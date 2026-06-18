Jaki smartfon do 2000 złotych kupić w 2026? W średniej półce robi się coraz ciekawiej

W tej półce łatwo trafić na modele, które mocno eksponują jeden element, ale wyraźnie oszczędzają gdzieś indziej. Jeden telefon będzie kusił aparatem 200 MP, drugi ogromną baterią, trzeci wysoką wydajnością, a czwarty designem. Dlatego w tym zestawieniu nie chodzi o znalezienie smartfonu z najdłuższą listą funkcji, tylko o wskazanie modeli, które faktycznie mają sens w codziennym używaniu — i to dłużej niż przez rok.

Warto więc patrzeć nie tylko na pojedyncze liczby, ale na to, jak cały zestaw cech układa się w praktyce. Liczy się ekran, z którego codziennie przyjemnie się korzysta, bateria dająca realny zapas, aparat pomagający w zdjęciach i filmach, oprogramowanie, odporność obudowy oraz pamięć pozwalająca spokojnie używać telefonu przez kolejne lata. W zestawieniu uwzględniłem modele dostępne na polskim rynku, które w typowych konfiguracjach mieszczą się w okolicach 2000 złotych. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie mieszczą się w logice zakupu telefonu, który nie musi być flagowcem, żeby po prostu dobrze sprawdzać się na co dzień.

realme 16 Pro 5G — najbardziej kompletny smartfon do 2000 złotych

realme 16 Pro 5G jest jednym z tych smartfonów, które od razu dobrze ustawiają priorytety. To nie jest telefon, który próbuje zainteresować wyłącznie jedną liczbą. Tu najważniejsze elementy układają się w bardzo spójną całość — duży ekran AMOLED 144 Hz, bateria 6500 mAh, aparat główny 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 5G, NFC, Bluetooth 5.4, odporność IP69 i nowoczesna konstrukcja, która nie wygląda jak budżetowy kompromis ubrany w ładniejszą obudowę.

Na tle konkurencji realme 16 Pro 5G broni się też konfiguracją pamięci. W polskiej sprzedaży można znaleźć warianty z dużą przestrzenią na dane, w tym wersje 8/256 GB i 8/512 GB, co w tej półce ma duże znaczenie, bo telefon kupowany na kilka lat nie powinien już dziś zaczynać się od ciasnego magazynu. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 7300 Max, czyli układ ze średniej półki, który nie jest flagowym potworem, ale dobrze pasuje do telefonu nastawionego na codzienną płynność, multimedia, social media i okazjonalne granie.

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Największą przewagę realme 16 Pro 5G widać w codziennym użytkowaniu. Ekran AMOLED 144 Hz jest jedną z tych rzeczy, które odczuwamy natychmiast — przy przewijaniu aplikacji, przeglądaniu stron, poruszaniu się po systemie i korzystaniu z multimediów. I naprawdę nie trzeba być zawodowcem w grach typu Call of Duty: Mobile czy Genshin Impact, żeby zauważyć wyższe odświeżanie. Odświeżanie 60 Hz w telefonach z jakiejkolwiek półki coraz trudniej bronić, bo różnicę czuć naprawdę we wszystkim podczas normalnego korzystania ze smartfonu — 120 Hz robi świetną robotę, a 144 Hz to po prostu klasa.

Drugim bardzo mocnym argumentem jest bateria. 6500 mAh w smartfonie tej klasy daje realny komfort, bo nie zmusza do ciągłego pilnowania poziomu naładowania czy wychodzenia z domu z zestawem ładowarka + powerbank. To szczególnie istotne przy pakiecie z dużym ekranem, 5G, aparatem używanym do zdjęć i filmów oraz całym typowym zestawem aplikacji, które działają w tle przez cały dzień. realme nie idzie tu w półśrodek — daje pojemność, którą faktycznie można uznać za jeden z filarów urządzenia.

