran Always-On, to różnica w czasie pracy potrafi być zauważalna. To też wpływa na wrażenia premium w codziennym użyciu. LTPO zwykle lepiej utrzymuje spójność animacji i reaguje płynniej w interfejsie, bo system nie musi trzymać wysokiego odświeżania wszędzie i zawsze — może je podbić tam, gdzie to ma sens, a obniżyć w tle.

Największa przewaga Mate X7 — i jednocześnie największe wyzwanie dla producenta — to to, żeby oba ekrany miały sens osobno. Zewnętrzny 6,49” ma być telefonem, czyli czymś, z czego korzystamy bez zastanowienia, jedną ręką, szybko, bez rozkładania. Wewnętrzny 8” ma być narzędziem, czyli ekranem, który daje nam przestrzeń na więcej. I tu kluczowe jest, żeby po rozłożeniu nie mieć wrażenia, że dostajemy tabletową taflę, która nagle jest mniej czytelna, mniej ostra albo mniej jasna. A przy tych parametrach taki problem zwyczajnie nie istnieje.

No i, w przypadku każdego składaka ważne są jeszcze dwie sprawy — odczucie warstwy ochronnej i temat zgięcia. Telefon nas regularnie informuje o tym, żeby pod żadnym pozorem nie zrywać folii ochronnej z wewnętrznego ekranu. Ten, klasycznie, jest średnio wytrwały i widoczne rysy robią się nawet od paznokcia, więc tutaj jednak trzeba uważać. Ekran od paznokcia się nie rozleje, dziury w nim palcem nie wydrążymy, ale zostaną widoczne ślady. Jeśli chodzi o zgięcie, to jest naprawdę konkretnie. Pewnie, dalej jest nieco widoczny i trochę czuć go pod palcem, ale daleko tu od tragedii — wręcz przeciwnie, nie ma obecnie folda, który lepiej to maskuje.

Wydajność i chłodzenie Huawei Mate X7. Stabilność ponad wszystko

Sercem Huawei Mate X7 jest chip Kirin 9030 Pro, wykonany w technologii 6 nm, a wspiera go GPU Maleoon 935. Testowany egzemplarz ma 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. To autorski chip Huawei, który trudno jest porównać do szerzej dostępnej konkurencji, ale — co najważniejsze — smartfon po prostu działa wyśmienicie. Nie ma się do czego przyczepić, jest to wydajność najwyższej możliwej klasy, korzystanie z niego to czysta przyjemność i nie da się go zmęczyć. Wyniki benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

3DMark

Geekbench 6

Geekbench 6

AnTuTu

Jeśli chodzi o chłodzenie, to producent mówi o dużej komorze rozprowadzania ciepła o powierzchni 3550 mm², co ma oznaczać wzrost o 18% względem Mate X6, oraz o wzroście przewodności cieplnej o 17%. Do tego dochodzi grafen z podanym współczynnikiem przewodności 2000 W/m·K oraz dwustrefowe chłodzenie. Taki zestaw zwykle ma dwa cele — ograniczyć gorące punkty przy kamerze/nawigacji oraz trzymać stabilność podczas dłuższego obciążenia. Czy to działa idealnie? O dziwo… tak, bo Mate X7 bez zająknięcia ukończył nawet Wild Life Extreme Stress Test w 3DMark, z czym nie radzą sobie ostatnio flagowe Snapdragony. Telefon faktycznie się nie nagrzewa, nawet podczas intensywnych sesji, więc chapeau bas.

Bateria i ładowanie. Bardziej tablet czy smartfon?

Huawei Mate X7 został wyposażony w ogniwo o pojemności 5300 mAh, co w składaku z 8-calowym ekranem jest po prostu sensowną wartością. Nie ma tutaj żadnej rewolucji, ale jest bardzo sensownie i smartfon poradzi sobie z całym dniem intensywnej pracy.

A co z ładowaniem? Nie ma tu rekordów wszech czasów, ale jest konkretnie. Mate X7 ładuje się z mocą 66 W przewodowo (co według producenta daje 35% w 10 minut, 85% w 30 minut i 100% w 48 minut), a do tego jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz ładowanie bezprzewodowe zwrotne o mocy 7,5 W, czyli klasyczny zestaw flagowy. Co ciekawe, przy każdym podłączeniu do ładowania, telefon zaleca rozłożenie ekranu — i będąc szczerym, pierwszy raz się z czymś takim spotykam.

Aparaty z najwyższej półki. Huawei Mate X7 dowozi

Zestaw aparatów w Huawei Mate X7 to nie tylko dostawka do dużego ekranu, jak czasem bywało, tylko flagowy komplet, który nie odstaje od „zwykłych” smartfonów. Główny moduł to 50 MP, matryca 1/1,28” RYYB, OIS i — co ważne — zmienna przysłona f/1.49–f/4.0. Ta potrafi realnie pomóc w dwóch scenariuszach — w jasnym świetle (łatwiej uniknąć prześwietleń i zachować szczegóły) oraz w scenach, gdzie chcemy kontrolować charakter zdjęcia, na przykład ostrość i separację tła. Huawei podkreśla też HDR i podaje zakres dynamiczny do 17,5 EV dla głównego aparatu.