Do tego dochodzi aparat 200 Mpix z OIS. Sama rozdzielczość nie robi jeszcze dobrego zdjęcia, ale optyczna stabilizacja obrazu w tej półce ma znaczenie, zwłaszcza przy zdjęciach wieczornych, ujęciach z ręki i nagrywaniu. W połączeniu z aparatem selfie 50 Mpix realme 16 Pro 5G wygląda więc jak telefon zaprojektowany z myślą o użytkowniku, który chce mieć jeden sprzęt do wszystkiego — zdjęć, filmów, pracy, social mediów, komunikacji, płatności, nawigacji i długiego dnia poza domem.

Najważniejsze jest jednak to, że realme 16 Pro 5G nie wymaga bardzo konkretnego profilu użytkownika. To nie jest smartfon wyłącznie dla graczy, dla fanów fotografii albo wyłącznie dla osób patrzących na pojemność baterii. Jego siła polega na tym, że łatwo polecić go bardzo różnym osobom — komuś, kto chce po prostu możliwie najlepszego telefonu w budżecie do 2000 złotych, osobie często robiącej zdjęcia, studentowi korzystającemu ze smartfonu od rana do wieczora, ale też komuś mniej technicznemu, dla kogo liczą się duży ekran, długa praca na baterii, płatności zbliżeniowe i aparat działający dobrze bez grzebania po wszystkim w Lightroomie.

realme 16 Pro 5G to bardzo kompletna propozycja, bo nie próbuje nadrabiać jednej słabszej strony inną, bardziej efektowną. Ekran, bateria, aparat, odporność, pamięć i łączność są tu ustawione w sposób, który dobrze odpowiada na realne potrzeby współczesnych użytkowników. Nie jest to model najbardziej wyspecjalizowany w jednej dziedzinie, ale właśnie dlatego wypada tak przekonująco jako zakup dla większości. Właśnie dlatego ta propozycja realme jest jednym z pierwszych modeli, które warto brać pod uwagę przy zakupie smartfonu w tych widełkach cenowych.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G — specyfikacyjny kombajn?

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G to jeden z najmocniej wyposażonych smartfonów w tej klasie. Seria Redmi Note od lat gra bardzo konkretnie — dużo technologii, mocna specyfikacja, duży ekran i agresywne podejście do opłacalności. W wersji Pro+ filozofia tej serii jest szczególnie dobrze widoczna.

Mamy tu 6,83-calowy ekran CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz, aparat główny 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, procesor Snapdragon 7s Gen 4, dużą baterię 6500 mAh i szybkie ładowanie HyperCharge 100 W. Do tego dochodzi odporność IP68/IP69 oraz szkło Gorilla Glass Victus 2, więc Redmi Note 15 Pro+ 5G nie jest wyłącznie telefonem od mocnych liczb na papierze, ale też konstrukcją przygotowaną na bardziej codzienne, mniej delikatne użytkowanie.

Największym atutem Redmi Note 15 Pro+ 5G jest właśnie to poczucie technologicznego nadmiaru. Xiaomi potrafi zapakować do średniej półki funkcje, które jeszcze niedawno kojarzyły się z droższymi urządzeniami — i tu szczególnie szybkie ładowanie może okazać się jedną z tych cech, które realnie zmieniają codzienne przyzwyczajenia. Telefon podłączony na kilkanaście minut potrafi wrócić do gry na wiele godzin, co do dziś nie jest oczywiste nawet w przypadku części najdroższych flagowców.

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Redmi może się też podobać w konfiguracjach pamięci, bo warianty 8/256 GB i 12/512 GB dobrze pasują do telefonu kupowanego z myślą o kilkuletnim używaniu. W tej półce coraz trudniej bronić modeli, które wyglądają dobrze w dniu zakupu, ale po roku zaczynają irytować brakiem miejsca na aplikacje, zdjęcia i filmy. Tutaj tego problemu da się uniknąć, szczególnie przy mocniejszej konfiguracji.

Nie każdemu musi natomiast odpowiadać charakter oprogramowania. HyperOS jest rozbudowany, ma wiele funkcji i sporo możliwości personalizacji, ale osoby lubiące bardziej minimalistyczne podejście mogą potrzebować chwili, żeby się z nim polubić. Redmi Note 15 Pro+ 5G pozostaje jednak jednym z najbardziej konkretnych wyborów dla osób, które chcą możliwie bogatego wyposażenia w średniej półce.

POCO X8 Pro Max — dla tych, którzy często grają na smartfonach

POCO X8 Pro Max jest propozycją dla użytkowników, którzy od smartfonu oczekują przede wszystkim mocy, długiego czasu pracy i dobrego zaplecza do multimediów. To telefon celujący w osoby grające mobilnie, często oglądające wideo, grające w nieco bardziej wymagające gry niż Pokémon GO, korzystające z wielu aplikacji jednocześnie i traktujące smartfon jako podstawowe urządzenie do rozrywki.

Najmocniejszym argumentem POCO jest połączenie wydajności z ogromną baterią. W tym przypadku szczególnie mocno wybrzmiewa akumulator 8500 mAh oraz ładowanie 100 W HyperCharge, czyli zestaw, który bardzo dobrze pasuje do telefonu projektowanego z myślą o intensywnym używaniu. POCO dorzuca też ładowanie zwrotne do 27 W, więc w praktyce smartfon może awaryjnie posłużyć jako powerbank dla słuchawek czy innego urządzenia.

Do tego dochodzi 6,83-calowy ekran AMOLED 120 Hz, który naturalnie pasuje do gier, filmów i dłuższego przeglądania treści. POCO X8 Pro Max nie udaje subtelnego telefonu lifestyle’owego — to sprzęt zaprojektowany wokół dużego ekranu, mocnego akumulatora i wydajności. Właśnie dlatego jego charakter jest bardziej bezpośredni i techniczny niż elegancki.

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POCO od lat buduje swoją pozycję na mocnych podzespołach w rozsądnej cenie i X8 Pro Max wpisuje się w ten kierunek. W zależności od konfiguracji możemy mówić o wariantach z dużą ilością pamięci operacyjnej i przestrzeni na dane, co ma znaczenie przy grach, większych aplikacjach i nagrywaniu wideo. To nie musi być telefon dla każdego, bo jego charakter jest zdecydowanie bardziej bezpośredni i techniczny niż lifestyle’owy — co zresztą udowadnia fakt, że na wszystkich premierach POCO jednym z najważniejszych punktów jest wynik w testach benchmarków.

Trzeba tylko pamiętać, że modele POCO zwykle nie są pierwszym wyborem dla osób szukających najbardziej dopracowanego aparatu. Fotografia bywa tu ważna, ale nie jest centrum całego urządzenia. To smartfon dla tych, którzy najpierw pytają o szybkość, ekran, baterię i granie, a dopiero potem o bardziej wysmakowane zdjęcia. Jak zresztą pisał Mateusz Łysoń w swoim teście tego smartfona:

POCO X8 Pro Max nie jest smartfonem, który zalicza się do „typowych średniaczków”, czyli takich modeli, których możliwości są uśrednione na praktycznie każdym poziomie. Jest to bardziej model zbudowany wokół bardzo konkretnego pomysłu: dać użytkownikowi możliwie dużo wydajności, świetny ekran i akumulator tak pojemny, by ładowarka przestała być stałym elementem codziennego planu dnia.

Nothing Phone (4a) — najbardziej charakterystyczny smartfon w zestawieniu

Nothing Phone (4a) jest potrzebny w takim zestawieniu, bo średnia półka nie powinna składać się wyłącznie z telefonów podobnych do siebie. Nothing konsekwentnie idzie własną drogą, a Phone (4a) jest propozycją dla osób, które chcą smartfonu z charakterem, ale nie chcą przy tym rezygnować z rozsądnej specyfikacji — choć nie są to najmocniejsze podzespoły w tym zestawieniu. Pytanie, ile jesteście w stanie poświęcić dla designu.