Drugi kluczowy element to 50 MP teleobiektyw makro z matrycą 1/2,51” RYYB, OIS, przysłoną f/2.1, 3,5× zoomem optycznym, do 100× zoomu cyfrowego i trybem 12 cm Super Macro. To brzmi jak najbardziej praktyczny typ tele, który daje też makro i stabilizację. Zestaw uzupełnia jeszcze 40 MP ultraszeroki kąt f/2.2 (RYYB).

Czytaj też: Huawei Watch Ultimate vs Ultimate 2 – nikt nie prosił, czy każdy się ucieszy?

Aparat wypada bardzo solidnie i trudno się tutaj do czegoś konkretnego przyczepić. Nawet 10-krotny zoom daje radę (co prawda bardziej w ciągu dnia niż w nocy, ale to żadne zaskoczenie), ale jest to sprzęt, który sprawdzi się zarówno do szybkich zdjęć, czegoś na relację na Instagrama, ale także do bardziej artystycznych i zajawkowych fotografii. To po prostu czysto flagowy zestaw.

Ważne jest to, że Mate X7 jest opisywany jako True-to-Colour Camera, a do tego pojawia się Ultra-chroma. To zapowiedź podejścia, które coraz częściej doceniamy w telefonach — mniej instagramowego dopalania barw, więcej konsekwentnej, wiarygodnej kolorystyki — zwłaszcza w trudnym świetle. Huawei do tego poprawa dokładności odwzorowania kolorów w trudnym oświetleniu o 43% względem Mate X6.

EMUI 15 i MicroG. Jak działa Huawei w 2026?

Usługi Google na smartfonach Huawei to słoń w składzie porcelany. Niby nie ma, ale są — niby działają, ale ryzyko zawsze jest. Kiedyś sam korzystałem z GBox czy GSpace, ale od jakiegoś czasu najbardziej sobie chwalę MicroG — bo chociaż z instalacją jest najwięcej zabawy, to efekty są najbardziej stabilne i zwyczajnie najlepsze. Huawei Mate X7 działa poza Chinami na EMUI 15, które nadal opiera się na Androidzie 12, więc wszystko wygląda tu bardzo znajomo i poruszanie się po tym smartfonie nie stanowi żadnego problemu. Tylko że nie mamy domyślnie YouTube’a, Gmaila czy Map Google.

To jest do obejścia, ale jak ostatnia sytuacja z płatnościami na smartwatchach Huawei pokazała — jeśli coś nie działa domyślnie, to w każdej chwili może spaść z rowerka. MicroG działa bez zarzutu i po godzince zabawy od pierwszego odpalenia telefonu, czyli konfiguracja + instalacja MicroG i Aurora Store, całość działa jak każdy inny smartfon. Tylko… czy to wystarczy? Mnie na dłuższą metę świadomość, że może się to wywrócić, trochę by stresowała. Warto mieć zatem z tyłu głowy, ale generalnie — smartfony Hua dalej potrafią spełnić wszystkie oczekiwania Europejczyków i pełnić rolę daily smartfona.

Dla kogo jest Huawei Mate X7?

Huawei Mate X7 wygląda jak składak dla osób, które chcą flagowca do wszystkiego z dwoma ekranami. Smukłość i waga 236 gramów sprawiają, że po złożeniu to jest normalny flagowiec, a nie gadżet do noszenia w plecaku. Wodoszczelność IP58/IP59 to z kolei argument, który w tej kategorii potrafi zmienić zachowanie użytkownika — nagle przestajemy się zastanawiać, czy pada, czy mamy mokre dłonie i czy może lepiej nie wyciągać akurat tego telefonu z kieszeni.

Ekrany są absolutnie topowe. Jasność do 3000 nitów na zewnętrznym i 2500 nitów na wewnętrznym, LTPO 1–120 Hz i 1440 PWM jako ukłon w stronę komfortu wieczorem robią robotę. A aparaty — z dużą matrycą RYYB, zmienną przysłoną i tele-makro z OIS — są przygotowane tak, żeby nikt nie mówił o kompromisie w kontekście fotografii w Mate X7. To wszystko za cenę 8 999 zł. To oczywiście mnóstwo pieniędzy, ale jak za topowy i flagowy składak — wypada w sumie całkiem sensownie. Jak wspominałem na początku, foldy grają cenowo w trochę innej lidze, więc 9 tysięcy za taki zestaw nie wydaje się wcale przesadą. Mnie by tylko z tyłu głowy, przy kupowaniu smartfona za tyle pieniędzy, cały czas nieco gryzł konflikt z Google — bo od usług giganta z Mountain View wszyscy w Europie jesteśmy uzależnieni. Finalnie jednak jest to po prostu fantastyczny telefon, do którego trudno się realnie o coś przyczepić. Huawei stanął na wysokości zadania i zaserwował kolejnego fantastycznego składaka.