Największym wyróżnikiem oczywiście pozostaje tu design. Firma Carla Peia nadal potrafi zrobić telefon, który wygląda inaczej i nie potrzebuje wielkiego logo, żeby zwrócić na siebie uwagę — te projekty są na tyle ekscentryczne, że każdy zawiesi na nich oko. To nie jest drobiazg, bo w świecie bardzo podobnych urządzeń własna tożsamość naprawdę zaczyna mieć znaczenie. Telefon częściej leży na biurku, trafia do ręki, pojawia się w zdjęciach i po prostu staje się kolorową częścią naszej codzienności.

Pod względem technicznym Nothing Phone (4a) nie próbuje udawać króla cyferek, ale ma sensownie zbudowany fundament. Ekran AMOLED 120 Hz zapewnia płynność, której w tej cenie można już oczekiwać, a Snapdragon 7s Gen 4 dobrze pasuje do średniej półki nastawionej na codzienne działanie, multimedia i aplikacje społecznościowe. Do tego dochodzi bateria 5080 mAh, szybkie ładowanie 50 W oraz konfiguracje pamięci, które pozwalają traktować ten model jako realny telefon na dłużej niż jeden sezon.

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Warto też wspomnieć o części fotograficznej Nothinga, bo to nie jest już tylko ładny telefon z ciekawym systemem. Główny aparat 50 Mpix z OIS powinien dobrze sprawdzić się w codziennych zdjęciach i nagraniach z ręki, a drugi aparat 50 Mpix pozwala podejść do fotografii bardziej elastycznie niż w wielu średniakach opartych na jednym mocnym sensorze i słabszych dodatkach. Zestaw uzupełnia ultraszeroki kąt 8 Mpix, który przyda się przy architekturze, wnętrzach albo zdjęciach grupowych. Nie jest to fotograficzny flagowiec, ale w średniej półce Nothing ma wystarczająco dużo argumentów, żeby nie sprowadzać go wyłącznie do wyglądu.

Nothing Phone (4a) ma też coś, czego nie da się łatwo dopisać do tabeli ze specyfikacją — bardzo wyraźną warstwę software’ową. Nothing OS dla wielu osób będzie jedną z największych zalet, ale dla innych największą wadą, bo to mocno specyficzna nakładka na Androida, którą albo się lubi, albo szybko odrzuca. Pod niektórymi względami potrafi być jednak lżejsza wizualnie od konkurencyjnych nakładek i dobrze pasuje do użytkowników, którzy nie chcą przesytu. Jak pisał Aleks Kowal w swoim teście tego telefonu:

Przyjemnie działająca i wyglądająca nakładka na Androida to z kolei istna wisienka na szczycie tego bardzo smacznego, brytyjskiego tortu.

Nothing Phone (4a) nie musi być najlepszym telefonem w każdej kategorii. Jego siła polega na tym, że ma własną tożsamość. To smartfon dla osób, które lubią technologię, ale nie chcą kolejnego urządzenia wyglądającego jak anonimowa tafla szkła z dużą wyspą aparatów. To symbol technologicznego hipsterstwa w 2026 roku, kiedy już nawet nikt nie używa słowa „hipster”.

Samsung Galaxy A56 5G — dobry, ale nudny wybór

Samsung Galaxy A56 5G nie wygląda w tym gronie najbardziej efektownie i to jest fakt. Ale nadal ma coś, czego wielu smartfonom brakuje — poczucie bezpieczeństwa. To smartfon dla osób, które chcą kupić telefon na kilka lat, mieć rozsądny ekran, solidną jakość wykonania, przewidywalne oprogramowanie i długie wsparcie aktualizacyjne.

Samsung w średniej półce od dawna gra nie tylko specyfikacją, ale też ekosystemem. Galaxy A56 5G ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, procesor Exynos 1580, konfiguracje 8/128 GB i 8/256 GB, baterię 5000 mAh oraz ładowanie 45 W. Aparaty są klasycznie samsungowe dla tej półki — z tyłu znajdziemy zestaw 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix, z głównym sensorem wspieranym przez optyczną stabilizację obrazu, a z przodu aparat 12 Mpix do selfie i wideorozmów.

Do tego dochodzi bardzo mocny argument w postaci długiego wsparcia — do 6 generacji aktualizacji systemu i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń. Dla wielu użytkowników to będzie ważniejsze niż większa bateria czy bardziej efektowna specyfikacja. Telefon za około 2000 złotych nie powinien być urządzeniem na chwilę, a Samsung daje tu jedną z najbardziej przewidywalnych ścieżek używania przez kolejne lata.

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Największą przewagą Galaxy A56 5G jest właśnie przewidywalność. To telefon, który łatwo polecić osobie mniej zainteresowanej technologią, ale oczekującej stabilnego działania, dobrej jakości wykonania, odporności IP67 i oprogramowania, które nie będzie wymagało ciągłego tłumaczenia. Nie jest najbardziej ekscytujący, ale ma bardzo jasno określoną rolę.

Warto też docenić ekran. Samsung nadal wie, jak robić dobre panele AMOLED, a w średniej półce ma to duże znaczenie. Telefon, na który patrzymy dziesiątki razy dziennie, powinien mieć ekran, który jest dla nas po prostu przyjemny. Galaxy A56 5G właśnie taki jest — bez wielkiej ekstrawagancji, ale z bardzo solidnym fundamentem.

motorola edge 60 pro — elegancka średnia półka z dopracowanym charakterem

motorola edge 60 pro dobrze pasuje do tego zestawienia, bo faktycznie gra w mocniejszej części średniej półki. To telefon, który łączy elegancki design, bardzo dobry ekran, dużą baterię, szybkie ładowanie przewodowe, ładowanie bezprzewodowe i przyjemne oprogramowanie. motorola od lat potrafi robić smartfony, które nie zawsze wygrywają najwyższymi liczbami, ale często bardzo dobrze sprawdzają się w codziennym używaniu.

W edge 60 pro szczególnie ważne są trzy elementy — ekran, bateria i ergonomia. Panel pOLED ma 6,7 cala, rozdzielczość 1.5K, odświeżanie 120 Hz i wysoką jasność szczytową, więc dobrze pasuje do multimediów, zdjęć i pracy z aplikacjami. Bateria 6000 mAh daje duży zapas, ładowanie 90 W pozwala szybko uzupełnić energię, a obecność ładowania bezprzewodowego 15 W w tej klasie cenowej jest dodatkowym atutem.

Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 8350 Extreme, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci UFS 4.0. To bardzo rozsądny zestaw dla mocniejszego średniaka, bo nie chodzi tu wyłącznie o szybkie otwieranie aplikacji, ale też o komfort korzystania z telefonu po dłuższym czasie, gdy pamięć zaczyna zapełniać się zdjęciami, filmami, komunikatorami i dużymi aplikacjami.

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W aparatach edge 60 pro również wygląda dojrzale. Mamy aparat główny 50 Mpix z OIS, ultraszeroki kąt 50 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS oraz aparat selfie 50 Mpix. motorola ma też przewagę w warstwie oprogramowania — jej system jest bliższy czystemu Androidowi niż wiele innych nakładek, a dodatki moto zwykle są praktyczne i nie dominują całego doświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że pod względem długości wsparcia Samsung wypada lepiej, bo motorola edge 60 pro ma mniej ambitną politykę aktualizacji. To nie przekreśla telefonu, ale warto o tym wiedzieć przy zakupie na kilka lat.

edge 60 pro jest więc smartfonem dla użytkownika, który chce czegoś bardziej eleganckiego, ale nadal dobrze wyposażonego. Nie jest to model wyłącznie dla fanów cyferek; bardziej dla osób, które po prostu chcą wygodnego, ładnego i solidnego telefonu z mocną baterią, dobrym ekranem, sensownymi aparatami oraz kilkoma dodatkami znanymi zwykle z droższych konstrukcji.

OPPO Reno15 F 5G — smukły średniak z dużą baterią i mocnym selfie

OPPO Reno15 F 5G pokazuje spokojniejszą stronę średniej półki — bez pościgu za najbardziej efektownymi liczbami, ale z naciskiem na wygodę, elegancki charakter i długi czas pracy. Duża bateria, ekran OLED 120 Hz i szybkie ładowanie tworzą tu zestaw bardziej codzienny niż popisowy, ale właśnie dlatego całkiem sensowny.

Najważniejsze elementy to 6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2372 × 1080 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, bateria 6500 mAh, ładowanie 80 W, procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 oraz konfiguracje pamięci sięgające 8/256 GB albo 12/512 GB, zależnie od wersji. To nie jest układ dla osób szukających najwyższej wydajności w grach, ale do codziennego działania, aplikacji społecznościowych, multimediów, zdjęć i komunikacji taki zestaw ma sens.

OPPO wyraźnie celuje tu w użytkowników, którzy dużo korzystają z aparatu przedniego, nagrywają materiały do social mediów, prowadzą regularnie wideorozmowy i chcą telefonu, który wygląda bardziej elegancko niż technicznie. Aparat selfie 50 Mpix jest w tym modelu jednym z mocniejszych wyróżników, a z tyłu znajdziemy zestaw 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. To układ typowy dla tej półki, z głównym aparatem jako najważniejszym elementem i dodatkowymi modułami pełniącymi bardziej pomocniczą rolę.

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Reno15 F 5G nie jest najbardziej wydajnościowym modelem w tym zestawieniu, ale ma bardzo spójny profil — to telefon bardziej dla użytkownika codziennego niż gracza czy benchmarkowego freaka. Duża bateria i szybkie ładowanie sprawiają, że nie jest tylko ładnym średniakiem, a ekran OLED 120 Hz powinien zapewnić odpowiedni komfort w multimediach i aplikacjach społecznościowych.

OPPO od lat dobrze rozumie, że smartfon nie musi być wyłącznie narzędziem. Ma też wyglądać, dobrze leżeć w dłoni i nie męczyć w codziennym kontakcie. Reno15 F 5G wpisuje się właśnie w ten kierunek — bardziej lifestyle’owy, ale nadal wystarczająco konkretny technicznie.

vivo V70 FE — elegancja w zestawie z solidną baterią i aparatem

vivo V70 FE to jeden z najciekawszych smartfonów dla osób, które chcą połączyć bardzo dużą baterię z mocnym aparatem głównym. Ogniwo 7000 mAh, ładowanie 90 W, aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz odporność IP68/IP69 tworzą zestaw, który bardzo dobrze wpisuje się w obecny kierunek średniej półki.

Największą siłą vivo jest energia. 7000 mAh to wartość, która wyraźnie wychodzi ponad standard i powinna spodobać się użytkownikom intensywnie korzystającym ze smartfonu przez cały dzień. To telefon dla osób, które dużo podróżują, pracują poza domem, nagrywają, fotografują, korzystają z nawigacji i nie chcą, żeby bateria była elementem ciągłego planowania.

V70 FE ma też duży ekran AMOLED 6,83 cala z odświeżaniem 120 Hz, więc nie jest wyłącznie telefonem od baterii. To sprzęt przygotowany pod multimedia, mapy, social media i dłuższe sesje z treściami wideo. W polskiej sprzedaży pojawia się konfiguracja 8/256 GB, czyli rozsądne minimum dla średniej półki w 2026 roku. Do tego dochodzi łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.4 i Android 16, więc zestaw codziennych podstaw jest kompletny.

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Aparat 200 Mpix z OIS daje vivo drugi mocny filar. W średniej półce stabilizacja obrazu jest równie ważna jak sama rozdzielczość, bo realnie pomaga przy zdjęciach w słabszym świetle i przy nagrywaniu. Tylny zestaw uzupełnia ultraszeroki kąt 8 Mpix, a z przodu znajdziemy aparat selfie 32 Mpix. vivo V70 FE nie jest więc wyłącznie telefonem od baterii. Ma ambicję być pełnoprawnym średniakiem z fotograficznym akcentem.

To ciekawa propozycja dla osób, które często czują, że standardowe 5000 mAh przestało wystarczać. W czasach, gdy telefon jest jednocześnie aparatem, nawigacją, portfelem, komunikatorem i ekranem do rozrywki, większa bateria przestaje być dodatkiem. Staje się jednym z najważniejszych elementów całego urządzenia.

realme 16 5G — prostszy wybór z dużą baterią i ekranem AMOLED

realme 16 5G dobrze pasuje do końcówki zestawienia, bo nie każdy smartfon do 2000 złotych musi od razu celować w górną granicę budżetu. To propozycja dla osób, które chcą nowoczesnego telefonu z 5G, dużą baterią i ekranem AMOLED, ale nie potrzebują bardziej doposażonej wersji Pro.

Najważniejszy jest tu codzienny komfort. Ekran AMOLED 120 Hz powinien dobrze sprawdzić się przy przeglądaniu internetu, social mediów, oglądaniu filmów i poruszaniu się po systemie. Procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo nie jest układem dla osób śledzących każdy wynik w benchmarkach, ale w typowym użytkowaniu — komunikatorach, nawigacji, zdjęciach, multimediach i aplikacjach społecznościowych — powinien zapewnić wystarczającą płynność.

Duża bateria jest jednym z najmocniejszych argumentów tego modelu. W średniej półce czas pracy często ma większe znaczenie niż pojedyncze różnice w wydajności, bo to właśnie akumulator decyduje o tym, czy telefon spokojnie wytrzyma cały dzień poza domem. realme 16 5G idzie w tym kierunku bardzo czytelnie — ma być smartfonem wygodnym, praktycznym i mniej wymagającym pod względem ładowania.

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Aparaty 50 MP z przodu i z tyłu dobrze wpisują ten model w codzienny sposób korzystania z telefonu. Nie jest to najbardziej fotograficzna propozycja w zestawieniu, ale powinna wystarczyć do zdjęć na co dzień, wideorozmów, krótkich nagrań i materiałów do social mediów. realme 16 5G nie próbuje być smartfonem dla najbardziej wymagających użytkowników. Jego siła leży gdzie indziej — w prostym, sensownym zestawie cech, które mają działać dobrze bez ciągłego przypominania o kompromisach.

HONOR 600 Lite — duża bateria i lekki charakter codziennego smartfonu

HONOR 600 Lite również celuje w spokojniejszą część średniej półki. To smartfon dla osób, które nie potrzebują topowej wydajności, ale chcą dużej baterii, sensownego aparatu i urządzenia, które po prostu dobrze sprawdzi się w codziennym używaniu. Jego największą siłą nie jest techniczna przesada, tylko prosty, czytelny zestaw cech — długi czas pracy, wygodna obsługa i aparat gotowy do zdjęć bez grzebania w ustawieniach.

Najważniejsze elementy to bateria 6520 mAh, aparat 108 Mpix, odporność IP66, ładowanie 45 W i konstrukcja, która ma być wygodna w codziennym noszeniu. W zależności od konfiguracji HONOR 600 Lite może oferować dużą przestrzeń na dane, co ma znaczenie przy zdjęciach, filmach, komunikatorach i aplikacjach społecznościowych. To nie jest smartfon nastawiony na bicie rekordów wydajności, ale raczej na spokojne, przewidywalne działanie każdego dnia.

HONOR nie próbuje tu ścigać się z najmocniejszymi modelami w zestawieniu, ale oferuje rozsądny pakiet dla osób, które chcą nowego telefonu z dużym akumulatorem i nie potrzebują najbardziej zaawansowanej specyfikacji. Aparat 108 Mpix ma przyciągać uwagę wysoką rozdzielczością, ale najważniejsze jest tu raczej to, że telefon ma być prosty w obsłudze i gotowy do szybkich zdjęć bez ręcznego dobierania parametrów.

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To dobry wybór dla użytkowników, którzy nie grają w bardziej wymagające produkcje mobilne niż Candy Crush, nie analizują każdego zdjęcia w powiększeniu i nie potrzebują topowej wydajności. HONOR 600 Lite ma być przede wszystkim telefonem codziennym — do komunikacji, zdjęć, internetu, social mediów, płatności i multimediów.

W tym modelu ważna jest prostota. Nie każdy chce smartfonu przeładowanego funkcjami, ustawieniami i dodatkami. Czasem lepszy jest telefon, który daje solidny ekran, dużą baterię, przyzwoity aparat i nie wymaga od użytkownika większego zaangażowania. HONOR 600 Lite dobrze wpisuje się w tę kategorię. Monika Wojciechowska w swoim teście podsumowała ten smartfon w następujący sposób:

Gdybym miała streścić ten telefon jednym zdaniem, powiedziałabym tak: to smartfon dla ludzi, którzy chcą, żeby urządzenie było ładne, długo działało i nie robiło z codzienności toru przeszkód. Nie ma w nim tej taniej egzaltacji, z jaką niektóre średniaki próbują udawać zabójców flagowców. Jest za to całkiem dojrzałe rozłożenie akcentów.

Który smartfon do 2000 złotych wybrać?

W tej półce cenowej nie ma jednego idealnego wyboru dla wszystkich, bo każdy z tych smartfonów inaczej rozkłada akcenty. realme 16 Pro 5G będzie jedną z najciekawszych propozycji dla osób, które szukają możliwie równego telefonu do codziennego używania — z ekranem AMOLED 144 Hz, dużą baterią, aparatem 200 MP z OIS i solidną odpornością obudowy. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G warto brać pod uwagę wtedy, gdy priorytetem jest mocna specyfikacja, aparat 200 MP i szybkie ładowanie, a POCO X8 Pro Max lepiej pasuje do użytkowników nastawionych na wydajność, gry, multimedia i długi czas pracy.

Nothing Phone (4a) jest propozycją dla osób, które chcą smartfonu bardziej charakterystycznego wizualnie, z lżejszym oprogramowaniem i własnym stylem. motorola edge 60 pro przekonuje elegancką konstrukcją, przyjemnym systemem, dużą baterią i ładowaniem bezprzewodowym. Samsung Galaxy A56 5G pozostaje najbezpieczniejszą opcją dla użytkowników przywiązanych do długiego wsparcia, przewidywalności i ekosystemu Galaxy.

OPPO Reno15 F 5G ma sens wtedy, gdy liczy się smukłość, aparat selfie, duża bateria i codzienna wygoda. vivo V70 FE najmocniej przemawia do osób, które chcą bardzo dużej baterii, szybkiego ładowania i aparatu 200 MP z OIS. realme 16 5G jest z kolei rozsądną propozycją dla tych, którzy chcą ekranu AMOLED, 5G i dużej baterii, ale nie potrzebują mocniej doposażonej wersji Pro. HONOR 600 Lite zostaje spokojniejszą opcją dla użytkowników oczekujących dużego akumulatora, prostego charakteru i telefonu dobrze radzącego sobie z podstawowymi zadaniami.

Najważniejsze jest więc dobranie smartfonu do własnych priorytetów, a nie szukanie jednego modelu, który wygra każdą kategorię. W segmencie do 2000 złotych można dziś znaleźć telefon bardziej fotograficzny, bardziej wydajny, bardziej elegancki, bardziej długowieczny albo po prostu bardziej opłacalny. I właśnie dlatego ta półka zrobiła się tak ciekawa — rozsądny wybór nie oznacza już rezygnacji z rzeczy, które jeszcze niedawno kojarzyły się z dużo droższymi urządzeniami.